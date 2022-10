Luki Dončiću skoraj polovica glasov, Srbi ne skrivajo razočaranja

Kako so rezultate ankete pokomentirali pri srbskem Sportalu (Blic Sportu)? Foto: zajem zaslona V zadnjih dveh sezonah je bil za najboljšega igralca sezone, dobitnika priznanja MVP (MVP – Most Valuable Player), izbran Nikola Jokić. Na presenečenje mnogih pa razočaranja ne skrivajo srbski mediji, kajti raznovrstnega centra Denver Nuggets letos sploh ni na seznamu kandidatov. V anketi, ki jo je med generalnimi menedžerji izvedla uradna stran tekmovanja NBA.com, je ostal brez točk.

Največ jih je zbral njegov dobri prijatelj, 23-letni Ljubljančan, ki nosi dres Dallasa. Luka Dončić je prejel kar 48 odstotkov vseh glasov. Drugi na lestvici je Grk Giannis Antetokounmpo (34 odstotkov), ki je podobno kot Dončić na letošnjem EuroBasketu končal pot že v četrtfinalu, tretji je bodoči francoski reprezentant, sicer pa Kamerunec Joel Embiid (14 odstotkov), ameriško čast pa s pičlimi tremi odstotki možnosti rešuje ostrostrelec prvakov Golden State Warriors Stephen Curry (tri odstotke), ki je bil že dvakrat izbran za najboljšega igralca sezone, a se je to zgodilo že pred slabim desetletjem.

Zadnjih deset dobitnikov nagrade MVP za najboljšega igralca sezone: 2021/22 - Nikola Jokić/Srb (Denver)

2020/21 - Nikola Jokić/Srb (Denver)

2019/20 - Giannis Antetokounmpo/Grč (Milwaukee)

2018/19 - Giannis Antetokounmpo/Grč (Milwaukee)

2017/18 - James Harden/ZDA (Houston)

2016/17 - Russell Westbrook/ZDA (Oklahoma City)

2015/16 - Stephen Curry/ZDA (Golden State)

2014/15 - Stephen Curry/ZDA (Golden State)

2013/14 - Kevin Durant/ZDA (Oklahoma City)

2012/13 - LeBron James (ZDA (Miami)

Ne skriva cilja, želi osvojiti prstan

Luki Dončiću na EuroBasketu v Nemčiji, kjer je branil naslov, ni šlo vse po načrtih. Se mu bodo uresničili cilji v novi sezoni lige NBA? Foto: Vid Ponikvar Dončić je s svojo razkošno statistiko izstopal že v prejšnji sezoni. Sprva mu ni šlo tako dobro, Dallas je bil nekaj časa celo v negativnem razmerju zmag in porazov (16-18), LD77 pa se je srečeval s kritikami na račun telesne pripravljenosti in prekomerne teže. Pozneje je ponosu slovenske košarke steklo, s svojimi odličnimi predstavami pa je s seboj povlekel tudi soigralce. Telički so začeli zmagovati v daljših nizih, končali sezono z razmerjem 52-30, Dončić pa je povprečno na tekmo prispeval 28,4 točke, 9,1 skoka in 8,7 asistence, s čimer se je zelo približal številkam, potrebnim za trojnega dvojčka.

Dallasu je steklo tudi v končnici, prvič po desetletju se je uvrstil v konferenčni finale. ''Cilji ostajajo enaki tako zame kot tudi za ekipo. Želimo postati prvaki,'' je ob začetku priprav na sezono 2022/23 v Teksasu sporočil Dončić, ki bo imel v tej sezoni, če gre verjeti ''šestemu čutu'' generalnih menedžerjev, ki so v svojih klubih zadolženi za reševanje kadrovske politike, ogromno uspeha. Lahko bi izstopal celo do te mere, da bi postal prvi slovenski dobitniki priznanja MVP za najboljšega igralca sezone.

Stephen Curry je z Golden Statom v konferenčnem finalu s 4:1 izločil Dončićev Dallas. Foto: Reuters

Ta je v zadnjih štirih sezonah končal v rokah Evropejca. Je po Antetokounmpu in Jokiću napočil čas za najmlajšega izmed ''velike evropske trojice'', šele 23-letnega čarovnika Dallas Mavericks? Tako razmišlja skoraj polovica vseh generalnih menedžerjev. Če jim bo o tem uspelo prepričati še novinarje, ki prispevajo pomemben delež pri končnih rezultatih po sezoni …