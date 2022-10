Srbski strateg popihal na dušo slovenskim prvakom

"Nismo igrali kot ekipa, preveč metov je bilo na silo, v igro smo se na vsak način želeli vrniti z individualnimi rešitvami in na koncu nas je to stalo zmago," je po porazu proti Bursasporju (73:81) na prvi tekmi Eurocupa zamujeno priložnost objokoval strateg Cedevite Olimpije Jurica Golemac, ki tudi v nadaljnjih dneh ne bo imel mirnega spanca. Seznam poškodovanih igralcev je namreč iz tekme v tekmo daljši.

Košarkarjem Cedevite Olimpije se je v sredo zataknilo na prvi resnejši preizkušnji v novi sezoni. Zasedba Jurice Golemca je v Stožicah po neprepričljivi predstavi morala priznati premoč lanskim finalistom Eurocupa, turški Bursi, ki je bila ob tem še krvnik ljubljanske ekipe v četrtfinalu prejšnje sezone. "Vedeli smo, da bo to za nas prva močna tekma. Videli smo, da tudi na drugih tekmah nismo bili pravi. Proti Bursi nismo imeli razpoloženih strelcev, a ob tem nismo iskali pravih rešitev v napadu, nismo si dovolj podajali in nismo dovolj tekli ter razširili igre. Premalo je bilo prodorov na koš in preveč individualne igre," je v prvem komentarju po tekmi dogajanje na igrišču povzel Golemac.

Trener slovenskih superpokalnih zmagovalcev ima ob tem čedalje več težav, saj se je na tekmi z Burso poškodoval Marko Radovanović, težave s trebušno virozo je imel Alen Omić. "Zaslužena zmaga Burse, mi res nismo bili dobri, nismo bili pravi. Imeli smo težave z igralci, za Omića do konca nismo vedeli, ali bo sploh igral, ker je imel težave s trebušno virozo. Dan pred tekmo je bruhal, ni ga bilo na treningu, prejel je infuzijo. Vseeno se je potrudil in moram mu čestitati, ker je bil pripravljen igrati. Pri rotaciji se je zato videlo, da nismo dovolj agresivni in fizično močni. Danes nismo igrali kot ekipa, preveč metov je bilo na silo, v igro smo se na vsak način želeli vrniti z individualnimi rešitvami in na koncu nas je to stalo zmago," je prepričan Golemac.

Prvi poraz v novi sezoni

Ljubljanska ekipa je tako doživela svoj prvi poraz v novi sezoni, v nasprotju s tekmami v superpokalu s Helios Suns ter obračuni v ligi ABA s Splitom in Borcem tokrat svojega dne niso imeli strelci. Zadeli so deset trojk iz 33 poskusov, vrzel pod košem pa se je poznala tudi pri skoku, ki so ga tekmeci dobili z 41:34. "Bursa igra zelo močno in fizično košarko. Mi danes nismo bili pripravljeni igrati hitre košarke, na koncu se je poškodoval še Radovanović, res smo imeli težave s skokom. Nekajkrat, ko smo se vrnili v igro, je bilo to zaradi dobre obrambe in hitre igre."

V drugi četrtini je žarek upanja v igro domače zasedbe vnesel 21-letni Rok Radović, ki je v slabih petih minutah na parketu s sedmimi točkami pustil pozitiven vtis, nato je zahteval menjavo, v drugem polčasu pa ni več stopil na parket. "Radović zdaj ni treniral 20 dni, v drugem polčasu pa so igralci na njegovem položaju igrali dobro, zato smo se raje odločili, da ne bo več igral," je dejal Golemac, ki v teh dneh nima mirnega spanca.

