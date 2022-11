Nov poraz Cedevite Olimpije, Omić novi rekorder

Košarkarji Cedevite Olimpije so v 4. krogu EuroCupa vknjižili še četrti poraz, tokrat so z 68:76 izgubili pri ekipi Umana Reyer, in ostali edino moštvo brez zmage v svoji skupini. Alen Omić je postal rekorder po številu skokov v zgodovini tekmovanja, prav tako je z 21 skoki dosegel nov osebni rekord.

Cedevita Olimpija je tudi tokratno gostovanje pri ekipi Umana Reyer odprla slabo, v prvih petih minutah je dosegla zgolj tri točke, tako da so domači pri vodstvu z 12:3 Jurico Golemca prisilili v time-out. Ta je nekoliko prebudil gostujočo zasedbo, Edo Murić je ob sireni dosegel trojko in Ljubljančani so se približali na −4 (12:8), po uvodni četrtini pa zaostajali s 15:20. A nadaljevanje oslabljenih zmajev je bilo še slabše, domači so ušli na +13 (35:22). Še pred iztekom prvega polčasa se je Cedevita Olimpija na krilih najbolj razpoloženega člana Yogija Ferrella približala na šest točk zaostanka, na odmor pa odšla z zaostankom 29:38.

Alen Omić je v začetku drugega polčasa postal rekorder po številu skokov v zgodovini tekmovanja, in sicer je s 765. skokom prehitel Bojana Dubljevića. Gostitelji so še naprej ohranjali prednost in v zadnjih deset minut vstopili z rezultatom 58:49, pa tudi v nadaljevanju, ko se je Olimpija približala na šest točk, odgovorili s trojkami in prednosti niso več izpustili iz rok. Na koncu so s 76:68 slavili drugo zmago v tekmovanju.

Alen Omić je novi rekorder po številu skokov v tekmovanju. Z 21 skoki je tudi postavil nov osebni rekord na tekmi EuroCupa. Foto: KK Cedevita Olimpija/Tine Ružič

Strelsko najbolj razpoložen pri Olimpiji je bil znova Ferrell s 27 točkami, Josh Adams jih je dodal 14, Omić pa je vpisal dvojni dvojček − 11 točk, 21 skokov, kar je njegov rekord po številu skokov na tekmi EuroCupa.

Cedevita Olimpija bo prvo zmago v tekmovanju iskala po reprezentančnem premoru, ko bo čez tri tedne gostila Prometej.

Fotogalerija s tekme (Foto: KK Cedevita Olimpija / Tine Ružič)

1 / 16 2 / 16 3 / 16 4 / 16 5 / 16 6 / 16 7 / 16 8 / 16 9 / 16 10 / 16 11 / 16 12 / 16 13 / 16 14 / 16 15 / 16 16 / 16

Eurocup, skupina A, 3. krog Torek, 1. november:

Brescia : JL Bourg 69:71

Della 16, Massinburg 14; Floyd 22, Mike 11 (9 sk.) Sreda, 2. november:

Venezia : Cedevita Olimpija 76:68 (20:15, 38:29, 58:49)

Freeman 15, Spissu 12, Willis 9; Ferrell 27, 5 asist., Adams 14, Omić 11, 21 sk., Alibegović 6, 7 sk., Radovanović 4



Bursaspor : Ulm 86:90

Bitim 19, Dudzinski 16, Auguste 15, 9 sk.; Matheus 17, Klepeisz 15 Lietkabelis : Cluj-Napoca 89:84

Morris 24, Kullamae 14, Šakić 14; Meindl 22, Stipanović 20, 7 sk.



Joventut Badalona : Prometej 82:77

Ellenson 13, 10 sk., Parra 11, 8 sk., Ribas 10.; Agada 18, Sydorov 13 Lestvica:

1. JL Bourg 4 tekme - 4 zmage

2. Joventut Badalona 4 - 3

3. Brescia 4 - 2

4. Bursaspor 4 - 2

5. Venezia 4 - 2

6. Ulm 4 - 2

7. Lietkabelis 4 - 2

8. Prometej 4 - 2

9. Cluj-Napoca 4 - 1

10. Cedevita Olimpija 4 - 0

Preberite še: