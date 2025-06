Samsung odpravil dvome: zdaj uradno vemo, kdaj prideta naslednja flip in fold

Ugibanj je konec: Samsung je uradno objavil, kje in kdaj bo naslednja velika svetovna predstavitev njegovih novih pametnih telefonov. Čeprav tega uradno ne navajajo, ni nobenega dvoma, da bosta v glavni vlogi naslednjega dogodka Samsung Unpacked pregibna telefona Fold7 in Flip7.

V zadnjih nekaj letih nas je Samsung navadil na zanesljivo dinamiko predstavitev svojih (predvsem premijskih) pametnih telefonov.

Tako so prvi tedni v letu rezervirani za nove modele v seriji Galaxy S, poletni meseci pa za pregibne telefone, ki so pred leti nadomestili nekoč kultne Samsungove phablete Note.

Samsungovo poletje se letos začne prej

V začetku leta je tako San Jose na južnem obrobju Silicijeve doline v ameriški zvezni državi Kaliforniji (ponovno) gostil svetovno premiero novih "esov", natančneje serije Samsung Galaxy S25, v kateri sta poleg osnovnega modela še naprednejša Plus in Ultra.

Drugi Samsungov slavnostni dogodek pa letos prihaja nekoliko prej, ne več v začetku avgusta ali konec julija kot do zdaj. Zdaj tudi uradno vemo, kdaj: 9. julija ob 16. uri po našem času. Vemo tudi, kje bo potekal: v Brooklynu, enem od petih okrožij metropole New York City, ki je v preteklosti že gostila poletne dogodke Unpacked.

Se še spominjate, kako je pred sedmimi leti Samsung v New Yorku predstavil svoje takrat nove phablete Note? Ti so se od takrat že poslovili, njihovo pomembno prednost – pisalo – pa je prevzel model Ultra, najzmogljivejši v seriji Samsung Galaxy S.

Več pregibne pameti

Samsung ne omenja, kaj bo pokazal na prihajajočem dogodku, a dvomov ni več. Razkrili pa so, da bodo nove naprave združile umetno inteligenco, večjo zmogljivost, predvsem pri fotografskem delu, in pametnejše načine za ohranjanje povezave.

Ravno fotografija pa je (bila) področje, na katerem pregibniki niso dosegali vrhunskosti običajnih pametnih telefonov, in sicer iz zelo preprostega razloga: ob željah in pričakovanjih, da bi bili pregibni telefoni čim bolj kompaktni in čim bolj tanki, je zelo velik izziv, kako v skromen prostor spraviti vse potrebno za najboljšo mogočo izkušnjo mobilne fotografije. Pri Samsungu namigujejo, da bosta nova pregibnika združila vse najboljše, kar južnokorejski tehnološki velikan zna in zmore.

Osvežite spomin, kako smo lani kmalu po njegovi premieri spoznavali manjšega od dveh Samsungovih lanskih pregibnikov.

Iz edinstvenega Brooklyna v živo v ves svet

Zakaj Brooklyn? Pri Samsungu pravijo, da je to okrožje z izjemnim duhom in edinstveno zgodovino ter prostor, kjer vizionarsko razmišljanje in drzne ideje oblikujejo prihodnost. Kot kraj, znan po kulturi, ustvarjalnosti in sodelovanju, je povsem primeren za razkritje najnovejšega in najboljšega iz portfelja naprav Galaxy.

Dogodek bo Samsung neposredno prenašal prek več svojih kanalov, vključno s spletnim mestom Samsung.com, informacijskim kanalom Samsung Newsroom in svojim kanalom na omrežju YouTube.