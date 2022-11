Tudi tokrat ni šlo: Cedevita Olimpija ostaja brez zmage

Košarkarji Cedevite Olimpije so v domači Areni Stožice na dvoboju 5. kola rednega dela EuroCupa z 89:94 izgubili z ukrajinskim Prometejem in tako še naprej ostajajo edina ekipa svoje skupine brez zmage v tej sezoni evropskega pokala.

Uvod v novo evropsko sezono se košarkarjem Cedevite Olimpije ni izšel po željah. V tekmo s Prometejem, ki je na uvodnih štirih tekmah zabeležil dve zmagi in doživel dva poraza, so vstopili s popotnico štirih porazov v evropskem pokalu, v katerem še naprej ostajajo brez zmage.

Ljbuljančani so sicer dobro odprli srečanje in ukrajinski ekipi hitro ušli na +9 (11:2) in prednost držali do polovice druge četrtine, ko je Prometej po delnem izidu 6:0 prvič povedel (31:30). Nadaljevanje je bilo izenačeno, gostje so na odmor odšli s točko prednosti (39:40). Tudi v drugem polčasu sta bili moštvi precej izenačeni, Prometej večino čas sicer v rahli prednosti, ki je po tesni končnici ni izpustil iz rok in v Stožicah slavil s 94:89.

Fotogalerija s tekme (foto: Grega Valančič/Sportida):

Najboljši strelec pri Cedeviti Olimpiji je bil z 19 točkami Josh Adams, Yogi Ferrell je dodal eno manj.

Varovance Jurice Golemca bodo v naslednjem krogu gostovali v Litvi pri Panevežysu, nato pa jo čakata dve zaporedni tekmi pred domačimi gledalci, in sicer 6. decembra z nemškim ratiopharmom iz Ulma in teden dni kasneje z Brescio.

Eurocup, skupina A, 5. krog Torek, 22. november:



Cedevita Olimpija : Prometej 89:94 (24:18, 39:40, 64:66)

Adams 19, 6 sk., Ferrell 18, 5 sk, 7 asist., Jeremić 16, Alibegović 15, 8 sk., Omić 11, 4 sk.; Agada 21, 8 sk., Clavell 21, 6 sk., Kennedy 20, 7 sk., Stephens 10, 10 sk.



JL Bourg : Bursaspor 80:89

Palmer 20, Pelos 16, 7 sk.; Dudzinski 20, 10 sk., Auguste 19, 10 sk., Clemmons 18, 8 asist.



Venezia : Lietkabelis 74:71

Watt 19, 8 sk., Freeman 17, Willis 13, 9 sk.; Morris 25, Griciunas 16 Sreda, 23. november:

18.30 Cluj-Napoca - Brescia

19.30 Ulm - Joventut Badalona Lestvica:

1. JL Bourg 5 tekem - 4 zmage

2. Joventut Badalona 4 - 3

3. Bursaspor 5 - 3

4. Prometej 5 - 3

5. Venezia 5 - 3

6. Brescia 4 - 2

7. Ulm 4 - 2

8. Lietkabelis 5 - 2

9. Cluj-Napoca 4 - 1

10. Cedevita Olimpija 5 - 0

