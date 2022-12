Nezadovoljni Srb po razočaranju v Ljubljani spregovoril o mladem Slovencu

"To je bila najboljša tekma Cedevite Olimpije v sezoni," so v nedeljo po zmagi nad Partizanom v dvorani Stožice v en glas poudarjali vsi glavni akterji ljubljanske ekipe. Ta je po številnih težavah s poškodbami na igrišču vendarle pozdravila vse košarkarje, ki so opravili rehabilitacijo – z izjemo Marko Radovanovića –, kar se je na zadnjih preizkušnjah začelo kazati tudi na igrišču. V preteklem tednu so tako slovenski prvaki vendarle dosegli prvo evropsko zmago v tej sezoni, zdaj pa je v lepo zapolnjenih Stožicah padel še evroligaški Partizan.

"Čestitke fantom in hvala za navijačem, brez njih bi bilo res težko. Prav gotovo smo odigrali najboljšo tekmo sezone, bili smo fizično zelo močni, tudi taktično smo odigrali zelo pametno. Intenziteta je bila zelo visoka, vseh enajst igralcev, ki je stopilo na parket, je pokazalo ogromno mero energije. Igralcem sem po tekmi v slačilnici dejal, da je bila to zelo pomembna zmaga, a le v smislu, da vidimo, kaj lahko zmoremo in da imamo kakovost. V zadnjem času smo opravili štiri zaporedne vrhunske treninge in to se je pokazalo, a moramo ostati skromni, ponižni in z nogami trdno na tleh," je bil po tekmi zadovoljen strateg Jurica Golemac.

Jurica Golemac je vesel vrnitve vseh poškodovanih. Foto: Grega Valančič/Sportida

Golemac opozarja

Košarkarji Cedevite Olimpije so tako zabeležili četrto zaporedno zmago v regionalni ligi in se z izkupičkom 7-2 ob tekmi manj povzpeli tik pod vrh. "Igra v obrambi je bila vrhunska, vsi so garali eden za drugega. Bili smo uspešni tudi v skoku in vedno rečem, da je skok želja, hrabrost. Fantom sem pred tekmo dejal, da so na vsakem položaju za deset centimetrov višji od nas in da če bomo rinili v raketo, bomo skok izgubili. Samo z ekipno igro lahko premagaš takšne ekipe, kot je Partizan," je še dejal trener, ki pa je ob tem večkrat opozoril, da ena takšna zmaga ne pomeni še ničesar.

Ljubljanska ekipa bo leta 2022 odigrala še štiri tekme in vsaka naslednja bo izjemno pomembna. "Če zdaj mislimo, da smo s to eno zmago, dvema zmagama nekaj dosegli, potem nismo naredili ničesar. Vsak lahko doseže eno, dve zmagi, pomembna je kontinuiteta. Z dobrim treningom smo dobili samozavest," je še dejal Golemac.

"Sladka zmaga, a hitro jo moramo pozabiti," opozarja Dragić. Foto: Grega Valančič/Sportida

Vse boljše predstave po sanirani poškodbi kaže Zoran Dragić, ki je bil v nedeljo pomemben člen ob zmagi ljubljanske ekipe, podpisal se je pod 13 točk. "Stopili smo skupaj. Teden dni smo trenirali skupaj in to se vidi tudi na igrišču. Sladka zmaga, a hitro jo moramo pozabiti. Pred nami je še kar nekaj tekem. Nadaljevati moramo v tem ritmu in se še naprej dvigujemo," je po koncu dejal Dragić, ki ga s soigralci naslednja preizkušnja čaka v sredo, ko bo v Eurocupu v Stožicah gostovala Brescia.

Košarkarji Partizana so imeli bučno podporo s tribun. Foto: Grega Valančič/Sportida

Razumljivo manj zadovoljni so bili po koncu v taboru Partizana, ki v tej sezoni igra po sistemu toplo-hladno, v evroligi ima na svojem računu ob štirih zmagah osem porazov, ob tem pa so zdaj Beograjčani zabeležili še drugi poraz v regionalni ligi, kjer jih čaka še oster boj za vrh.

"Čestitke Cedeviti Olimpiji za zmago. Rezultat in zmagovalec tekme sta bila vse do zadnjega v zraku, na koncu so odločili detajli. Gostitelji so bili srečnejši in pametnejši, zato so na koncu tudi slavili," je po koncu dejal glavni strateg Partizana Željko Obradović, ki je v tretji četrtini zaradi sodniških odločitev izgubil živce in prejel tudi tehnično napako. "Ne bom komentiral sojenja, ne nameravam se ukvarjati s tem," je jedrnato izustil prvi mož beograjskega kluba, ki je sicer po porazu Partizana med tednom v evroligi proti Crveni zvezdi (73:76) svoje igralce dobesedno zaklenil v slačilnico in opravil temeljito analizo.

Gregor Glas v nedeljo ni bil v kadru Partizana. Foto: Cedevita Olimpija/Aleš Fevžer

Kaj pa Glas

Partizan je imel v Stožicah tudi bučno podporo navijačev. "Zahvalil bi se vsem našim navijačem, kamorkoli pridemo, vedno imamo svoje navijače. Na žalost pa jim mi tega potem ne vračamo na parketu in to me res moti. Ne morem reči, da se danes nismo borili, a to na koncu ni bilo dovolj in zagotovo bomo nekaj stvari skušali spremeniti. Ni lahko izgubiti na toliko tekmah, kjer odloči ena žoga, zato je zdaj moja naloga, da dvignem ekipo. Koliko nam bo uspelo, pa bomo videli. Nekatere stvari morajo ostati tudi znotraj slačilnice," je bil jasen Obradović, ki so mu na novinarski konferenci zastavili tudi vprašanje glede Gregorja Glasa, ki ne dobiva prave priložnosti za igro.

"Vse, kar zadeva Glasa, sem mu sam povedal na štiri oči. Vse ve. Tako kot drugi igralci, tudi on ve, kaj pričakujem, z vsemi igralci se odkrito pogovarjam, tudi z vsemi mladimi, za katere skrbim," je še dejal po koncu srečanja vidno nezadovoljni 62-letni Obradović.

Cedevita Olimpija : Partizan, foto: Grega Valančič/Sportida:

