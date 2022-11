"Bolnišnici" v Stožicah ni videti konca

Za košarkarji Cedevite Olimpije je začetek evropske sezone, ki si ga verjetno niso predstavljali niti v najhujših nočnih morah. Ljubljanska ekipa je tudi svojo peto tekmo Eurocupa končala sklonjenih glav, v Stožicah pa se je na koncu po napeti končnici veselila zasedba ukrajinskega Prometeja, ki ima zdaj na svojem računu tri zmage.

"Košarkarji Prometeja so bili bolj agresivni, energični, fizični. Dobili smo preveč točk, še posebej v drugem polčasu, ko so se sprehajali pod našim obročem. Po nekaterih nespametnih odločitvah v napadu smo prejeli nekaj lahkih košev in to nas je na koncu stalo zmago," je bil po koncu jasen trener Jurica Golemac.

Jurica Golemac upa, da se bo stanje čim prej izboljšalo. Foto: Grega Valančič/Sportida

Slovenska zasedba se še naprej spopada s poškodbami, še vedno so odsotni Zoran Dragić, Lovro Gnjidić, Karlo Matković in Rok Radović, za nameček je dan pred tekmo s Prometejem udarec v koleno utrpel še Marko Radovanović, ki se je na dan tekme zbudil z otečenim kolenom. "Zelo težko se je sprijazniti s tem stanjem. A moramo nadaljevati delo, do konca rednega dela je še dovolj krogov. Moramo analizirati in se pobrati, da ujamemo najboljšo osmerico in pridemo do možnosti za napredovanje," je dejal strateg Olimpije.

Ljubljanska zasedba je evropsko tekmo odigrala s sedmimi košarkarji. Foto: Grega Valančič/Sportida

Slovenski prvaki so imeli na tekmi s Prometejem v zasedbi deset igralcev, igrali so le z osmimi, od tega je Mirko Mulalić igral le dobri dve minuti. "Z majhnim številom nosilcev pride tudi velika utrujenost, zaradi tega pa so posledično tudi slabše odločitve na igrišču. Igralci delajo res osnovne napake. Treniramo in igramo s sedmimi oziroma osmimi košarkarji, zato so potem ti še bolj izpostavljeni možnosti poškodb. A nimamo kaj. Moramo počakati in upati, da se poškodovani igralci čim prej vrnejo," se je z usodo sprijaznil Golemac.

Pri ekipi Cedevite Olimpije so najprej mislili, da se bodo nekateri igralci vrnili med reprezentančnim premorom, a so se zadeve zavlekle. "Na žalost ne gre tako hitro. Zoran Dragić je počasi začel trenirati, enako Gnjidić, tudi Matković, a se je pri njem zadeva zdaj spet ustavila. To so takšne poškodbe, da je težko karkoli napovedati, ob tem pa tudi načrtovati in graditi za naprej."

Kaj pa okrepitve? Matic Rebec je v torek na parketu preživel slabih dvajset minut, v katerih je vknjižil pet točk in šest asistenc. Foto: Grega Valančič/Sportida

Ob tem so se v ljubljanski ekipi znova ozrli tudi na trg prostih igralcev, ravno konec tedna so zaradi težav s pomanjkanjem igralcev še za mesec dni podaljšali pogodbo z Maticem Rebcem. "Ves čas se nekaj pogovarjamo, gledamo na trg. A ravno tu se pojavi težava, ker ne vemo, kdaj se bo kdo vrnil in potem na kakšne pogodbe vzeti igralca in koliko časa bo potem sploh tu. Ob tem smo omejeni še finančno, nimamo možnosti, da bi pripeljali dva, tri igralce in potem upali na najbolje. Ko je hudo, je treba vztrajati in šampioni vedo, kako je, ko izgubljaš, in vedo, kako boli," je prepričan Golemac, ki s svojimi igralci na začetku sezone nima veliko razlogov za zadovoljstvo.

"Igralcem je zelo težko. Vsi dajejo vse od sebe, vidite, da so motivirani, da ne odnehajo, enako na vseh prejšnjih tekmah. Preostali nosilci so zdaj v teh dveh tednih dobro trenirali, kar se tudi pozna. Imajo več energije in dlje časa lahko igrajo z večjo intenziteto. A vidi se, da jim res ni lahko. Ko prideš po tekmi v garderobo, imajo glave dol, zavedajo se, da bi lahko zmagovali, a nam vedno nekaj manjka," poudarja ljubljanski trener.

Adams tragični junak

Za zmaje je bil to tretji poraz na domačem parketu. Premoč so morali priznati tudi katalonskemu Juventutu in Bursasporu iz Turčije. "Danes je zmagala njihova večja rotacija. Oni so imeli več igralcev, ki so lahko stopili na parket, ni nam uspelo zaustaviti njihovih najboljših košarkarjev, mi pa smo na drugi strani igrali s sedmimi, kar je res težko. Upam, da se čim prej vsi vrnejo, vseeno smo dobra ekipa, a žal ne gre. Žal mi je, da smo izgubili, bili smo blizu. A tekem je še dovolj, upam, da čim prej zaigramo z več igralci in začnemo dosegati zmage," je po koncu tekme dejal kapetan Edo Murić, ki je tokrat dosegel pet točk.

Edo Murić močno upa, da se bo rezultatska krivulja kmalu obrnila navzgor. Foto: Grega Valančič/Sportida

Proti Prometeju je vlogo glavnega strelca prevzel Josh Adams, ki se je ustavil pri 19 točkah, ob tem je imel v zadnjih sekundah tekme na voljo met za tri točke, s katerim bi prišel do izenačenja, a njegov poskus ni našel cilja. "To je bil težek poraz. Ponosen sem na vse fante, ki so bili dovolj zdravi, da so lahko stopili na parket, ponosen sem, da se kljub težkim okoliščinam borimo. Pomanjkanje igralcev se nam večkrat pozna v obrambi, tudi pri skoku, a tega ne moremo izkoriščati kot izgovor. Spopasti se moramo s tem izzivom in se naučiti nekaj iz napak, ki smo jih počeli, da jih ne bomo več ponovili. Vesel sem podpore navijačev, potrebujemo jih tudi, ko nam ne gre. Ne glede na to, koliko nas je, se bomo s fanti še naprej borili in trdo delali," je po obračunu dejal Olimpijin prvi strelec.

