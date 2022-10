Vrnitev Luke Dončića, Dragiću obračun s Čančarjem

V noči na soboto je na prvi pripravljalni tekmi pred začetkom lige NBA zaigral tudi Luka Dončić, ki je z Dallasom na domačih tleh s 105:110 klonil proti Orlandu. Dončić je v slabih 18 minutah na parketu dosegel 16 točk, 3 skoke in 5 asistenc in bil s tem drugi strelec Dallasa. Na slovenskem obračunu večera pa je Goran Dragić s Chicago Bulls s 131:113 ugnal Denver Nuggets Vlatka Čančarja. Dragić je tekmo končal pri osmih točkah, Čančar pa se ni vpisal med strelce.

Košarkarji Dallas Mavericks so odigrali še drugo pripravljalno tekmo pred začetkom sezone lige NBA in bili prvič poraženi. Potem ko so na prvi tekmi v gosteh ugnali Oklahomo so bili tokrat v American Airlines areni prekratki proti Orlandu. Prvo pripravljalno srečanje ob vrnitvi čez lužo je odigral tudi Luka Dončić, ki je bil s 16 točkami drugi strelec svoje ekipe. Ob tem je bil nezgrešljiv pri metu za dve, zadel je še tri trojke iz petih poskusov, ob tem pa je v statistično zbirko dodal še tri skoke, pet asistenc, po eno ukradeno žogo in blokado, izgubil pa je dve žogi. Zmago Orlanda je pol minute pred koncem s trojko za 110:102 potrdil Moritz Wagner, na drugi strani pa je bil nato natančen še Tyler Dorsey, ki je postavil končni izid 105:110.

Predstava Luke Dončića:

V dresu Dallasa, pri katerem ni nihče izmed košarkarjev igral več kot 20 minut, je bil s 23 točkami najučinkovitejši Christian Wood. Na drugi strani je prvi izbor zadnjega nabora lige NBA Paolo Banchero dosegel 19 točk.

Dallas bo svojo zadnjo tekmo v pripravljalnem obdobju odigral v noči na prihodnjo soboto, nato pa zasedbo Jasona Kidda v noči na 20. oktobra čaka prva tekma sezone proti Phoenix Suns.

Dragić je dosegel osem točk in pokazal veliko boljšo predstavo kot na tekmi z New Orleansom. Foto: Reuters

Ob tem pa je bil v Chicagu na sporedu še slovenski obračun med Goranom Dragićem in Vlatkom Čančarjem, ki je pripadel prvemu. Chicago je namreč s 131:113 ugnal Denver, ki je doživel še drugi poraz v pripravljalnem obdobju. Dragić je v slabih 18 minutah na parketu dosegel osem točk (4/6 za 2, 0/2 za 3), Čančar pa ni bil pri metu. Za zmago Bullsov, ki so največ vodili s 26 točkami naskoka, je DeMar DeRozan dosegel 22 točk, pri Denverju pa se je Bones Hyland ustavil pri 24 točkah. V ekipi Nuggetsov ni bilo prvega zvezdnika Nikole Jokića, ki zaradi težav z zapestjem ni odpotoval v Chicago.

Chicago se bo v pripravljalnem obdobju pomeril še s Torontom in Milwaukeejem, Denver pa s Phoenixom in La Clippers.

Vrhunci tekme:

Liga NBA, pripravljalne tekme, 7. oktober: Dallas Mavericks : Orlando Magic 105:110

Wood 23, Dončić 16 (3/3 za 2, 3/5 za 3, 1/2 prosti meti), 3 sk., 5 as., 1 ukr. žoga, 1 blokada, 2 izg. žogi v 17:48, Finney-Smith, Hardaway Jr. in Dorsey 8 Chicago Bulls : Denver Nuggets 131:113

DeRozan 22 (7 sk.), Green in White 15, ..., Dragić 8 (4/6 za 2, 0/2 za 3), 1 sk., 2 as., 1 ukr. žoga, 1 izg. žoga v 17:55; Hyland 24, Porter Jr. 20 (7 sk.), ..., Čančar brez točke (0/1 za 2, 0/2 za 3), 1 sk., 2 as. v 8:19 Charlotte Hornets : Boston Celtics 103:112

Ball 23 (9 as.), Oubre 18; Brown 19, White 18 New York Knicks : Indiana Pacers 131:114

Toppin 24, Barrett 18; Haliburton 20 (7 as.), Mathurin 19 Houston Rockets : Toronto Raptors 116:100

Eason 24 (8 sk.), Green 23; Siakam 18, Banton 14 Memphis Grizzlies : Miami Heat 108:111

Brooks 18, Bane in Morant 17; Robinson 29, Cain 19 New Orleans Pelicans : Detroit Pistons 107:101

Alvarado 28, Marshall 14; Bey 23 (7 sk.), Ivey in Stewart (7 sk.) 14

