Ljubljanski strateg pred novim gostovanjem v Srbiji opozoril na napake

Ljubljanski kolektiv v regionalni ligi poraza ne pozna vse od lanskega 6. novembra, ko so Ljubljančane na tivolskem parketu premagali košarkarji FMP. Od takrat je Golemčeva četa nanizala sedem zaporednih zmag, zadnjo jim je uspelo zabeležiti v ponedeljek v Beogradu, kjer so na dvoboju 13. kroga z rezultatom 96:82 premagali Mego MIS.

"Z gostovanjem v Čačku nadaljujemo in hkrati končujemo mini turnejo po Srbiji. Tekma z Borcem zagotovo ne bo lahka. Naš tekmec igra izredno agresivno in napadalno košarko. Domačini poznajo košarko, zato pričakujemo polno dvorano. V času, ki ga imamo na voljo, se moramo pripraviti na tekmo in popraviti nekatere zadeve v primerjavi z zadnjo preizkušnjo. Predvsem ne smemo izgubljati žog in moramo igrati boljšo obrambo. Igrati bomo morali fizično košarko, ostrostrelcem naših tekmecev ne puščati odprtih metov in napraviti vse, da se v Ljubljano vrnemo z novima dvema točkama," je pred gostovanjem v Čačku povedal glavni trener Cedevite Olimpije Jurica Golemac.

"Tekma je za nas zelo pomembna, tako kot to velja za vsako gostovanje v regionalni ligi. Čaka nas torej vroče gostovanje v polni dvorani in treba bo garati vseh 40 minut, če se želimo nadejati nove zmage," je pred srečanjem poudaril Murić. Foto: Vid Ponikvar

"V Čačku pričakujemo polno dvorano domačih navijačev. Domačinom vsaka tekma pomeni zelo veliko. Dvorana bo zato zagotovo polna, naši tekmeci pa bodo izredno motivirani. Ekipa Borca je sestavljena iz dobrih igralcev, prišli so tudi nekateri novi košarkarji. Zagotovo gre za dobro ekipo, ki zna igrati dobro košarko. Če se želimo veseliti zmage, bomo morali odigrati še za raven bolje kot na ponedeljkovi preizkušnji z Mego. Tekma je za nas zelo pomembna, tako kot to velja za vsako gostovanje v regionalni ligi. Čaka nas torej vroče gostovanje v polni dvorani in treba bo garati vseh 40 minut, če se želimo nadejati nove zmage," je pred četrtkovo tekmo povedal kapetan Cedevite Olimpije Edo Murić.

Ekipi sta se v sezoni 2022/23 srečali v prvem krogu tekmovanja v areni Stožice, Cedevita Olimpija pa je na domačem parketu slavila zmago z rezultatom 98:81.

Liga ABA, 14. krog:

Četrtek, 5. januar:

Nedelja, 8. januar:

Ponedeljek, 9. januar:

Sreda, 25. januar:

Lestvica:

Preberite še: