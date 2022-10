Turški gostje Cedeviti Olimpiji zadali prvi poraz sezone

Košarkarji Cedevite Olimpije so na uvodni tekme evropskega pokala izgubili (73:81) s turško ekipo Bursaspor, ki je lani igrala v finalu tega tekmovanja, na poti do tam pa je med drugimi izločila tudi Ljubljančane v četrtfinalu. Turki so zmajem zadali prvi poraz v tej sezoni.

Še pred obračunom zmajev in turških gostov je direktor ljubljanskega kluba Davor Užbinec Zachu Augustu, ki po novem igra za Bursaspor, predal spominsko darilo na lansko sezono v dresu Cedevite Olimpije.

Ta je v prvi četrtini dosegla zgolj 13 točk (od tega tri trojke), a tudi tekmeci, ki so si sicer hitro priigrali sedem točk prednosti (9:2) in domačim vsilili počasen ritem igre, ob koncu prvih desetih minut niso bili pretirano točkovno uspešnejši. Četrtino so dobili 15:13.

Ljubljančani so v drugi minuti drugega dela po košu Roka Radovića prvič povedli (22:20) in z njegovo trojko ušli na pet točk prednosti. A nato so gostje z delnim izidom 13:1 vodili za sedem. Olimpija je s trojko Aarona Harrisona ob zvoku sirene, ki je označevala polčas, na odmor odšla z zaostankom 31:34.

V začetku drugega polčasa so si gostje znova priigrali sedem točk prednosti, a so zmaji, pri katerih je pomembno vlogo igral Edo Murić, izenačili (48:48), do konca četrtine pa zaostajali za šest. V zadnjem delu so gostje večinoma držali vodstvo, Marko Jeremić pa je Olimpijo z dvema trojkama dvakrat poravnal s Turki. A ti gostiteljem niso dopustili, da bi prešli v vodstvo, na koncu so slavili z 81:73.

Fotogalerija s tekme (foto: Grega Valančič/Sportida):

Najboljši strelci pri Cedeviti Olimpijo so bili Yogi Ferrell z 12 točkami, Amar Alibegović z 11 točkami, Murić pa se je podpisal pod dvojni dvojček (deset točk, 11 skokov).

Varovanci Jurice Golemca bodo naslednjo tekmo evropskega pokala odigrali prihodnji teden pri romunski ekipi Cluj-Napoca, pred tem jih v nedeljo v Stožicah čaka obračun s Crveno zvezdo v ligi Aba.

Samar drugi strelec ob zmagi nad Budućnostjo

V skupini B je Hamburg v gosteh s 73:66 premagal Budućnost. Drugi strelec nemškega kolektiva je bil mladi Žiga Samar. V dobrih 26 minutah je vknjižil 11 točk (3/4 za tri), štiri skoke in pet asistenc.

Eurocup, skupina A, 1. krog Sreda, 12. oktober:

Cedevita Olimpija : Bursaspor 73:81 (13:15, 31:34, 52.58)

Ferrell 12, 7 asist., Alibegović 11, Murić 10, 11 sk., Harrison 9; Clemmons 21, Saybir 19, Bitim 16



Prometej : Lietkabelis 82:71

Clavell 20, Agada 16, 7 asist., Stephens 15, 9 sk.; Sakić 14, Kullamae 13, Maldunas 12, 7 sk.



JL Bourg : Cluj-Napoca 88:85

Palmer 17, Pelos 16; Meindl 19, 7 sk., Taylor 13 Torek, 11. oktober:

Ulm : Venezia 81:80

Žugić 18, Robinson 13; Freeman 19, Tessitori 12 Joventut Badalona : Brescia 80:63

Ellenson 18, Feliz in Ribas 10; Della in Petrucelli 13

