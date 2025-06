SmartThings: z eno aplikacijo do povezanega doma

Predstavljajte si, da se zbudite ob nežnem zvoku budilke na uri Galaxy Watch , ki sočasno sproži odpiranje električnih zaves in vklop vaše najljubše jutranje glasbe na televizorju. Medtem se pečica segreva za zajtrk, hladilnik Family Hub vam na zaslonu predlaga recept s sestavinami, ki jih imate doma, klimatska naprava pa že nekaj minut nežno uravnava temperaturo prostora na prijetno jutranjo svežino. To ni scenarij iz futurističnega filma, ampak vsakdan v povezanem domu, ki ga omogoča aplikacija SmartThings .

SmartThings je izdelek podjetja Samsung za upravljanje pametnih naprav, ki spreminja vaš dom v inteligentno in intuitivno okolje. Omogoča, da vse povezane naprave delujejo v harmoniji, nadzorujete pa jih lahko z eno samo aplikacijo, kjerkoli in kadarkoli, na telefonu Galaxy, TV ali celo pametni uri. Namesto da posamezne naprave upravljate vsako posebej, SmartThings vse poveže v celostno izkušnjo, ki vam poenostavi življenje, poveča udobje in hkrati omogoča boljši nadzor nad porabo energije.

Prednosti povezanega doma

Prednosti povezanega doma zares začutimo, šele ko smo v njem, ko ga dnevno doživljamo. Zamislite si, da sedite na kavču in prek telefona brez vstajanja preverite, kaj se kuha v pečici Bespoke AI z dvojno cono Dual Cook, prilagodite temperaturo prostora z eno potezo ali zatemnite luči za filmski večer, medtem ko televizor že predvaja vaš priljubljeni program. Klimatska naprava Wind Free tiho ohranja popolno temperaturo, zvočnik Music Frame sledi razpoloženju in zavese se samodejno zagrnejo, ko sonce postane premočno. Vse to se zgodi brez preklapljanja med različnimi daljinci ali aplikacijami po zaslugi aplikacije SmartThings.

Foto: Samsung

Ko pa vas ni doma, se lahko vnaprej pripravite na prihod. Z enim dotikom vključite hlajenje ali gretje, nastavite pečico, da bo večerja pripravljena ob prihodu, preverite stanje doma s kamerami in se oglasite tistemu, ki je pozvonil na pametnem zvoncu. SmartThings zazna, kje ste, in vam pomaga samodejno prilagoditi dom vašemu ritmu, da vas pričaka točno tako, kot si želite.

Aplikacija za vizualno navdahnjene

Ena izmed boljših funkcij aplikacije je 3D-zemljevid vašega doma. Gre za vizualno predstavitev tlorisa, ki vključuje vse pametne naprave v prostorih, kjer jih imate nameščene. Tako ne iščete več po seznamih, temveč upravljate vse na način, ki je naraven in pregleden. Recimo, da ste v kuhinji; z enim dotikom preverite status hladilnika, pošljete ukaz pečici ali pogledate prek notranje kamere, kaj se dogaja v dnevni sobi. Če imate doma termostat, ga z zemljevidom natančno nastavite za vsak prostor posebej, enako velja za električne zavese ali pametne luči, ki jih lahko glede na razpoloženje prilagajate z barvo, intenzivnostjo in časovnimi profili.

Povezava z vašim telefonom, tablico in uro ter televizorjem pomeni, da lahko domače opravke usklajujete tudi na poti. Ste na poti v službo razmišljali, ali ste izklopili pečico? Preverite stanje in jo izklopite na daljavo. Med sprehodom vam ura sporoči, da je nekdo pozvonil na pametni zvonec, zato se mu/ji lahko oglasite kar iz aplikacije in pogledate sliko prek kamere. Če imate doma pametne kamere, lahko sproti spremljate dogajanje ali prejmete opozorilo, če zaznajo gibanje. Vse to je del ene celovite, varne in uporabniku prijazne rešitve, ki ne zahteva tehničnega znanja, ampak zgolj eno aplikacijo in nekaj trenutkov za namestitev.

Foto: Samsung

Ali deluje z vsemi napravami?

Ena izmed ključnih prednosti SmartThings je njegova odprtost. Če nimate izključno naprav Samsung, to ni nobena težava, saj SmartThings podpira standard Matter, ki omogoča povezovanje različnih pametnih naprav ne glede na proizvajalca. S tem odpadejo skrbi glede združljivosti. Če imate pametno žarnico, zvonec ali termostat druge blagovne znamke, jih preprosto vključite v SmartThings in uporabljate kot del celote.

Foto: Samsung

Zakaj bi sploh imeli povezan dom? Glavni argument je, da povezan dom prinaša udobje, varnost, nadzor in varčnost. Naložba v pametne naprave pomeni manj vsakodnevnih skrbi in manj nepotrebne porabe energije. Povezan dom je zato pametna odločitev za prihodnost, kjer tehnologija dela za vas tiho, neopazno in zanesljivo. SmartThings je most med vsemi vašimi napravami in vašimi potrebami na preprost in pregleden način, tudi ko niste doma.



Foto: Samsung

Naročnik oglasnega sporočila je SAMSUNG.