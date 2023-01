Cedevita Olimpija iz pekla do raja, nato pa ...

Košarkarji Cedevite Olimpije tudi po svoji enajsti predstavi v Eurocupu ostajajo prikovani na dno skupine A, z novim porazom pa so si še bolj priprli vrata v izločilne boje. Zasedba Jurice Golemca je bila v Stožicah povsem neprepričljiva, kljub temu da ni blestel niti nasprotnik, pa je zmaga tokrat odšla v Romunijo. Do konca rednega dela evropskega pokala ostaja še sedem krogov, v izločilne boje pa se bo uvrstilo prvih osem ekip, Cedevita Olimpija pa za ciljem zaostaja dve zmagi.

Ljubljanski strateg Golemac je v enajsti obračun sezone v uvodu na parket poslal peterko Yogi Ferrell, Josh Adams, Rok Radović, Amar Alibegović in Alen Omić. Tekma se je začela povsem po željah gostov, ki so hitro z dvema trojkama povedli s 6:0, za Ljubljančane pa je nato prvič dosegel Alibegović. A prevlada gostov se je nadaljevala tudi zatem, po slabih treh minutah igre so košarkarji Cluja povedli že z 12:2, ljubljanskemu strategu pa zato ni ostalo drugega, kot da skuša svoje igralce prebuditi z minuto odmora. A ob razigranih gostih tudi to ni obrodilo sadov, po polovici prvega polčasa so gostje vodili že z 18:5, zato je Golemac še drugič poskusil z minuto odmora.

Jurica Golemac Foto: Grega Valančič/Sportida Po katastrofalnem nadaljevanju so košarkarji ljubljanske ekipe v zaključku nekoliko strnili svoje vrste, tik pred koncem prve četrtine pa je izid prvih desetih minutah z dvema zadetima prostima metoma postavil Omić (15:24). Cedevita Olimpija je v prvem polčasu zadela le eno trojko iz kar desetih poskusov, manj kot polovično uspešni so bili tudi pri metu za dve (4/9).

Ob koncu druge četrtine "ujeli" priključek

Pri zaostanku Cedevite Olimpije s 24:32 je po nekaj precej dvomljivih sodniških odločitvah zavrelo. Ob tem ko je Murić želel enemu izmed sodnikov želel pokazati, da je nekaj narobe zapisano na semaforju v dvorani, mu je ta hladnokrvno takoj dosodil tehnično napako. Zatem je prednost gostov dobre štiri minute pred koncem prvega polčasa ponovno zrasla na 15 točk (41:26). A gostitelji se niso predali v zadnjih minutah druge četrtine so z delnim izidom 8:0 znižali zaostanek na dosegljivih sedem točk (34:41). Ljubljanska ekipa je imela v prvem polčasu izjemno slab odstotek meta iz igre (7/19 za 2, 4/17 za 3), ob tem so se vse preveč zanašali na individualne vložke. V prvih dvajsetih minutah je bil z devetimi točkami prvi strelec Ferrell, pri romunski ekipi je Stefan Birčević dosegel devet točk.

Yogi Ferrell se je razigral v tretjem delu srečanja, na koncu je dosegel 27 točk. Foto: Grega Valančič/Sportida

V istem slogu kot je končala prvi polčas je domača ekipa odprla tudi tretjo četrtino in z delnim izidom 7:0 v minuti in pol igre izid prvič na tekmi izenačila (41:41). Gostujoči trener Mihai Silvasan je nato ob izenačujoči trojki Ferrella z minuto odmora uspel ustaviti nalet Cedevite Olimpije, v katerem so gostitelji skupaj s koncem druge četrtine postavili delni rezultat 15:0. Niz domačih se je nato končal z osmimi zaporednimi točkami Cluja, ki je Zmajem znova pobegnil (49:41).

A tudi ta niz gostov Olimpije ni ustavil, sledil je novi val varovancev Jurice Golemca, po katerem so dobre štiri minute in pol pred koncem tretje četrtine po trojki Adamsa prvič na tekmi povedli (50:49), kar je prebudilo tudi navijače v Stožicah. Izenačen zaključek tretje četrtine je na koncu z 59:57 pripadel gostom. V tretjem delu srečanja se je razigral Ferrell, ki je v tem delu srečanja dosegel 12 točk, skupno pa v treh četrtinah 21.

Galerija s tekme Cedevita Olimpija - Cluj (foto: Grega Valančič/Sportida):

1 / 15 2 / 15 3 / 15 4 / 15 5 / 15 6 / 15 7 / 15 8 / 15 9 / 15 10 / 15 11 / 15 12 / 15 13 / 15 14 / 15 15 / 15

Na začetku zadnje četrtine nov in tokrat usoden padec

Gostje so se kljub slabši tretji četrtini na začetku zadnje znova pobrali in slabih osem minut pred koncem tekme pobegnili na 67:58, zatem pa ljubljanska ekipa vse do zadnje minute tekme ni več uspela ujeti pravega priključka. Lovro Gnjidić je dobrih 46 sekund pred koncem zaostanek z enim zadetim prostim metom znižal na 77:82, zatem pa je hrvaški košarkar 22 sekund pred koncem zadel še trojko za 80:84. V naslednji obrambni akciji je sodniška trojica ob agresivni obrambi in skorajšnji ukradeni žogi Ferrellu prisodila osebno napako, ta je nato sodniški odločitvi sarkastično zaploskal, si prislužil še tehnično napako, četrte evropske zmage pa so se z 88:80 veselili košarkarji romunskega kluba.

Prvi strelec tekme je bil na koncu s 27 točkami Ferrell, dvomestna sta bili pri Olimpiji še Gnjidić s 13 točkami in Omić, ki je desetim točkam dodal še 14 skokov. Pri gostih so Kasey Shepherd, Andrija Stipanović in Jalen Jones dosegli po 14 točk. Olimpija je kar 37-krat poskusila z metom za 3, ob tem pa je bila uspešna le enajstkrat, za dve so imeli košarkarji ljubljanskega kluba 47-odstotni izkupiček.

Eurocup, 11. krog:

Torek, 17. januar:

Sreda, 18. januar:

Lestvica: