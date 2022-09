Slovenski reprezentant zavrnil ponudbo Dallasa

Košarkarji Cedevite Olimpije so v petek z zanesljivo zmago v superpokalu krenili v novo sezono, ki se bo za Ljubljančane zares začela konec tedna, ko jih čaka prva tekma v ligi ABA. Ljubljansko ekipo bo letos v vlogi kapetana vodil Edo Murić. Pred dnevi je v javnost prišla novica, da je imel slovenski košarkar poleti na mizi veliko ponudbo Dallas Mavericks. Prvi je o tem poročal SportKlub, vse skupaj pa je kasneje potrdil tudi 30-letni košarkar.

Na mizi je imel ponudbo Dallasa. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Ko me je klical menedžer, nisem mogel verjeti, kaj mi govori. Takrat sem bil na morju. Tega res nisem imel v načrtu. Zagotovo je imel pri vsem veliko besedo tudi Luka, kar je povsem jasno. Takrat sem si vzel nekaj dni za premislek, videl sem se že v Dallasu, pa spet v Olimpiji, pa spet v Dallasu. Na koncu sem si rekel, da če se imam nekje lepo, ne vidim smisla v tem, da bi menjal. Če bi bil nekje, kjer ne bi bil zadovoljen, bi zagotovo šel, tako pa je bila odločitev jasna. Tako meni kot družini bo tu lažje, iskreno bom tudi bolj vesel uspeha z Olimpijo kot z Dallasom in prizadevam si za to, da nam tu uspe ustvariti res nekaj velikega. Do konca življenja bom živel v Ljubljani, tu bom ustvaril spomine in tu si želim biti," je dejal Murić.

Razočaranja z EuroBasketa še ni pozabil. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

V Dallasu so mu ponudili t. i. two way oziroma dvosmerno pogodbo, kar pomeni, da bi najverjetneje kariero nadaljeval med prvo ekipo in razvojnim moštvom Dallasa, torej bi bila njegova vloga zelo nedorečena. Z dvosmerno pogodbo ekipe v ligi NBA razširijo svoj kader za največ dva igralca.

"Na koncu je pretehtala družina. Glede na to, da smo se prej že vse dogovorili z Olimpijo, sem želel držati besedo. Vsekakor je bila ponudba mamljiva, a sem že v letih, ko si želim še nekaj narediti, in tu sem res že dolgo let. Verjetno ne vem, kaj sem zavrnil, a tu mi je res lepo in nisem želel menjati, ker se počutim dobro in ker se dobro počuti tudi moja družina. Upam, da bom na koncu srečen tudi s to svojo odločitvijo," je bil jasen Murić, ki še vedno ni pozabil razočaranja z evropskega prvenstva.

"Poraz še vedno zelo boli. A žal favoriti ne zmagujejo vedno, Poljaki so si zaslužili to zmago. Zdaj je prepozno govoriti o tem, kaj bi lahko naredili, je pa to vsekakor dodatna motivacija za naprej. Ne bomo odnehali, vemo, da imamo dobro ekipo, in gremo naprej. Bolečina je res velika, mogoče celo tako velika, kot je bilo veselje, ko smo osvojili evropski naslov. Upam, da čim prej pridejo naslednje tekme, da bomo na to lahko pozabili," je dejal Slovenec, ki se je zelo hitro po vrnitvi iz Berlina vrnil pod koše v Stožicah.

Osredotočen je na novo sezono s Cedevito Olimpijo. Foto: Grega Valančič/Sportida

Ves čas se je spominjal poraza proti Poljski

Po vrnitvi domov se je takoj slišal z vodilnimi iz kluba, ki so mu dali proste roke in ga vprašali, kaj si želi. "Videl sem, da so fantje v pripravljalnem obdobju pridno trenirali in da so bili daleč pred mano. Tisti prvi dan po vrnitvi sem bil vesel snidenja z družino, potem pa sem se preprosto moral vrniti h košarki. Vse me je spominjalo na tisto tekmo s Poljsko, tako da sem želel hitro obrniti nov list in vedel sem, da bom to najlažje storil s treningi. Ob tem sem vedel, da je sezona pred vrati, in nisem hotel pasti iz igralnega ritma. Mislim, da je bila to prava odločitev. Počutim se dobro, mogoče sem malce čustveno prazen, a mislim, da bom do tekem že v pravem pogonu in da bom kmalu spet užival."

Verjame, da lahko s Cedevito Olimpijo storijo še korak naprej. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Zdaj je povsem osredotočen na svojo vlogo v klubu, v katerem je po odhodu Jake Blažiča prevzel kapetanski trak. "To je zame velika čast. Že ko je to delo opravljal Jaka (Blažič, op. p.), sem mu pri tem pomagal. Vesel sem, da so me izbrali, zdaj pa bom po svojih najboljših močeh poskušal pomagati fantom in klubu," je dejal.

S Cedevito Olimpijo še korak višje V petek so v vitrino pospravili prvi letošnji pokal. Foto: Grega Valančič/Sportida

Olimpija bo v novo sezono krenila s kar nekaj novimi obrazi. Ekipa je prenovljena, a v moštvu vladata dobra energija in timski duh. Murić je prepričan, da lahko letos storijo še korak dlje kot lani, ko so se v EuroCupu poslovili v četrtfinalu. "Lani je bila dobra sezona, mogoče le tisti poraz proti Bursi ni bil pričakovan, a to je košarka. Odkar sem v klubu, je cilj vsako sezono isti, in to je to, da stopimo korak višje. S to ekipo je to mogoče doseči, a bo treba to pokazati tudi z dobrimi igrami. Letos imamo kakovost, in upam, da nam bo uspelo. Veliko bo odvisno tudi od poškodb in sreče. Želimo pa si tudi polne Stožice," je navijače pozval Murić.

Čeprav se sezona praktično še ni zares začela, pa imajo aktualni slovenski prvaki v vitrini že prvo lovoriko, saj so v petek v superpokalu ugnali Helios Suns. "Če pogledam na superpokalno tekmo, sem zelo zadovoljen. Pokazali smo dobro igro, bilo je veliko lažje, ker nam je stekel met. Všeč mi je, da se prav vsi igralci, ki pridejo na parket, borijo in garajo v obrambi. Za zdaj lahko rečem, da smo verjetno na boljši točki, kot smo bili lani v tem času. Čaka nas še veliko dela, sam pa sem se ekipi komaj dobro pridružil in jih zdaj dohitevam, zato si tudi nisem vzel veliko odmora."

Nekaj težav imajo v ljubljanskem moštvu tudi s poškodbami. "Na superpokalu smo igrali brez nekaterih pomembnih igralcev, saj jih ima kar nekaj težave s poškodbami. V prvi vrsti mislim na Zorana Dragića, ki bo zelo verjetno 'velika figura' v naši ekipi, in pa tudi na Karla Matkovića, ki je odličen center. Upam, da bomo na koncu, ko bo to najbolj pomembno, vsi zdravi," je še sklenil slovenski reprezentant.

Odprt trening Cedevite Olimpije, foto: Grega Valančič/Sportida:

