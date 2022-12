Boleč poraz Cedevite Olimpije

Ljubljančani z izkupičkom 1-7 ostajajo na dnu razpredelnice desetčlanske skupine, iz katere se bo v nadaljnje tekmovanje oziroma izločilne boje aprila prihodnje leto uvrstilo prvih osem ekip.

Cedevito Olimpijo v skupinskem delu čaka še deset tekem, naslednji dve v gosteh, in sicer 21. decembra v Franciji pri vodilnem Bourg en Bressu in 11. januarja v Turčiji z Bursasporjem.

Fotogalerija s tekme v Stožicah (Vid Ponikvar):

Igralci Jurice Golemca so po odlični predstavi v nedeljo proti Partizanu tokrat pokazali povsem drug obraz. Ob neučinkoviti igri v napadu, premalo zbrani obrambi ter z vsega dvema razpoloženima posameznikoma so bili lahek zalogaj za Italijane, ki so vpisali šele tretjo zmago v sezoni in prvo po štirih porazih.

Medtem ko se je pri Brescii vseh dvanajst igralcev vpisalo med strelce - slovenski reprezentant Aleksej Nikolić je dosegel 5 točk, sta v vrstah Cedevite Olimpije, ki je dve minuti in pol pred koncem vodila 79:72, iz sivega povprečja izstopala le Edo Murić s 23 točkami (trojke 6:8) in Yogi Ferrell, ki jih je dosegel 17.

Prav slednja sta bila tudi tragični figuri dvoboja. Ferrell je deset sekund pred koncem zgrešil polaganje za vodstvo, Edo Murić pa je v zadnji sekundi zgrešil trojko za izenačenje.

Ljubljančani so se sicer v obračun z ekipo iz Brescie podali na krilih treh zaporednih zmag, dveh v ligi ABA in eni v EuroCupu. Ravno v evropskem pokalu so Zmaji pretekli torek na stoženskem parketu z rezultatom 108:78 premagali nemški Ulm, v nedeljo pa so ljubljanski košarkarji doma na derbiju desetega kola rednega dela lige ABA po pravi drami s 77:74 premagali beograjski Partizan.

Cedevita Olimpija : Germani Brescia 80:83 (20:29, 44:43, 62:60) Dvorana Stožice, gledalcev 1000, sodniki: Kowalski (Poljska), Udyanskyy (Velika Britanija), Konstantinovs (Latvija). Cedevita Olimpija: Rebec 3 (3:3), Ferrell 17 (4:5), Alibegović 13 (5:6), Murić 23 (5:5), Adams 7 (1:2), Omić 5 (1:2), Dragić 12 (8:9). Brescia: Gabriel 2, Massinburg 16 (6:7), Nikolić 5, Della Valle 19 (8:8), Taylor 13, Cobbins 7 (1:2), Odiase 1 (1:2), Burns 3 (1:4), Laquintana 4, Cournooh 5, Moss 5, Akele 3. Prosti meti: Cedevita Olimpija 27:32, Brescia 17:23. Met za tri točke: Cedevita Olimpija 9:22 (Murić 6, Ferrell 3), Brescia 10:27 (Taylor 3, Massinburg 2, Cournooh, Moss, Akele, Della Valle, Nikolić). Osebne napake: Cedevita Olimpija 26, Brescia 24. Pet osebnih: /.

Eurocup, 8. krog

Torek, 13. december:

Sreda, 14. december:

