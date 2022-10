Košarkarji Cedevite Olimpije so v prvem krogu nove sezone Eurocupa v Stožicah s 73:81 klonili proti turški ekipi Bursaspor, ki je bila za ljubljansko ekipo usodna tudi v lanskem četrtfinalu tega tekmovanja. Nerazpoloženi košarkarji ljubljanske ekipe so bili praktično celotno tekmo korak za tekmecem, ki je tako slovenskim prvakom prizadejal prvi poraz v novi sezoni. Strateg Jurica Golemac ima pred nadaljevanjem sezone čedalje več skrbi, zaradi viroze je imel težave Alen Omić, na tekmi z Burso pa se je poškodoval tudi Marko Radovanović.

Cedevita Olimpija : Bursaspor 73:81 (13:15, 31:34, 52:58) Dvorana Stožice, gledalcev 1500, sodniki: Bissang (Francija), Aliaga (Španija), Peer (Izrael).



Cedevita Olimpija: Ferrell 10 (4:5), Harrison 9 (1:2), Radović 7, Jeremić 9, Alibegović 11 (2:2), Murić 10 (1:2), Adams 6, Omić 9 (1:2). Bursaspor: Saybir 19, Needham 8, Bitim 16 (3:4), Auguste 5 (0:3), Dudzinski 8, Duverioglu 4 (2:2), Clemmons 18 (4:6).



Prosti meti: Cedevita Olimpija 11:16, Bursaspor 9:15.

Met za tri točke: Cedevita Olimpija 10:33 (Jeremić 3, Murić 3, Harrison 2, Radović, Alibegović), Bursaspor 13:30 (Clemmons 4, Saybir 3, Dudzinski 2, Needham 2, Bitim, Auguste).

Osebne napake: Cedevita Olimpija 21, Bursaspor 21.

Pet osebnih: /.

Cedevita Olimpija je v Stožicah odprla tudi novo evropsko sezono, ki je bila hkrati za Ljubljančane po zmagi na superpokalu in dveh uvodnih zmagah v ligi ABA prvi pravi preizkus v novi sezoni. Nasprotnik slovenskih superpokalnih zmagovalcev je bil za uvod turški Bursaspor, ki je lani Olimpiji prizadejal boleč poraz v četrtfinalu Eurocupa in na ta način končal njene evropske sanje. Turška ekipa je bila pretrd oreh v Stožicah tudi tokrat.

Omića zdelala viroza

Ljubljanska ekipa je tekmo proti Bursapsporju, ki je že tretjo sezono nasprotnik slovenskih prvakov v evropskem pokalu, začela v postavi Yogi Ferrell, Marko Jeremić, Amar Alibegović, Josh Adams in Alen Omić, ki se je v zadnjih dveh dneh spopadel z virozo, dobil je tudi pomoč infuzije. Ravno Omić je bil tisti, ki je po nekaj slabih uvodnih napadih po dveh minutah in pol igre dosegel prvi koš za Cedevito Olimpijo ter poravnal izid na 2:2. Medlo in zaspano predstavo ljubljanske ekipe v uvodnih minutah so s pridom izkoriščali gostje, ki so z delnim izidom 7:0 pobegnili na 9:2. Jurica Golemac je nato z nekaj menjavami skušal dvigniti nivo igro domače ekipe, ki je kljub neprepričljivi predstavi do konca prve četrtine ujela priključek (13:15).

Aaron Harrison je v zadnji sekundi druge četrtine s trojko postavil izid prvega polčasa (31:34). Foto: Grega Valančič/Sportida

Tudi v drugi četrtini se je nadaljevala strelsko rezervirana predstava z obeh strani, odlično je priložnost izkoristil povratnik po poškodbi 21-letni Rok Radović, ki je v slabih petih minutah dosegel sedem točk in bil s tem ob Aaronu Harrisonu celo prvi strelec ljubljanske ekipe v prvih dveh četrtinah. Košarkarji ljubljanske ekipe so se vse preveč zatekali k metom z razdalje, ki jim nikakor ni stekel, iz 20 poskusov so bili v prvem polčasu uspešni le petkrat. Na srečo gostiteljev veliko bolje ni šlo niti gostom (4/13 za 3), ki so prvi polčas tudi na račun boljšega skoka (25:17) dobili s 34:31, potem ko je v zadnji sekundi prvega polčasa trojko zadel Harrison.

Alen Omić je v tretji četrtini prejel tehnično napako. Foto: Grega Valančič/Sportida

Turška ekipa je na uvodu v tretjo četrtino naravnala strelske naprave in v razmaku dobrih štirih uvodnih minut dosegla štiri trojke. Zadnjo v seriji je zadel Derek Needham, ki je goste popeljal v vodstvo z 48:41, a se Ljubljančani niso predali in držali stik z gosti. Z nekaj spornimi odločitvami so občinstvo in košarkarje v Stožicah dodobra ogreli tudi sodniki, ki so ljubljanski ekipi v tretji četrtini prisodili dve tehnični napaki, ob tisti, ki jo je prejel Omić, je na igrišče s strani razjarjenih navijačev priletel tudi kozarec. Bursapor je po treh četrtinah vodil z 58:52.

Fotogalerija (foto: Grega Valančič/Sportida):

Tudi v zadnji četrtini se je na parketu v Stožicah odvijal trd boj, košarkarji turškega kluba so bili v prvih štirih minutah zadnjega dela ves čas vsaj korak pred Olimpijo. Ta je nato po trojki Jeremića slabih pet minut in pol pred koncem po dolgem času prišla do izenačenja (65:65), na drugi strani je nato takoj z metom za tri odgovoril Yigitcan Saybir, a je bil Jeremić nato natančen še drugič. Pri zaostanku z 71:72 je imela ljubljanska ekipa napad za vodstvo, odgovornost je znova prevzel Jeremić, ki je bil nenatančen. Pri gostih je bil nato dvakrat za tri uspešen Anthony Clemmons, ki je dokončno tehtnico prevesil na stran Borsasporja, ki je na koncu zmagal z 81:73.

Pri Cedeviti Olimpiji je bil na koncu z 12 točkami Ferrell, Alibegović jih je dodal 11, kapetan Edo Murič pa deset.

Skrbi za Golemca

Strateg Olimpije Jurica Golemac ima pred nadaljevanjem sezone čedalje več skrbi. Že v nedeljo bo v Stožicah v ligi ABA gostovala evroligaška Crvena zvezda. "Čestitke Bursi, bili so boljša ekipa vseh 40 minut, lovili smo jih celotno tekmo. Ni nam uspelo. Nismo igrali tako kot smo želeli, nismo bili dovolj agresivni in nismo si dobro podajali žoge. Imeli smo težave na visokih položajih. Alen Omić ima težave z virozo, včeraj zvečer je prejel infuzijo, tako da se je danes komaj spravil k sebi. Nismo imeli prave rotacije. Iskali smo rešitve, na koncu pa nas je to stalo zmago," je po tekmi dejal Golemac, ki je razkril, da se je na tekmi z Burso poškodoval še Marko Radovanović.