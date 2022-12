Košarkarji Cedevite Olimpije so v torek odigrali zadnjo tekmo v tem koledarskem letu. Ljubljanska ekipa je v Hali Tivoli s 100:79 v ligi ABA ugnala Mornar-Barskega zlata in tako na najlepši mogoči način sklenila leto 2022 in del sezone, ki je strategu Jurici Golemcu povzročil ogromno sivih las v obliki poškodb in preostalih zdravstvenih težav.

Devet zmag in dva poraza so izkupiček košarkarjev Cedevite Olimpije v ligi ABA po koncu koledarskega leta 2022. Povsem drugačno stanje je v Eurocupu, kjer je ljubljanska ekipa na devetih tekmah zmagala le dvakrat. Slovenskim prvakom so v prvem delu sezone kot po tekočem traku nagajale težave s poškodbami, trener Jurica Golemac pa je s tem doživel najhujšo nočno moro, saj z ekipo v določenih trenutkih zaradi pomanjkanja igralcev ni mogel niti normalno trenirati.

Težave Dragića in Jeremića

Stanje se je sicer v zadnjih tednih izboljšalo, nekaj težav je še pri Zoranu Dragiću, ki ima bakterijsko vnetje v levem komolcu, zato je znova obsojen na prisilni počitek. Že pred tem je Dragić zaradi strganega dela štiriglave stegenske mišice počival od evropskega prvenstva, po nekaj odigranih srečanjih pa je tako zdaj znova na stranskem tiru.

Zaradi težav s kolenom je tekmo z Barom izpustil tudi Marko Jeremić. "Jeremić ima težave s kolenom, zato smo se dogovorili, da ga ne bomo obremenjevali, če to ne bo potrebno. Računamo, da bo v nekaj dneh znova v polnem pogonu. Glede Zorana pa ne vemo točno. Kot sem razumel zdravnika, bo v naslednjih desetih dneh začel trenirati z ekipo. Trenutno je še vedno na antibiotikih. Nekako pričakujemo, da bo po najboljšem scenariju nekje čez 15, 20 dni spet z nami," je stanje v ekipi po torkovi zmagi orisal Golemac.

33-letni Zoran Dragić v tej sezoni nima sreče. Foto: Vid Ponikvar

"Spet ne treniramo v polni zasedbi, brez Dragića in Jeremića nas je deset, zato so z nami na treningih tudi nekateri mladinci, da dobimo rotacijo. V teh nekaj dneh brez tekem moramo sanirati vse manjše poškodbe in se še odpočiti. V tem času do novega leta bomo normalno trenirali, potem pa nas že čaka pot v Beograd. Zdaj ni čas za počitnice, ta čas moramo čim bolje izkoristiti," je še dejal ljubljanski strateg.

Golemac je prepričan, da bo s kakovostnim treningom igra še na višjem nivoju. "Ne morem reči, da ne igramo dobre obrambe. V nekaterih trenutkih na igrišču imamo močno in agresivno obrambo, sploh ko so na parketu Gnjidić, Rebec in Radović. Lažje bo, ko bo znova na parketu tudi Dragić, ki nam bo pomagal tudi z izkušnjami, s tem pa bomo zagotovo igrali tudi bolje v obrambi."

Golemac je v ligi ABA z ekipo dosegel nekaj pomembnih zmag, drugačna je zgodba v Eurocupu. Foto: Vid Ponikvar

Olimpijin trener je po koncu koledarskega leta potegnil črto pod obema tekmovanjema − tako ligo ABA, kjer ima kar nekaj razlogov za zadovoljstvo, kot Eurocup, v katerem pa ljubljanska ekipa kljub slabšemu začetku še zdaleč ni odpisana. "Z opravljenim v ligi ABA moramo biti glede na vse težave zadovoljni. Na začetku smo izgubili z Budućnostjo v Podgorici, izgubili smo tudi z ekipo FMP, kjer smo imeli v rotaciji le šest ali sedem igralcev. Moramo biti zadovoljni, da nam je uspela tudi tekma s Partizanom. Smo v dobrem položaju, a se ne smemo sprostiti. Čakajo nas težke tekme," pravi prvi mož Cedevite Olimpije, ki se je ozrl tudi proti evropskemu pokalu.

"Edina tekma, ki mi jo je v evropskem pokalu zares žal, je obračun z Brescio, ker smo imeli vse pod nadzorom, z zmago pa bi imeli še veliko več možnosti kot zdaj. Na tisti tekmi smo storili korak nazaj. A do konca je še devet krogov, in če ostanemo zdravi, lahko igramo z vsemi. A le v primeru, kot sem poudaril, če bomo zdravi," je še enkrat opozoril Golemac.

Ekipo je med sezono zaradi poškodb že okrepil Matic Rebec, ob dobrih predstavah pa si je izboril mesto v ekipi do konca sezone. Se bo ljubljanski ekipi pridružil še kakšen novinec? Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Zaradi zdravstvenih težav so se v zasedbi slovenskih prvakov večkrat obrnili tudi proti košarkarski tržnici, kjer ves čas iščejo morebitne okrepitve, ki bi še pripomogle k boljšim predstavam ekipe. "Gledamo in spremljamo dogajanje na trgu. Finančno smo omejeni, tako da gledamo, kdo je prost. Ne gledamo le na to, da bi nekoga pripeljali. V primeru okrepitve bil bil to za nas res nek dodaten plus. Predvsem, če dobimo takšnega igralca, ki bi nam res lahko pomagal in dvignil našo kakovost. Seveda bomo reagirali, če se na trgu pojavi takšen igralec," je poudaril 45-letni trener.

