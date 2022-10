Dobra dva tedna sta do 77. sezone najmočnejše košarkarske lige na svetu, nekatera moštva so že začela s pravimi pripravljalnimi tekmami. Pri Dallas Mavericks so sobotni dan posvetili tudi navijačem, ki so si lahko ogledali zabaven obračun ("scrimmage") med soigralci teksaške ekipe. Zbralo se je dobrih 7.500 pristašev Mavsov.

V moštvu Luke Dončića so bili med drugim Josh Green, Reggie Bullock, Dorian Finney-Smith in JaVale McGee, na drugi strani so jim v prvi peterki nasproti stali Spencer Dinwiddie, Frank Ntilikina, Tim Hardaway Jr., Maxi Kleber in Christian Wood.

Srečanje, ki ga je glavni trener Jason Kidd tokrat spremljal "razbremenjen" trenerske vloge, v tej sta bila namreč Kristie Toliver in Jared Dudley, se je po rednem delu končalo s 83:83.

Dončić "izsilil" podaljšek in odločil zmagovalca

Na prigovarjanje Dončića in ekipe, da vendarle odigrajo še podaljšek, sta sledili še dve dodatni minuti, po teh pa zmaga (86:85) slovenskega zvezdnika in tokratnih soigralcev. Dončić je k tej prispeval največ, 27, točk, 24 v drugem polčasu in podaljšku, v katerem je dosegel vse tri točke − po prekršku Thea Pinsona je zadel vse tri proste mete.

Mavs’ Fan Jam scrimmage ended tied at 83, and Luka Doncic went right to Jason Kidd to lobby for a two-minute overtime.



So much for that ~slow start~ to training camp lol pic.twitter.com/Eaq2MatZwf — Callie Caplan (@CallieCaplan) October 1, 2022

"Ideja je bila, da se oboževalci zabavajo, in mislim, da so se. Fantje so prikazali odlično predstavo, videli ste tudi tekmovalnost. Je pa bilo vse lahkotno in zabavno, odlična sobota. Ekipa napreduje iz dneva v dan, verjamem, da se bo z gradnjo kemije in komuniciranjem postajala boljša tudi igra v obrambi. V napadu pa ... Imamo enega najboljših igralcev na svetu (v Dončiću, op. a.), tako da se bomo zagotovo zelo zanašali nanj," je po zmagi dejala Toliverjeva. Veliko pohval je po tekmi požel novinec Jaden Hardy (18 točk, 15 v drugem polčasu).

Navijači so po srečanju prišli še bolj na svoj račun, najbolj polne roke dela s podpisovanjem različnih artiklov pa je imel kdo drug kot Dončić.

First time Luka Doncic is getting to sign his signature shoes. That must be cool … if he can hear himself think rn pic.twitter.com/LFg3phElaZ — Callie Caplan (@CallieCaplan) October 1, 2022

V sredo v Oklahomi

Dallas bo prvo pripravljalno tekmo odigral v sredo na terenu Oklahoma City Thunder, sezono NBA pa bo 19. oktobra odprl s tekmo pri Phoenix Suns.