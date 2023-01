Mladi Slovenec iz Partizana v Ljubljano, a ...

Občasni slovenski reprezentant Gregor Glas je novi član Cedevite Olimpije, so danes sporočili iz kluba. Glas se v Ljubljano seli iz Beograda, kjer je zadnjo sezono in pol nosil dres Partizana, kjer pa ni dobil prave priložnosti. Članskemu moštvu zmajev pa se Glas ne bo pridružil v tej sezoni, saj bo sezono kot posojeni igralec Cedevite Olimpije sklenil pri Mornarju iz Bara, so še sporočili iz zasedbe slovenskih prvakov.

21-letni slovenski košarkar Gregor Glas je vsaj za zdaj zaprl vrata Partizana in se poslovil od Željka Obradovića in soigralcev. Občasni slovenski reprezentant v tej sezoni v beograjskem klubu ni dobival prave priložnosti za dokazovanje, na večini tekem, sploh v evroligi, ni bil v kadru beograjskega velikana. Glas je bil sicer v Srbiji vse od leta 2019, najprej je nosil dres srbskega Dynamica, kjer je v sezoni 2020/21 dosegal 18,1 točke, 4,2 skoka in 2,9 asistence na obračun, nato pa je sledil prestop v Partizan, kjer je v tej sezoni debitiral tudi na tekmi evrolige, a ob tem ni dobil prave priložnosti za dokazovanje. V ligi ABA se je predstavil na štirih tekmah, v povprečju na parketu preživel malo več kot pet minut in dosegal 1,8 točke na obračun.

Najprej na posojo v Bar

Nekdanji član Sixt Primorske bo tako kariero nadaljeval kot član Cedevite Olimpije, a se moštvu ljubljanskega kolektiva ne bo pridružil v sezoni 2022/23, saj bo kot posojeni košarkar Cedevite Olimpije sezono sklenil v Baru pri ekipi Mornar-Barskega zlata.

Pridružil se nam je mladi in nadarjeni Gregor Glas!



Gregor, dobrodošel med Zmaji! 💚🧡



Glas bo sezono 2022/23 kot posojeni košarkar Cedevite Olimpije zaključil v dresu @MornarBar. #ZmajevoSrce pic.twitter.com/DI3QxMtyZl — Cedevita Olimpija Ljubljana (@KKCedOL) January 4, 2023

"Izredno veseli smo, da nam je v vrste Cedevite Olimpije uspelo pripeljati enega od največjih talentov slovenske košarke, ki bo v prihodnosti skupaj z našimi preostalimi mladimi igralci tvoril jedro naše članske ekipe. Ker pa je naša ekipa že sestavljena in smo trenutno v delikatni fazi tekmovalne sezone, smo se skupaj z Gregorjem in njegovim agentom odločili, da bo sezono 2022/23 kot posojeni igralec končal v dresu Mornarja iz Bara," je odločitev o posoji obrazložil športni direktor Cedevite Olimpije Sani Bečirović.

"Razumeti moramo, da Gregor potrebuje minute za igro, saj je bil s parketa zaradi poškodbe in napornega ritma tekem Partizana odsoten kar nekaj časa. Z navdušenjem bomo spremljali njegov napredek, hkrati pa komaj čakamo, da se nam v prihodnji sezoni pridruži v Ljubljani," je še dejal Bečirović.

Svojemu zdaj že nekdanjemu košarkarju so se zahvalili tudi pri Partizanu. "Gregor, hvala ti za vse in srečno v nadaljevanju kariere," so zapisali pri srbskem klubu.

Doskorašnji prvotimac #KKPartizan Gregor Glas prelazi u @KKCedOL



Klubovi su postigli dogovor o obeštećenju nakon čega je slovenački bek prešao u tim iz Ljubljane.



Gregore, hvala ti na svemu i puno sreće u nastavku karijere! 🖤🤍#ABALiga #EuroLeague pic.twitter.com/YtLPsOwnNm — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) January 4, 2023

