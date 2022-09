Črnogorci po izpadu proti gostiteljem: Katastrofa! Najslabše prvenstvo do zdaj.

"Že od začetka turnirja se dogajajo nepojasnljive stvari. Celo kariero se trudim, da ne bi komentiral dela sodnikov, a to prvenstvo je bilo glede tega najslabše do zdaj," je svojo jezo nad sodniški odločitvami, ki so na udaru že celo prvenstvo, po porazu z Nemčijo v osmini finala EuroBasketa izrazil košarkar Črne gore Vladimir Mihailović.

Nemška košarkarska reprezentanca se je v soboto zavihtela v četrtfinale EuroBasketa, potem ko je s 85:79 ugnala ekipo Črne gore. Gostitelji prvenstva so sicer v uvodu v tretjo četrtino vodili že s 27 točkami razlike (51:24), a so se Črnogorci z bojevito igro vrnili v igro za zmago. Po košu Vladimirja Mihailovića je Črna gora 26 sekund pred koncem zaostanek znižala na 77:80, a je nato nešportno napako storil s 25 točkami (5/10 za 3) prvi strelec Črne gore Kendrick Perry, Nemci pa so z natančnim izvajanjem prostih metov potrdili napredovanje med najboljših osem.

Dennis Schröder je dosegel 22 točk. Foto: FIBA

V taboru Črnogorcev so bili tako blizu preobrata, po izpadu pa so se obregnili tudi ob nekaj sodniških odločitev, ki so se dogajale v zaključku tekme. Sojenje na prvenstvu je sicer vroča tema že celotno prvenstvo, praktično ne mine tekma, da se ne bi po zadnjem pisku sirene pogovarjali tudi o delu sodniške trojice. "Že od začetka turnirja se dogajajo nepojasnljive stvari. Katastrofa. Celo kariero se trudim, da ne bi komentiral dela sodnikov, a to prvenstvo je bilo glede tega najslabše do zdaj. Nad Dubljevićem ob našem zaostanku za tri točke niso piskali prekrška, ob tem sem tudi sam prejel udarec ob polaganju … na drugi strani pa so bili oni ves čas na črti prostih metov," je po koncu tekme dejal Mihailović.

Vladimir Mihailović i Dino Radončić o suđenju na utakmici Nemačka – Crna Gora: pic.twitter.com/JHppTY8gdH — Petar Tadic (@petartadiccc) September 10, 2022

Nemčija je na tekmi osmine finala izvajala 20 prostih metov, na drugi strani Črna gora le devet. "Raven sojenja je bila skozi celoten turnir katastrofalna. To se nam je zgodilo tudi na tekmi s Turčijo in potem še proti Gruziji. Prepričan sem, da bi morali takšne turnirje soditi najboljši sodniki," pa je bil nezadovoljen Dino Radončić.

Boško Radović. "Igrali smo pet proti osmim." Foto: Guliverimage

Svoje nezadovoljstvo pa je izrazil tudi selektor Črne gore Boško Radović. "Igrali smo pet proti osmim, mi pa imamo že tako skrajšano rotacijo. Bilo je veliko čudnih odločitev, vsako sporno, ki se je končala v korist Nemčije, so sodniki odločili po ogledu videoposnetkov, našo niti eno. A na koncu ne bi želel za poraz kriviti sodnikov, krivi smo si sami zaradi našega slabega prvega polčasa," je po izpadu z EuroBasketa dejal Radović.

Nemci se bodo v četrtfinalu srečali z boljšim iz današnjega para osmine finala med Grčijo in Češko.

Preberite še: