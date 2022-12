Cedevita Olimpija uspešna v Zagrebu

Košarkarji Cedevite Olimpije so v 9. krogu lige ABA premagali Cibono z 90:78 (23:25, 50:43, 71:65). S tem so Ljubljančani dosegli še šesto zmago na osmih tekmah v regionalni ligi.

Košarkarji Cedevite Olimpije so zabeležili četrto zmago v zadnjih petih nastopih v ligi Aba ter se z izkupičkom 6-2 utrdili med najboljšimi ekipami tekmovanja. V Zagrebu so Ciboni zadali četrti zaporedni poraz z 90:78.

Ljubljančani za razliko od evropskega pokala, kjer po šestih nastopih še nimajo zmage, v ligi Aba nizajo uspehe. Prvič v sezoni so dosegli tretjo zaporedoma.

Odpor Cibone (3-6) so strli šele v zadnji četrtini. Prej so bili vseskozi v prednosti, vendar se jim do delnega rezultata 8:0 in šestminutnega strelskega mrka tekmeca ni uspelo odlepiti. Prednost 79:65 so brez težav zadržali do konca.

Vrhunci tekme:

Amer Alibegović je ob metu iz igre 9:10 dosegel 20 točk, Josh Adams je imel eno manj (trojke 3:7), po 11 sta jih dodala Edo Murić (6 skokov) in Marko Jeremić (trojke 3:7), deset podaj in prav toliko točk pa je zbral Yogi Ferrell.

Cedevita Olimpija bo naslednje tri tekme igrala v Stožicah. Prihodnji teden bo v torek v evropskem pokalu gostila nemški ratiopharm Ulm, v nedeljo jo čaka derbi s Partizanom, 14. decembra pa še obračun z italijansko Brescio.