V Ljubljani nič novega

Tretja tekma in tretji poraz. Za Cedevito Olimpijo je začetek sezone, ki si ga zagotovo ni predstavljala. Ljubljanska ekipa je bila po porazih z Bursasporjem in Clujem tudi na svoji drugi domači tekmi v evropskem tekmovanju vsaj za korak, če ne dva, prekratka. V Ljubljani je bila enakovreden tekmec le v prvi četrtini, nato pa je sledila zdaj že znana anemična predstava brez pravih idej, ki se je končala z novim visokim porazom.

Košarkarji Cedevite Olimpije so sicer za razliko od prvih dveh tekem obračun s Joventutom odprli veliko bolj odločno. Jurica Golemac, ki znova ni mogel računati na Zorana Dragića, Lovra Gnjidića in Karla Matkovića, je od prve minute v ogenj poslal Yogija Ferrella, Josha Adamsa, Roka Radovića, Eda Murića ter Alena Omića, po treh zaporednih medlih predstavah je v prvih desetih minutah vendarle stekla igra v napadu, ljubljanski voz je vlekel Ferrell (12 točk), ki je z raznovrstno in eksplozivno igro paral živce tekmecem. A čeprav je vendarle stekla igra v napadu, je bilo ogromno lukenj v ljubljanski obrambi, saj je Joventut v prvi četrtini dosegel kar 28 točk. Kljub temu je ljubljanska ekipa uspešno držala stik s španskim nasprotnikom, ki je v prvi četrtini vodil največ s petimi točkami naskoka, na prvi odmor se je podal s prednostjo koša (26:28).

Jurica Golemac nikakor nima razlogov za zadovoljstvo. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

A sledil je padec na realna tla. Po spodbudnem začetku je že druga četrtina pokazala stare težave in rane v igri Cedevite Olimpije. Joventut je drugih deset minut odprl z delnim izidom 6:0, ljubljanski ekipi pa zatem niso pomagali niti nasveti stratega Golemca, ki ni našel razpoložene peterke. Slovenski prvaki so se vse preveč zanašali na individualne vložke, ki niso obrodili sadov, pomanjkljivosti slovenske ekipe so se kazale praktično v vseh elementih košarkarske igre. Španska ekipa je tako po dveh zadetih prostih metih Andresa Feliza dobre tri minute pred koncem prvega polčasa prvič na srečanju z dvomestno razliko (45:35), v naslednjem napadu pa prvič povedla s +13, kar je bila tudi najvišja prednost v prvem polčasu. Ljubljanska ekipa je ob odhodu na najdaljši odmor zaostajala z 41:50.

Amar Alibegović je v drugem polčasu vnesel nekaj energije v igro ljubljanske ekipe. Foto: Vid Ponikvar

Tudi premor med polčasom ni prinesel želene spremembe v igri ljubljanske ekipe, ki je tako kot že nekaj zadnjih tekem na parketu delovala povsem anemično in brez energije. Igra brez pravega zanosa je bila kot voda na mlin Joventuta, ki je iz minute v minuto višal prednost in brez večjih težav odbijal vse poskuse ljubljanske vrnitve. V zaključku tretjega dela sta nekaj več energije v zasedbo slovenskih prvakov vnesel Amar Alibegović in tudi Matic Rebec, ki je dobil prvo priložnost na srečanju, a je bilo to premalo, da bi slovenska ekipa resneje ogrozila Joventut, ki je v tretji četrtini vodila z največ 19 točkami naskoka, ob koncu tretje četrtini so gostje vodili s 73:57.

Cedevita Olimpija je tudi zadnjo četrtino odprla na krilih energije s konca tretjega dela, po košu Alibegovića se je prednost dobrih devet minut pred koncem znižala na enajst. A eden izmed redkih prebliskov v igri ljubljanske ekipe ni prinesel razlike. Na drugi strani so ljubljanski tekmeci zadevali kot po tekočem traku. Na koncu so dosegli 12 trojk iz 21 poskusov in visoko slavili s 100:78. V dresu Olimpije je bil na koncu z 20 točkami najučinkovitejši Ferrell, Adams je dodal 15 točk, Marko Jeremić pa 12. Pri Joventutu je Henry Ellenson dosegel 15 točk.

Fotogalerija s tekme (foto: Vid Ponikvar/Sportida):

"V tem trenutku nismo dovolj dobri, da bi igrali s Joventutom. Trenutno smo prepočasni in preslabi za tak nivo košarke, kot ga je igral nasprotnik. Večino časa so nadzirali potek tekme, razen prve četrtine so bili boljši," je v prvem komentarju po koncu tekme dejal trener Golemac.

Ljubljančani bodo po četrtem zaporednem porazu v vseh tekmovanjih priložnost, da krivuljo vendarle obrnejo navzgor, iskali v soboto, ko bodo v ligi ABA gostili skopski MZT.