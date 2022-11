Nič kaj obetavne novice za slovenske prvake

Zadar je novo sezono začel s tremi zmagami na uvodnih štirih tekmah, na zadnjih treh tekmah pa je doživel dva poraza, a zmago zabeležil v Beogradu proti aktualnim regionalnim prvakom, košarkarjem Crvene zvezde. Na zadnji preizkušnji v regionalni ligi so imeli košarkarji Zadra v sedmem krogu proti Budućnosti VOLI še 55 sekund pred koncem srečanja praktično v svojem žepu tudi zmago proti moštvu iz Podgorice, a je sledil veliki preobrat in na koncu je Budućnost slavila zmago z rezultatom 104:103.

"Čaka nas težka in zelo pomembna tekma. Zadar v tej sezoni igra odlično, igra naših tekmecev je preprosta, hitra, fizična in pametna. Glavni trener Jusup opravlja odlično delo. Fantje garajo drug za drugega in natančno poznajo svoje naloge. Pričakujemo zahtevno tekmo. Znašli smo se v situaciji, kjer nimamo pravice do 'kiksa'. Vsak od nas mora dati vse od sebe, da pridemo do zmage. Vabim navijače, da se nam pridružijo v Tivoliju, saj v teh trenutkih potrebujemo njihovo pomoč," je pred sobotnim dvobojem povedal glavni trener zeleno-oranžne zasedbe Jurica Golemac.

"Pričakujemo zahtevno tekmo," poudarja Golemac. Foto: Grega Valančič/Sportida

Kot so še sporočili iz ljubljanske zasedbe, glavni trener Golemac vnovič ne bo mogel računati na vse igralce. Zoran Dragić, Lovro Gnjidić in Karlo Matković so blizu vrnitve na parket, a je zelo malo verjetno, da jih bomo v soboto videli na tekmi. Jan Kosi bo z igrišč odsoten daljše obdobje, saj je v petek opravil operacijo gležnja. Rok Radović nadaljuje rehabilitacijo po poškodbi kolena, ki jo je dobil na domačem dvoboju z Joventutom iz Badalone. Pri Marku Radovanoviću obstaja sum na poškodbo meniskusa, a ga čakajo dodatni zdravstveni pregledi.