Američan bo vedno hvaležen Sloveniji

Trend košarkarskih reprezentanc je že lep čas šel v smer naturalizacije igralcev. Zlasti ameriških, ki predstavljajo dodano vrednost ekipam. Za Črno goro je na evropskem prvenstvu igral Kendrick Perry, slovenskim ljubiteljem košarke znan obraz, ki je hvaležen za to priložnost. Hvaležen je tudi Sloveniji, kjer so se mu odprla vrata za osrednji evropski oder.

Pot Črne gore na EuroBasketu se je končala v osmini finala proti gostiteljem Nemcem. Njen zaostanek je bil že debelih 27 točk, na koncu pa so njeni košarkarji prišli celo v izenačeno končnico, vendar jim je zmanjkalo sape za morebiten dokončen preobrat. "Ponosni smo lahko na veliko stvari, ki smo jih dosegli," je rekel naturalizirani Američan v črnogorski vrsti Kendrick Perry.

Bil je najboljši mož reprezentance in v povprečju dosegal 15,2 točke ter 7,2 asistence na tekmo. Počaščen je, da je dobil priložnost igranja za črnogorsko izbrano vrsto, saj so se mu odprla nova obzorja, ki jih kot Američan sicer v domovini ne bi doživel: "Neverjetno je. Enkrat v življenju se ti zgodi. Sploh v ZDA ne dobimo priložnosti, da zaigramo za reprezentanco. To je bil moj cilj že dolgo časa. Za vedno bom hvaležen zvezi, da mi je to omogočila. Ponosen sem, da lahko zastopam reprezentanco Črne gore."

Pogovarjal se je glede vrnitve v Cedevito Olimpijo, odšel je v Španijo

In kako se je sploh zgodilo, da je oblekel dres Črne gore? Zadnja leta je igral na območju Balkana in pustil pečat. Popotovanje je začel pri Megi Bemaxu, nato v sezoni 2020/21 nadaljeval pri Cedeviti Olimpiji, od koder se je odpravil v evroligaški Panathinaikos, pri katerem pa ni dočakal konca sezone. Zadnje tekmovalno obdobje je namreč sklenil v vrstah Budućnosti, v novi pa bo član Unicaje iz Malage.

Govora je bilo, da bi se lahko vrnil v Olimpijo, vendar se to ni uresničilo: "Bil je hiter pogovor, vendar je bila ponudba Unicaje Malage boljša zame."

Pri Cedeviti Olimpiji je bil soigralec Luke Rupnika. Foto: Sportida

Ljubljanskemu klubu bo za vedno hvaležen in s spoštovanjem pripoveduje o tistem letu, ki ga je preživel v slovenskem glavnem mestu: "Lepe spomine imam. Na prvenstvu sem se v hotelu malce družil s fanti, s katerimi smo igrali skupaj. Edina stvar, ki jo obžalujem, je bila ta, da nismo mogli igrati pred navijači (zaradi pandemije covid-19, op. a.). Smola, da niso mogli biti zraven. Lani sem bil kar ljubosumen, ko sem videl vzdušje in tega nisem izkusil. Žal je tako. Tradicija košarke v Sloveniji je velika in vesel sem, da sem bil del nje. Na Slovenijo gledam z vso ljubeznijo. Še vedno sledim organizaciji. Imam stik z nekaterimi ljudmi."

Slovenija lahko ponovi uspeh iz leta 2017

"Cedevita Olimpija je bila zame velik korak v karieri. Prišel sem iz Mege Bemax. Iz lige ABA sem prišel v EuroCup. To me je pripeljalo do Evrolige, kjer sem igral za Panathinaikos. Vedno bom hvaležen klubu," se je še dotaknil zgodbe s Cedevito Olimpijo.

V dresu Črne gore je kazal odlične predstave. Foto: FIBA

Na letošnjem prvenstvu ni dobil priložnosti, da bi zaigral proti slovenski reprezentanci, saj se ekipi nista križali v izločilnih bojih, niti v skupinskem delu. Prav tako ga ni bilo na avgustovski prijateljski tekmi v Zlatorogu, kjer je Slovenija premagala Črno goro s 70:52. O četi Aleksandra Sekulića ima spoštljivo mnenje in verjame, da bo šla na tem prvenstvu zelo daleč: "Ena od najboljših ekip so. Od vrha do dna so videti odlični. Ni skrivnost, da so osvojili zadnje prvenstvo. In tudi letos so eni izmed od favoritov za tovrsten podvig."