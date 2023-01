Preizkušnja, od katere je odvisno veliko

Košarkarji Cedevite Olimpije v tej sezoni kažejo dva različna obraza. Medtem ko so v ligi ABA v 14 nastopih pokleknili le dvakrat, je zgodba povsem drugačna v Eurocupu, kjer so bili na desetih tekmah uspešni le dvakrat. Novo, zdaj že skorajda nujno zmago bodo zmaji iskali na domačem parketu Stožic, ko se bodo pomerili z ekipo Cluj-Napoce, ki je bila do zdaj enkrat uspešnejša od ljubljanskega moštva.

"Pred nami je zahtevna tekma. Od nje je zagotovo odvisno, kako bomo videti v nadaljevanju sezone v evropskem pokalu. Cluj je zelo agresivna in izkušena ekipa, ki igra pametno, sestavlja jo kar nekaj igralcev z našega območja. Mi se bomo poskušali pripraviti po svojih najboljših močeh. Naša igra je odvisna tudi od tega, koliko igralcev bomo imeli v tem obdobju na treningih, a v obračun vstopamo s pozitivnimi mislimi," je pred dvobojem v Stožicah za klubsko spletno stran povedal glavni trener Cedevite Olimpije Jurica Golemac.

Karlo Matković bo najverjetneje pripravljen za igro. Foto: Grega Valančič/Sportida

Matković pripravljen?

V dvoboj s Clujem Cedevita Olimpija vstopa po tem, ko je preteklo sredo doživela poraz v desetem krogu edinega dela Eurocupa na gostovanju pri turškem kolektivu Bursaspora (93:111), v soboto pa je na domačem parketu z rezultatom 102:88 premagala Split in tako dosegla še deveto zaporedno zmago v ligi ABA. Kot so sporočili iz ljubljanske ekipe, je imel v zadnjem obdobju zdravstvene težave Karlo Matković. Na obračunu v Bursi ni zaigral, proti Splitu pa je na parketu preživel le malo več kot štiri minute, a se počuti bolje in bo danes najverjetneje pripravljen na igro. Ekipa se bo znova predstavila brez Zorana Dragića, Marka Radovanovića in Jana Kosija.

Ekipi sta se 19. oktobra lani med seboj pomerili prvič v zgodovini, v BT Areni pa je zmago z rezultatom 94:76 slavil domači Cluj. Ta je na domačem parketu v desetem krogu evropskega tekmovanja gostil JL Bourg, Francozi pa so tekmo dobili z rezultatom 88:79. Za romunski kolektiv je bil to četrti poraz na zadnjih petih tekmah v evropskem pokalu.

"Prihajajoča tekma je za nas zelo pomembna, saj želimo ostati v konkurenci za mesto v končnici tekmovanja," je poudaril Josh Adams. Foto: Grega Valančič/Sportida

Adams pozval navijače

"Vedno si želimo doseči novo zmago. Prihajajoča tekma je za nas zelo pomembna, saj želimo ostati v konkurenci za mesto v končnici tekmovanja. Ker je to ena od redkih domačih tekem v drugi polovici rednega dela, si želimo, da navijači v čim večjem številu pridejo na tekmo. Vsakič, ko so tribune Stožic napolnjene z navijači, je to za nas velika prednost, zato si želimo, da se nam pridružijo in so naš šesti igralec," je povedal Josh Adams, ki je bil na prvem obračunu sezone med obema moštvoma s 25 točkami najboljši strelec Cedevite Olimpije.

Preberite še: