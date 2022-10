Oslabljena Cedevita Olimpija brez možnosti v Romuniji

Košarkarji Cedevite Olimpije, ki so na gostovanju v Romuniji pogrešali kar nekaj članov, so na obračunu drugega kroga rednega dela EuroCupa s 76:94 izgubili pri U-BT Cluj, ki je praktično ves čas nadziral potek srečanja. To je drugi evropski poraz za Ljubljančane.

Cedevita Olimpija ima v zadnjem času ogromno težav, zaradi poškodb in okužb s koronavirusom je odpadla tudi nedeljska tekma lige ABA proti Crveni zvezdi. V Romunijo tako niso odpotovali Yogi Ferrell, Karlo Matković, Zoran Dragić in Jan Kosi, ki so ostali v Ljubljani. Marko Radovanović, Rok Radović in Lovro Gnjidić so odpotovali in so v postavi. Enako Matic Rebec, ki se je pred kratkim pridružil moštvu in prvič igra za Cedevito Olimpijo.

Matic Rebec je odigral prvo tekmo za Cedevito Olimpijo. Foto: Tine Ružič/Cedevita Olimpija Ta je slabo začela obračun, v prvih šestih minutah je prejela 20 točk in se znašla v zaostanku -11 (20:9), ki ji ga do konca prvih desetih minut ni uspelo zmanjšati. Tudi nadaljevanje za varovance Jurice Golemca ni bilo boljše, romunski kolektiv je ob koncu prvih desetih minut vodil za +11 (28:17), v drugi četrtini prednost zvišal tudi na 20, na odmor pa odšel z vodstvom 48:31.

Cluj je odlično odprl tretjo četrtino, ušel na kar +29 (62:33), a nato so zmaji zaigrali precej bolje in se do zadnje četrtine na krilih Josha Adamsa in Alena Omića približali na "zgolj" 15 točk zaostanka. Ta je v nadaljevanju še skopnel, po trojki Aarona Harrisona je Olimpija zaostajala le še za deset (60:70). A ji domači preobrata niso dopustili, kmalu so znova zvišali prednost in srečanje mirno pripeljali do konca.

Strelsko najbolj razpoložen ob zmagi s 94:76 je bil Stefan Birčević (24 točk), Leonardo Meindl se je izkazal z dvojnim dvojčkom (19 točk, 11 skokov). Pri Cedeviti Olimpiji, pri kateri je razburjeni Golemac zaradi druge tehnične napake srečanje zaključil nekaj sekund pred koncem, je Adams dosegel 25 točk (devet asistenc, sedem skokov), Omić 17, Harrison pa 15.

Eurocup, skupina A, 2. krog Torek, 18. oktober:

Venezia : JL Bourg 73:79

Watt 19, Granger 15; Mike 17, Palmer 16, Floyd 15 Sreda, 19. oktober:

Lietkabelis : Ulm 80:76

Morris 14, Goloman 13; Christen 19, Hawley 13



Cluj-Napoca : Cedevita Olimpija 94:76 (28:17, 48:31, 68:53)

Birčević 24, Meindl 19, 11 sk., Guzman 16; Adams 25, 7 sk., 9 asist., Omić 17, 7 sk., Harrison 15, Radović, Jeremić oba po 6, Murić 5, Rebec 2



Bursaspor : Joventut Badalona 81:72

Needham 24, Bitim 18, Duverioglu 14, 13 sk.; Tomić 16, Guy 15

20.30 Brescia - Prometej Lestvica:

1. Bursaspor 2 tekmi - 2 zmagi

2. JL Bourg 2 -2

3. Prometej 1 - 1

4. Cluj-Napoca 2 - 1

5. Joventut Badalona 2 - 1

6. Ulm 2 - 1

7. Lietkabelis 2 - 1

8. Brescia 1 - 0

9. Venezia 2- 0

10. Cedevita Olimpija 2 - 0

