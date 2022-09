Veliko boljši kot lani v tem času #video

Cedevita Olimpija je superpokalno tekmo vzela smrtno resno in jo proti Helios Suns dobila s 112:85. "Dober začetek in to me veseli," je po prvi lovoriki nove sezone povedal novi kapetan Edo Murić. "Gremo v dobro smer. Smo na veliko boljši točki, kot smo bili lani v tem času." Pa sploh še niso igrali v polni postavi.

Zmaga Cedevite Olimpije na superpokalni tekmi s Helios Suns je bila lažja, kot je večina pričakovala. Po treh četrtinah so imeli že 90 točk, največ so vodili za 30. Yogi Ferrell je največjo zaslugo pripisal trenerskemu štabu: "Dali so nam dober načrt za tekmo. Bili smo zbrani in dobro izpolnili vse naloge. Bil je pravi ekipni pristop." Devetindvajsetletni Američan je bil s 27 točkami prvi strelec tekme, iz devetih poizkusov je zadel šest trojk. "Tukaj še nisem igral, a je očitno prava telovadnica za zadevanje z razdalje. Imel sem dober občutek. Veliko smo zadevali, igrali obrambo. Bil je zabaven večer." Pravi, da je poleti trdo delal in poskušal še izboljšati svoj met. "Upajmo, da bo čim več takih dvoran," je v smehu dodal trener ljubljanske ekipe Jurica Golemac.

MVP superpokalne tekme Yogi Ferrell (27 točk) Foto: Grega Valančič/Sportida Kar 112 točk, ko je bila potrebna tudi dobra obramba, 17 trojk, 38 skokov. Golemac je bil s prikazanim tako lahko zadovoljen, še posebej v luči poškodb in predpisane kvote slovenskih igralcev, ko so na klopi še sedeli Zoran Dragić, Marko Radovanović, Karlo Matković, Lovro Gnjidić in Aaron Harrison. "Tistih šest, sedem, ki so tukaj od začetka priprav, ima sapo, lahko tečejo, lahko igrajo obrambo in oni so povlekli najpomembnejšo energijo. Premoč v skoku, saj imamo višino, moč in izkušnje." Igralo je devet košarkarjev, ob Ferrellu so izstopali še Amar Alibegović (17 točk), Alen Omić (13 točk, 11 skokov), Marko Jeremić (13 točk), Joshua Adams (12 točk) in Rok Radović (deset točk).

Galerija s superpokalne tekme v Škofji Loki (foto: Grega Valančič/Sportida):

1 / 32 2 / 32 3 / 32 4 / 32 5 / 32 6 / 32 7 / 32 8 / 32 9 / 32 10 / 32 11 / 32 12 / 32 13 / 32 14 / 32 15 / 32 16 / 32 17 / 32 18 / 32 19 / 32 20 / 32 21 / 32 22 / 32 23 / 32 24 / 32 25 / 32 26 / 32 27 / 32 28 / 32 29 / 32 30 / 32 31 / 32 32 / 32

Superpokal so vzeli smrtno resno

Joshua Adams Foto: Grega Valančič/Sportida "Odločilen je bil začetek tekme. Mi smo jo vzeli smrtno resno. Prvi polčas smo zelo dobro začeli v obrambi in iz te obrambe smo dobili samozavest v napadu. Ko so naši strelci začeli zadevati, je bilo vse lažje. Dober začetek in to me veseli," pa je črto pod prvo uradno tekmo nove sezone potegnil Edo Murić (osem točk), ki je po odhodu Jake Blažiča prevzel kapetanski trak. "Novi igralci in tisti, ki smo se pozneje priključili, se še lovimo. Gremo v dobro smer. Smo na veliko boljši točki, kot smo bili lani v tem času. In to me veseli. S fanti smo dojeli, da bomo morali dati na vsaki tekmi sto odstotkov. To so dojeli tudi novi fantje."

Cedevita Olimpija bo v novi sezoni še močnejša kot v minuli, ko je osvojila slovenski pokal in prvenstvo, meni tudi trener Helios Suns Dejan Jakara: "Ja, jaz mislim, da je. Glede na to, kako je sestavljena ekipa, lahko zelo daleč posežejo tako v ligi Aba kot v eurocupu."

Golemac: Zadovoljni smo, kako smo sestavili ekipo

Jurica Golemac Foto: Grega Valančič/Sportida "Želimo si, da se čim prej vsi pozdravijo. Zadovoljni smo, kako smo letos sestavili ekipo. Res enkratni fantje, ki želijo delati in so lačni zmag in uspehov. Lepo je delati z njimi. Komaj čakamo, da bomo lahko z vsemi oddelali skupni trening," je o prevetreni ekipi Cedevite Olimpije s kar sedmimi novimi košarkarji povedal trener Golemac. "Zahtevno delo. Moramo biti potrpežljivi, tako igralci kot mi in navijači. Prepričani smo, da se bo vse sestavilo. Bo nekaj težav, ker je nekaj novih igralcev. Je pa dosti igralcev iz naše regije, ki razumejo naš sistem. Yogi je že bil tu, Adams je že igral z Zoranom in Edom, je že dolgo v Evropi, je izkušen. Harrison ima izkušnje iz evrolige, eurocupa in po prvih treningih smo videli, da nam bo v pomoč."

"Res imamo nekaj novih igralcev. Vsi so super, delovni. Še se prilagajajo na naš sistem, a ga hitro in brez težav osvajajo. In tako je celotni ekipi lažje," pa je o številnih novih obrazih govoril Ferrell, ki je eden od le štirih nosilcev iz minule sezone, ki še igrajo za Cedevito Olimpijo (ob Muriću, Dragiću in Omiću).

"Začetek je dober. Pogledati si moramo posnetek tekme in analizirati, kako smo lahko še boljši. Je bila pa ta tekma korak v pravo smer," pa o očitno zelo ugodnih obetih za novo sezono pove Ferrell. V minuli so ligo ABA sklenili v polfinalu, v evropskem pokalu pa so brez polfinala ostali v izdihljajih četrtfinalne tekme z Bursasporjem. "Jaz upam, da bomo vsi zdravi in da bomo samo iz tekme v tekmo boljši in bomo stopili vsaj eno stopničko višje kot v lanski sezoni."