"Dejansko nam na vsakem treningu manjkajo trije ali štirje igralci," pravi Golemac. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Že pred tekmo sem govoril, kako frustrirajoče je, da od začetka sezone nismo trenirali vsi skupaj. Enako bo za tekmo s Crveno zvezdo. Ne moremo trenirati z intenziteto, s katero bi radi. Dejansko nam vsak trening manjkajo trije ali štirje igralci. Nekaj igralcev je manjkalo že na pripravah, potem se je dan pred tekmo zgodilo še to z Omićem. Matkovića in Radovanovića zagotovo ne bo niti na tekmi proti Zvezdi, tako da bo zelo težko, a moramo stopiti skupaj, delati naprej, saj bo sezona zelo dolga," je prepričan Golemac, ki se je ob tem zazrl že proti nedeljski tekmi s Crveno zvezdo v ligi ABA. "Zvezda je zelo fizična ekipa, igrajo zelo fizično košarko, še bolj kot Bursa in zelo težko bo, če ne bomo tekli in se odpirali ter podajali," je še dejal Golemac.

"Čaka nas še dosti dela, smo nova ekipa in morali bomo najti način, kako priti do recepta za boljše igre," je prepričan Murić. Foto: Grega Valančič/Sportida

Razočaranja po porazu ni skrival niti kapetan Edo Murić, ki je bil z desetimi točkami in 11 skoki med najboljšimi posamezniki domače ekipe. "Zagotovo nam je žal tega poraza, bili smo skupaj ves čas, a so na koncu oni malo pametneje odigrali, tako da nimamo kaj, gremo naprej. Vemo, da nismo odigrali najboljše tekme, verjetno je bila to naša najslabša predstava do zdaj, a že v nedeljo nas čaka Crvena zvezda. Čaka nas še dosti dela, smo nova ekipa in morali bomo najti način, kako priti do recepta za boljše igre. Navajeni smo, da predvsem v Stožicah dosegamo veliko točk. Morali bomo boljše igrati predvsem v obrambi, na koncu smo dobili nekaj lahkih trojk in tam je nastala razlika. Malce sta nam padli zbranost in agresivnost, kar je nasprotnik takoj kaznoval. A priložnosti bo še veliko," je prepričan Murić, ki je pretekli teden drugič postal oče.

Alimpijević popihal na dušo Cedeviti Olimpiji

Bursaspor je tako na koncu zasluženo zmagal, saj je vodil večji del dvoboja in tekmeca nadigral v večini elementov košarkarske igre. Da bi se tehtnica kljub temu lahko prevesila na drugo stran, je bil po tekmi prepričan strateg Burse Dušan Alimpijević.

Dušan Alimpijević je po zmagi dejal, da bi se lahko tehtnica prevesila na eno ali drugo stran. Foto: Guliverimage

"Bila je napeta in težka tekma za obe strani. Mislim, da imata obe ekipi dobri zasedbi z nekaj individualnimi imeni, ki lahko sama spremenijo potek srečanj. Videli smo veliko nihanj v tekmi na obeh straneh. Tudi če bi tekmo dobila Cedevita Olimpija, bi bilo to povsem zasluženo. Bili smo nekoliko bolj zbrani, zadeli smo nekaj več metov, pri obeh moštvih pa se je poznalo, da manjka nekaj ključnih igralcev. Olimpija je na prvih tekmah izjemno metala za tri točke, danes niso imeli najboljšega dne, ob tem pa smo odlično delo opravili še v obrambi. Cedeviti Olimpiji želim veliko sreče v nadaljevanju tekmovanj, saj imamo s klubom odličen odnos," je po tekmi dejal 36-letni trener.

"To sestavo Cedevite Olimpije vidim kot zelo konkurenčno v Eurocupu. Mislim, da je Joventut glavni favorit, tudi Gran Canaria v drugi skupini ima zelo dobre igralce, prav tako Venezia v naši skupini. Tudi preostale ekipe imajo možnost za visoke uvrstitve, tu bi želel izpostaviti še Promitheas. Trener Golemac v Ljubljani dela že nekaj let, tudi okostje ekipo je ostalo enako, dodali pa so še nekaj dobrih igralcev, ki so odlični pri metu. Verjamem, da bo Olimpija v Eurocupu igrala vse bolje in bolje," je sklenil srbski strateg.

