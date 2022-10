Bo Luka Dončić združil moči z nekdanjim soigralcem?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Foto: Guliverimage

Košarkarji Dallas Mavericks bodo prihodnji teden vstopili v novo sezono lige NBA, kot kaže, pa obstaja velika verjetnost, da bodo pred tem v svoje vrste pozdravili še enega novinca. Blizu podpisa pogodbe z Dallasom naj bi bil namreč 31-letni Argentinec španskih korenin Facundo Campazzo, ki je zadnji dve sezoni igral za Denver Nuggets, ki so se mu nato odpovedali. Campazzo je v zadnjih dveh sezonah igral na 130 tekmah rednega dela, na katerih je v povprečju dosegel 5,6 točke, 3,5 asistence in 1,8 skoka na tekmo. Zdaj je tako prost igralec, za njegove usluge pa naj bi se ob tem zanimali še pri Real Madridu in Fenerbahčeju.

Če se bo Argentinec res pridružil Dallasu, bo tako znova združil moči z Dončićem, s katerim sta bila soigralca pri Realu v sezoni 2017/18, v kateri so Madridčani osvojili tako evroligo kot špansko prvenstvo. Zatem ko je Dončić odšel v ligo NBA je Campazzo še dve leti preživel v Madridu, leta 2019 je bil ob naslovu španskega prvaka proglašen za najkoristnejšega igralca finalne serije.

V svoji vitrini ima 178 centimetrov visoki organizator igre tako dva naslova evrolige, tri naslove španskega prvaka, ob tem pa je leta 2019 z Argentino osvojil srebrno odličje na svetovnem prvenstvu.

