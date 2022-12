Zlati reprezentant Matic Rebec je sredi oktobra podpisal s Cedevito Olimpijo za mesec dni. Ko so imeli težave s poškodbami. Nato je pogodbo podaljšal še za mesec dni. Zdaj pa iz Stožic sporočajo, da v klubu ostaja do konca sezone 2022/2023.

V sredo so se ustno dogovorili, v soboto pa podpisali pogodbo, sporočajo iz Cedevite Olimpije. Organizator igre in evropski prvak s slovensko reprezentanco iz leta 2017 Matic Rebec bo v dresu Cedevite Olimpije ostal do konca tekmovalne sezone 2022/23.

Foto: Vid Ponikvar/Sportida Rebec je zaigral na sedmih tekmah lige ABA in šestih obračunih evropskega pokala. V EuroCupu na parketu preživi malo več kot 12 minut na tekmo in dosega 2 točki, 2,7 asistence in 1 skok na tekmo, v regionalni ligi pa ima povprečje 4,9 točke, 3,4 asistence in 2,6 skoka v 13,7 minute na tekmo.

Cedevita Olimpija je v soboto prišla do osme zmage na desetih tekmah lige ABA, ko so SC Derby premagali s 104:71. Rebec je v 17 minutah na parketu dal pet točk in pomagal še s štirimi asistencami in petimi skoki. Ljubljanski klub je tako po desetih odigranih tekmah na drugem mestu, a ima enako število zmag kot vodilni Partizan in tretji FMP. Osem zmag ima sicer tudi Crvena zvezda, ki pa ima eno odigrano tekmo manj.