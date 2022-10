Joventut s stotico visoko odpravil Cedevito Olimpijo

Košarkarji Cedevite Olimpije so v tretjem krogu rednega dela EuroCupa v areni Stožice gostili španski Joventut iz Badalone in visoko izgubili (78:100). Izbranci glavnega trenerja Jurice Golemca ostajajo brez zmage v novi evropski sezoni, to je zanje četrti zaporedni poraz.

Poročilo s tekme:

Cedevita Olimpija se je v prvi četrtini dobro držala in sledila tekmecu, ki je po uvodnih desetih minutah vodil za dve točki (28:26). Nadaljevanje gostiteljev je bilo slabše. Joventut je ušel na +8 in Jurico Golemca prisilil v time-out, po katerem so Ljubljančani znova priključili (37:35), a so gostje še naprej uspešno nadzirali potek srečanja in ob polčasu vodili za devet (50:41). Pri domačih sta bila najbolj razpoložena Yogi Ferrell (14 točk) in Josh Adams (12).

Španska prednost je v začetku drugega polčasa naraščala vse do +19 (68:49), pred zadnjo četrtino so vodili s 73:57, na koncu pa v Stožicah slavili z 22 točkami razlike, s 100:78.

Za Joventut je to druga zmaga, Olimpija je vpisala še tretji poraz. Najboljša strelca pri poražencih sta bila Ferrell z 20 točkami in Adams, ki jih je dosegel petnajst.

Fotogalerija s tekme (foto: Vid Ponikvar):

Cedevita Olimpija bo četrto tekmo EuroCupa odigrala v sredo v Benetkah.

Eurocup, skupina A, 3. krog Torek, 25. oktober:

Cluj-Napoca : Venezia 80:85

Taylor 21, Meindl 17 (7 sk.); Willis 22, Spissu 18 (7 as.) Sreda, 26. oktober:

Cedevita Olimpija : Joventut 78:100 (26:28, 41.50, 57:73)

Ferrell 20, Adams 15, 4 sk., Alibegović 13, 5 sk., Ellenson 15, 4 sk., Tomić 14 Prometej : Bursaspor 90:84

Clavell 26, Sanon 17, Kennedy 15; Needham 16, Bitim in Clemmons oba po 14



JL Bourg : Lietkabelis 86:73

Floyd 21, 7 sk., Mike 15; Morris 21, Sakić 13 Ulm : Brescia 90:98* (83:83) - po podaljšku

Mobley 23, Matheus 16; Caupain 17, 8 asist., Della V. 17, Massinburg 16, Gabriel 11, 12 sk. Lestvica:

1. JL Bourg 3 tekme - 3 zmage

2. Joventut Badalona 3 - 2

3. Brescia 3 - 2

4. Bursaspor 3 - 2

5. Prometej 3 - 2

6. Cluj-Napoca 3 - 1

7. Venezia 3 - 1

8. Ulm 3 - 1

9. Lietkabelis 3 - 1

10. Cedevita Olimpija 3 - 0

