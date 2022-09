Zoran Dragić bo šel po medaljo na vseh štirih, če bo treba

Nesrečnik v slovenski košarkarski vrsti je, razumljivo Zoran Dragić, ki si je strgal mečno mišico in predčasno končal nastope na evropskem prvenstvu. A bo ostal s fanti do konca in verjame, da bo v nedeljo skupaj z njimi stopil na zmagovalni oder.

Foto: Vid Ponikvar

Za slovensko reprezentanco je poškodba Zorana Dragića velik udarec. Iz tekme v tekmo se je namreč dvigoval, bil energetsko med najbolj navdahnjenimi. Prodor in menjava ritma proti Belgiji sta botrovala temu, da je štiriglava stegenska mišica počila.

"Začutil sem, da je nekaj narobe, a ne, da je konec prvenstva. Mislil sem, da sem si nategnil mišico. Vedel sem, da je nekaj narobe z njo, ne pa, da se je strgala. Na žalost, očitno mi ni usojeno, da pomagam reprezentanci. Zdaj ji bom na drug način. Na klopi bom spodbujal fante, kolikor je mogoče. Zame in za reprezentanco je bila slaba novica," je v Mercedes Benz Areni, ko so imeli njegovi reprezentančni kolegi ponedeljkov trening, zbranim slovenskim novinarjem govoril Zoki.

"Mati narava ne izbira"

Takoj po sobotni tekmi so v hotelu naredili ultrazvok, ki ni pokazal nič posebnega, nato pa je pregled z magnetno resonanco privedel do črnega scenarija: "Ni se opazilo, da bi bilo kaj strgano. A je z ultrazvokom težko videti, ker je mišica precej globoko blizu kolka. V nedeljo zjutraj smo šli na slikanje z magnetno resonanco. Zdravnik mi je povedal slabo novico, da se je ena od mišic strgala. Zame je bilo takrat evropskega prvenstva konec. Zdaj me čaka rehabilitacija, čez približno dva meseca se bom vrnil," je razlagal mlajši od bratov Dragić.

Zoran Dragić in trenutek, ko si je poškodoval mečno mišico. Foto: Vid Ponikvar

Veliko smolo ima s poškodbami, saj je moral izpustiti že zlati EuroBasket 2017, na katerem je Slovenija pokorila vso Evropo. Razočaranje je razumljivo veliko, vendar si v glavi ni govoril, zakaj se je spet moralo kaj takega zgoditi ravno njemu: "Poškodbe so sestavni del športa. Sam lahko vplivam le na to, da je moje telo kar najbolj pripravljeno, kar je bilo. Vse tekme sem odigral brez težav. Mati narava ne izbira. Zgodilo se je. Na žalost spet meni. Prebrodil bom."

Po medaljo bo brez težav stopil na oder za zmagovalce

Ker mora zdaj najprej nekaj dni mirovati in se nato v celoti posvetiti rehabilitaciji, se je odločil, da bo do konca prvenstva ostal z reprezentanco in jo bodril s strani. Dobrodošlo je, da ima ob sebi tudi klubskega fizioterapevta pri Cedeviti Olimpiji Boruta Černilogarja. "Prve tri, štiri dni bom bolj mirovati. Nato sledi fizioterapija. Počakati je treba, da se naredi hematom in potem nova vez, ki bo nadomestila mišico. V nadaljevanju bom počasi začel košarkarske gibe. V roku dveh mesecev in pol bi moral biti na pravi ravni."

Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Verjame, da bo Slovenija v sredo preskočila četrtfinalno oviro, Poljsko, in se uvrstila v polfinale evropskega prvenstva ter se podala v sklepno fazo boja za medalje. Ta je cilj slovenske ekipe, želja pa je, jasno, še drugič zapored stopiti na sam vrh. Na vprašanje, ali bo zmogel stopiti na stopničko in vzeti medaljo, se je Zoran le nasmejal: "Bom, tudi če bo treba plezati po vseh štirih."