Cedevita Olimpija po poškodbi Dragića reagirala in pripeljala Američana

Vodilni pri Cedeviti Olimpiji so skupaj s člani strokovnega štaba Zmajev po poškodbi Zorana Dragića, ki bo priljubljenega ‘Zokija’ s parketov oddaljila od šest do osem tednov, zavihali rokave, in našli košarkarja, ki se bo v tem časovnem obdobju pridružil ekipi aktualnih slovenskih državnih, pokalnih in superpokalnih prvakov. V Ljubljano prihaja ameriški košarkar Aaron Harrison, ki je v sezoni 2022/23 nastopal za Turk Telekom, sezono pa zaradi poškodbe kolena sklenil predčasno.

Bečirović: Morali smo se odzvati

"Po tem, ko smo izvedeli, da bo Zoran Dragić zaradi poškodbe mišice s parketov odsoten dlje časa, smo se na celotno situacijo morali odzvati in pripeljati novega igralca. To nam je tudi uspelo, pridružil pa se nam bo Aaron Harrison, ki se ga ljubitelji evropske košarke lahko spomnite po nastopih v dresu Turk Telekoma iz minule sezone, še prej pa iz Olympiacosa in Galatasaraya. Tistim, ki imajo radi Ligo NCAA, pa se je zagotovo vtisnil v spomin leta 2014, ko je v dresu Kentuckyja z nekaj ključnimi zadetimi meti svojo ekipo popeljal do finalnega turnirja četverice Marčevske norosti. Harrison ima izkušnje z igranjem v Evroligi in 7DAYS EuroCupu. Naredili pa bomo vse, da se čim hitreje vklopi v naš sistem igre, spozna soigralce in nam pomaga po svojih najboljših močeh," je ob podpisu pogodbe s Harrisonom za uradno spletno stran kluba dejal športni direktor Cedevite Olimpije Sani Bečirović.

Golemac: Veliko sreče, da je bil še vedno na trgu

Glavni trener Ljubljančanov Jurica Golemac pa ob tem dodaja: "Po poškodbi Zorana Dragića smo morali hitro reagirati. Imeli smo veliko sreče, da je bil Aaron Harrison še vedno na trgu. Gre za igralca, ki ima veliko izkušenj z igranjem v Evropi, tu mislim tudi na Evroligo in 7DAYS EuroCup. Aaron je zelo kakovosten igralec in dober človek. Zadovoljni smo, da prihaja, in prepričani smo, da nam bo priskočil na pomoč."