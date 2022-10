Luka Dončić je še enkrat več pokazal, kako se zabava na treningih. Slovenskega košarkarskega asa so na enem izmed treningov ozvočili. Posneli so veliko zanimivega.

Košarkarji v ligi NBA se vneto pripravljajo na novo sezono najmočnejše košarkarske lige na svetu. Med njimi so tudi košarkarji Dallas Mavericks, kjer je prvi zvezdnik ekipe Luka Dončić. Ljubljančana so na treningu ozvočili in navijači Dallasa lahko vidijo marsikaj zanimivega.

Med drugim je Luka svoje soigralca Doriana Finneyja-Smitha okaral, da zamuja na trening. "Mislil sem, da nikoli ne zamujaš. Drugi dan je, in ti že zamujaš. In to štiri minute," se je razgovoril slovenski košarkarski as in svojega soigralca opozoril, da je ozvočen.

Košarkarji Dallasa bodo prvo uradno tekmo igrali 19. oktobra. Njihov nasprotnik bo Phoenix Suns, moštvo, ki so ga Mavericks po sedmih tekmah izločili v drugem krogu minule končnice.

Spodaj si lahko ogledate slabe tri minute dolg video, kako se 23-letni slovenski košarkar zabava.