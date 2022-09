Cedevita Olimpija ali Helios Suns? Kdo bo osvojil prvo lovoriko v novi klubski sezoni? Slovenski državni in pokalni prvak Cedevita Olimpija bo lovila svoj tretji zaporedni superpokalni naslov, skupno pa že enajsti pokal zmagovalcev. Na drugi strani so Domžalčani še brez superpokalne zmage. Moštvi sta se do zdaj v superpokalu pomerili dvakrat, nazadnje leta 2008 v Postojni, ko so bili s 67:56 boljši Ljubljančani.

Jurica Golemac ima nekaj težav s poškodbam svojih varovancev. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Za nami so nenavadne priprave, saj so bili številni igralci na reprezentančnih akcijah in so se nato priključevali drug za drugim, ampak smo improvizirali in iz tega obdobja izvlekli najboljše, kar smo lahko. Nekateri igralci so se v Ljubljano iz reprezentančnih akcij vrnili poškodovani, zato nekaj težav zagotovo imamo, kljub temu pa smo zadovoljni z delom, ki smo ga opravili. Delo sicer stopnjujemo, začenja se nova sezona, še vedno pa bomo potrebovali kar nekaj časa, da pridemo do želene forme in da začnemo dihati skupaj," je pred današnjo tekmo v Škofji Loki pripravljalno obdobje za klubsko stran povzel glavni trener Cedevite Olimpije Jurica Golemac.

Brez poškodovanega Dragića

Olimpija bo na samem uvodu v sezono brez slovenskega reprezentanta Zorana Dragića, ki si je na EuroBasketu 2022 poškodoval mišico, odkar je prispel v Ljubljano, pa se zaradi bolečin v gležnju, ki jih je s seboj prinesel iz reprezentančne akcije, na novo sezono po posebnem programu pripravlja tudi hrvaški center Karlo Matković. "Pred nami je prva uradna tekma nove sezone. Tekma superpokala je zahtevna, prav tako je zahteven tudi naš tekmec. Helios Suns igrajo pametno in agresivno košarko. Petkova tekma prav zagotovo ne bo lahka. Mi se pripravljamo na ta obračun in dali bomo vse od sebe, da zmagamo," je dejal Golemac.

Zoran Dragić še okreva po poškodbi. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Veselimo se prve tekme nove sezone. Vemo, da je pred nami en obračun, na katerem lahko osvojimo prvo lovoriko te sezone. S fanti bomo dali vse od sebe, da superpokal odnesemo s seboj domov. Vemo, da je pred nami zahtevna tekma z neugodnim tekmecem, ki lahko vedno preseneti. Upam, da bomo pripravljeni, zagotovo pa bomo dali vse od sebe, da osvojimo prvo lovoriko," je pred odhodom v Škofjo Loko napovedal novi kapetan Cedevite Olimpije Edo Murić, ki je prevzel kapetanski trak po odhodu Jake Blažiča.

Bo Helios prekinil niz Olimpije?

Ekipi se bosta sicer za eno od slovenskih lovorik pomerili še tretjič v letošnjem koledarskem letu. Košarkarji Cedevite Olimpije in Helios Suns so se februarja med seboj udarili v finalu Pokala Spar, z rezultatom 99:80 so bili boljši Ljubljančani, naziv najkoristnejšega igralca finalnega turnirja pa je v žep pospravil Edo Murić. Moštvi sta se znova srečali v finalnem nizu državnega prvenstva, kjer je po treh zaporednih zmagah svoj 19. naslov v samostojni Sloveniji osvojila Cedevita Olimpija.

Helios bo tudi v tej sezoni vodil Dejan Jakara. Foto: Grega Valančič/Sportida

Pri Heliosu, ki bo v novi sezoni nastopal v drugi ligi ABA, si želijo, da bi prekinili niz zmag Ljubljančanov. Domžalčani so v prejšnji sezoni četrtič v zgodovini igrali v finalu državnega prvenstva, prav tako pa so bili finalisti pokalnega tekmovanja. "Zadovoljen sem z videnem v predtekmovalnem obdobju, seveda pa bo lahko slika povsem drugačna, ko bo šlo zares. V ekipi imamo enega profesionalca manj kot lani, s čimer bo še večje breme na nosilcih, prostora za napredek mladih pa tudi dovolj. Veliko slišimo o tem, da lanskih rezultatov ne moremo ponoviti. Sam verjamem drugače in za cilj postavljam ponovitev finala v državnem prvenstvu in uspehov v drugi ligi ABA," pa je pred prvim dejanjem sezone dejal trener Heliosa Dejan Jakara.

Ekipi za sezono 2022/23 Cedevita Olimpija: Josh Adams, Amar Alibegović, Zoran Dragić, Yogi Ferrell, Lovro Gnjidić, Blaž Habot, Aaron Harrison, Marko Jeremić, Jan Kosi, Karlo Matković, Edo Murić, Alen Omić, Marko Radovanović, Rok Radović. Helios Suns: Austin Luke, Jan Babič, Niko Bačvić, Lovro Buljević, Tadej Ferme, Blaž Mahkovic, Tibor Mirtič, Urban Oman, Lenart Sirc, Jan Zemljič, Dennis Tunstall. Dodatno (liga ABA 2): Adi Kočan, Miha Mivšek, Alen Zulić

