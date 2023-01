Nova zmaga Cedevite Olimpije, pa izjemna predstava Alena Omića

Odlično partijo je danes v Stožicah odigral Alen Omić, z 21 točkami in kar 16 skoki (12 v napadu) vknjižil nov dvojni dvojček, bil pa je prvi strelec tekme. Pri zmajih je z 18 točkami in osmimi asistencami zablestel tudi Yogi Ferrell, po 13 točk sta prispevala Amar Alibegović in Lovro Gnjidić, 11 Edo Murić in deset Josh Adams. Najboljši strelec pri gostih je bil Lewis Sullivan z 18 točkami, Tyrell Nelson jih je dodal 16.

Fotogalerija s tekme v Stožicah (Grega Valančič/Sportida):

Začetek tekme za Ljubljančane sicer ni bil najboljši, Split je takoj na začetku pobegnil in prednost obdržal do druge četrtine. Takrat so domači prevzeli pobudo in povedli, vendar do odmora niso mogli priti do dvomestnega števila prednosti, ob polčasu so vodili za pet. V nadaljevanju sta ekipi ostali na približno enaki razliki do konca tretje četrtine, potem pa so domači stopili na plin. V le nekaj minutah so povedli za deset (85:75), gledalce je na noge z zabijanjem spravil Amar Alibegović, domači pa so se povsem sprostili in razliko hitro še povečali, tako da na koncu ni bilo nobenega dvoma o zmagovalcu.

V regionalni ligi so ljubljanski košarkarji brez poraza že skoraj dva meseca. Parket so sklonjenih glav nazadnje zapustili 6. novembra lani, ko je v Tivoliju zmago slavil beograjski FMP.

Zasedba Jurice Golemca se je sicer v obračun s Splitom podala s popotnico evropskega poraza, saj je Cedevita Olimpija med tednom v Eurocupu zabeležila že osmi poraz, potem ko je bila prekratka na gostovanju v Turčiji pri Bursi.

