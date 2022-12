V Ljubljano prihaja slovenski reprezentant

Košarkarji Cedevite Olimpije so v zadnjem času ujeli pravi ritem. V preteklem tednu so v sedmem poskusu vendarle prišli do prve zmage v Eurocupu, zatem pa so v nedeljo v ligi ABA v Stožicah na kolena spravili še evroligaški Partizan. Izbranci glavnega trenerja Jurice Golemca bodo tako proti Brescii skušali zabeležiti drugo zaporedno zmago v evropskem pokalu in trio domačih tekem zaključiti na najlepši možni način, skupno bodo iskali pot do četrte zaporedne zmage.

Ljubljanska ekipa je končno sanirala vse težave s poškodbami, v moštvu je odsoten le še Marko Radovanović. Foto: Grega Valančič/Sportida

Sreda ljubljanski ekipi prinaša obračun moštev, ki sta trenutno na zadnjih dveh mestih na lestvici skupine A. Germani Brescia je na dosedanjih sedmih obračunih rednega dela sezone slavila dve zmagi, Cedevita Olimpija eno manj. Italijani so dve zmagi uspeli zabeležiti v drugem in tretjem krogu, ko so najprej 19. oktobra na domačem parketu s 104:70 ugnali Prometej, nato pa še v Ulmu z 98:90 premagali domači kolektiv. V dvoboj z Ljubljančani se košarkarji italijanskega kluba tako podajajo z nizom štirih zaporednih porazov. V sedmem krogu so igralci Brescie z rezultatom 70:79 izgubili v Litvi pri Lietkabelisu.

Aleksej Nikolić bo gostoval v Stožicah. Foto: Vid Ponikvar

Danes se bo v Stožicah mudil tudi Aleksej Nikolić, ki je v prejšnjem tednu zapustil italijanskega prvoligaša Dinamo Sassari, nato pa se je ekspresno podal k ekipi Brescie, v dresu novega kluba je debitiral konec tedna, ko je v 12 minutah ob porazu Brescie proti Venezii (79:82) dosegel dve točki, skok in asistenco.

"Časa za pripravo na sredino tekmo EuroCupa ni bilo veliko. Brescia je zelo nevarna ekipa. Naši tekmeci so se osvežili in pripeljali dva nova igralca, med drugim se je moštvu pridružil tudi slovenski reprezentant Nikolić. Ekipa ima veliko napadalnega talenta. Tekma zagotovo ne bo lahka. Prikazati moramo vrhunsko igro v obrambi in biti pozorni na njihove ostrostrelce, med drugim na Della Vallea, ki je eden od največjih italijanskih talentov. Vabim vse navijače, da se nam pridružijo v Stožicah, saj bomo potrebovali njihovo pomoč, če želimo priti do nove zmage," je pred dvobojem z Germani Brescio povedal glavni trener Zmajev, Jurica Golemac.

"Dali bomo vse od sebe, da zmaga ostane doma," pravi Murić. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Zagotovo je pred nami nova težka tekma. Vemo, da je zmaga na sredini tekmi nujna. Smo v zelo dobrem ritmu, dobro tudi treniramo. Ekipa je zdrava. Dali bomo vse od sebe, da zmaga ostane doma, obenem pa na tekmo vabim vse navijače, da se nam znova pridružijo v čim večjem številu," je pred sredino tekmo v stoženski dvorani povedal kapetan Cedevite Olimpije, Edo Murić.

Preberite še: