Nova velika smola za slovenske prvake

Košarkarji Cedevite Olimpije so v tej sezoni pokazali dva obraza. Enega v ligi ABA, kjer so člani ljubljanske ekipe med drugim na kolena položili tudi Partizan in so po desetih krogih pri osmih zmagah, ter povsem drugačnega in veliko bolj bledega in neprepričljivega v Eurocupu, kjer jim je v osmih poskusih uspelo zmagati le enkrat.

Danes bodo slovenski prvaki še zadnjič v evropskih tekmovanjih v tem koledarskem letu stopili na parket. V Franciji v mestu Bourg-en-Bresse jih čaka gostovanje pri trenutno najprepričljivejši ekipi skupine A evropskega pokala JL Bourgu. Ljubljanska ekipa bo lovila izjemno pomembni točki, a bo pri tem znova oslabljena, saj bo s parketa zaradi težav z levim komolcem dlje časa znova odsoten Zoran Dragić, ki je zaradi tega izpustil že zadnjo tekmo v Ligi ABA s SC Derbyjem.

Cedevita Olimpija bo gostovala v Franciji. Foto: Vid Ponikvar

Proti najboljši ekipi skupine

Cedevita Olimpija in JL Bourg se bosta v Eurocupu srečala že tretjo sezono zapored, v novo sezono pa je francoska zasedba vstopila izjemno. V dosedanjem delu evropskega pokala je namreč JL Bourg na osmih tekmah zabeležil šest zmag in doživel dva poraza. Ravno v zadnjem kolu so Francozi na gostovanju v Ulmu izgubili proti Ratiopharmu Ulmu z rezultatom 98:110, pred tem pa so zabeležili zmagi proti Prometeju in Joventutu. Edini preostali poraz so francoski košarkarji doživeli v petem krogu, ko so v Bourgu gostili turški kolektiv Bursaspor, ki je bil boljši z rezultatom 89:80.

"Vse ekipe so imele nihanja, tudi težave s poškodbami in boleznimi. JL Bourg je bil skozi vso sezono celosten, francoski kolektiv pa je odigral vrhunskih osem tekem," je pred tekmo povedal Golemac. Foto: Vid Ponikvar

S povsem drugačno sliko se v obračun podajajo košarkarji Cedevite Olimpije, ki so bili v celotni evropski sezoni za zdaj uspešni le enkrat. V zadnjem krogu so ljubljanski košarkarji doživeli poraz v Stožicah proti Germani Bresci, ki je bila boljša s 83:80. Zatem pa je bila ljubljanska ekipa uspešna v ligi ABA v Podgorici, kjer so SC Derby premagali z rezultatom 104:71. To je bila peta zaporedna zmaga ljubljanske zasedbe v regionalni ligi, nujno pa ljubljanska ekipa zmage potrebuje tudi v evropskem pokalu.

"Dali bomo vse od sebe, da se v Ljubljano vrnemo z zmago." Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"JL Bourg je zasluženo na prvem mestu v naši skupini. Morda je to nekoliko nepričakovano. Ekipa je dobro sestavljena in ima dobro vodstvo s klopi, obenem pa naši tekmeci niso imeli večjih težav. Vse ekipe so imele nihanja, tudi težave s poškodbami in boleznimi. JL Bourg je bil skozi vso sezono celosten, francoski kolektiv pa je odigral vrhunskih osem tekem. Igrajo pametno. Imajo dva domača organizatorja igre, ki dobro razigravata svoje soigralce, obenem pa izkoriščajo svoje kakovosti na najboljši mogoči način. Hkrati gre za zelo dobro strelsko ekipo, ki iz igre meče več kot 45-odstotno. Zato je pred nami izredno težka tekma. Če želimo zadržati upanje na preboj v drugi del tekmovanja, bomo morali odigrati daleč najboljšo tekmo sezone," pred tekmo poudarja Jurica Golemac.

Pomembnosti tekme se zaveda tudi Rok Radovič. "Odpravljamo se na zahtevno gostovanje v Francijo, kjer nas čaka obračun z vodilno ekipo naše skupine. JL Bourg je zagotovo izredno dobra ekipa, ki je v tej sezoni pokazala veliko. Imeli smo dva dneva, da se pripravimo na naše tekmece. Dali bomo vse od sebe, da se v Ljubljano vrnemo z zmago," je dejal košarkar Cedevite Olimpije.

