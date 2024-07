Samsung Galaxy Z Flip6: nov korak priročne pregibnosti

Tudi v šesti generaciji Samsung ohranja znano in prepoznavno podobo svojih flipov, a pod ohišjem prinaša veliko programskih in funkcijskih novosti.

Med najbolj poudarjenimi novostmi letošnjih dveh Samsungovih pregibnih telefonov so funkcije umetne inteligence, o katerih smo slišali tudi pri letošnjih Samsungovih pametnih telefonih serije Galaxy S24, ki smo jih spoznali januarja.

Znana in še neznana Samsungova umetna inteligenca

Spomnimo se, funkcije umetne inteligence na Samsungovih telefonih med drugim zajemajo preprosto, a zelo priročno in učinkovito iskanje neposredno s fotografije na zaslonu, kar je pravzaprav prilagojena Googlova funkcija.

Tečaj na novem flipu je bistveno izboljšan glede na predhodnike. Foto: Ana Kovač

Najdemo tudi nekatere bolj kot ne všečne funkcije z vprašljivo praktično vrednostjo, kot sta na primer spreminjanje risbe v umetniško sliko (Sketch to Image AI Tool) ali prilagajanje ambientalnih fotografij na telefonu glede na uro in vremenske razmere.

Tolmač – nekje na Daljnem vzhodu ga boste lahko posebej veseli

Za popotnike pa bo v naboru funkcij Samsungove umetne inteligence zagotovo dobrodošla funkcija Tolmač/Interpreter, ki deluje tako s poslušanjem, torej sproti prevaja, kar sliši, kot v funkciji pogovora, kjer je seveda treba govoriti, kot da bi se sogovornika pogovarjala prek telefona in ne sočasno.

Video: spoznavanje pregibnega pametnega telefona Samsung Galaxy Z Flip6 (video: Ana Kovač)

Velik minus te funkcije je, da podpira le peščico jezikov, med katerimi ni slovenščine, a je v neprecenljivo pomoč, če sogovornik govori samo enega od jezikov, ki so podprti, mi pa o njem nimamo niti najmanjšega pojma (morda arabščina, kitajščina, tajščina, vietnamščina).

Digitalna obrazna preobrazba – bolj za šalo, malo za res

Ena izmed novejših funkcij Samsungove umetne inteligence, ki jo je prinesel uporabniški vmesnik One UI 6.1.1 (na starejšem Samsungu je nismo našli), je Portretni studio/Portrait Studio, ki iz fotografije s štirimi različnimi filtri ustvarja "umetniške" slike.

Desna stran pregibnega pametnega telefona Samsung Galaxy Z Flip6 Foto: Ana Kovač

S tem poskrbi za nekaj zabave in smeha, čeprav marsikoga, vključno s piscem teh vrstic, precej predrugači (in predvsem pomladi), praviloma že kar mimo prepoznavnosti.

Na dolga leta

Vrnimo se raje v realni svet, kjer ne smemo in ne bomo spregledali konstrukcijskih izboljšav novega flipa, ki je od zunaj sicer videti skoraj popolnoma enak svojemu lanskemu predhodniku. Tečaj je videti veliko bolj skladen in manj vsiljiv, prileganje pa je tako pri zaprtem kot odprtem telefonu odlično. Samsung pričakuje, da bo tečaj kos 200 tisoč odpiranjem ali zapiranjem.

Spodnja stran prepognjenega pregibnega pametnega telefona Samsung Galaxy Z Flip6 Foto: Ana Kovač

Na 17-centimetrskem zaslonu AMOLED odprtega telefona je pregibna črta komaj opazna, kar je velik napredek glede na lanski flip. Močno okrepljena, kar za štiri razrede do delcev s premerom nad en milimeter, je tudi odpornost proti prahu, ta je zdaj IP48, medtem ko je imela odpornost proti vodi že prej najvišjo stopnjo z lestvice.

Samsung izpostavlja še eno izvedbeno novost, ki je uporabniki sicer ne moremo neposredno videti, a lahko začutimo njene učinke. Letošnji flip je namreč prvi, ki je dobil hladilni sistem s parno komoro, kar pomaga preprečiti pregrevanje telefona tudi pri dalj časa trajajočem izvajanju intenzivnih aplikacij. K doseganju dolge življenjske dobe bo zagotovo pripomoglo tudi sedemletno obdobje zagotovljenih nadgradenj operacijskih sistemov in varnostnih popravkov.

Letošnji flip je ob že prej doseženi najvišji odpornosti na vodo veliko odpornejši proti prahu in se lahko pohvali s standardom IP48. Foto: Ana Kovač

Redkejša srečanja z vtičnico

Akumulator ima 300 miliamperskih ur zmogljivosti več kot peti flip, česar bodo veseli predvsem intenzivnejši uporabniki, a tudi vsi drugi, ker je zato čas med polnjenji daljši.

Žal pa Samsung Galaxy z Flip6 še vedno ostaja pri zgolj 25-wattnem žičnem in 15-wattnem brezžičnem polnjenju, kar je daleč od najvišjih hitrosti.

Z zmogljivejšim akumulatorjem iz dveh delov s skupno zmogljivostjo štiri tisoč miliamperskih ur celo ob intenzivnejši uporabi več kot en dan pripravljenosti ni pod vprašanjem. Foto: Ana Kovač

Glavna kamera ni več ozko grlo

Glavna kamera je zdaj občutno nadgrajena in ima ločljivost 50 milijonov pik, algoritmi za procesiranje pa so učinkoviti in enaki kot na telefonu Galaxy S24, kar med drugim pomeni boljše nočne fotografije kot pri lanskem flipu.

Povečava do dvakrat daje skoraj enake rezultate kot optična povečava, kar je še en razlog, da na novem flipu fotografiranje ni več šibka točka kot pri predhodnikih, ki zlasti pri malo zahtevnejših svetlobnih razmerah niso navduševali s svojimi fotografijami. Zavedati se pač moramo, da je umestitev boljših in posledično večjih kamer v omejeno in specifično geometrijo pregibnih telefonov poseben izziv.

Glavna kamera na pregibnem pametnem telefonu Samsung Galaxy Z Flip6 je precej boljša od tiste na peti generaciji flipa, zato je zdaj fotografiranje primerljivo tistemu s serijo Galaxy S. Foto: Ana Kovač

Nov način hlajenja in stalno dostopen čitalnik prstnih odtisov

Samsung navaja tudi izboljšave pri načinu ohlajanja, kar naj bi še zmanjšalo možnost pregrevanja (tega nismo mogli izmeriti) z uvedbo prve hladilne komore v pregibnem telefonu. Ob teh in drugih strojnih izboljšavah se še pohvali, da je masa novega flipa ostala nespremenjena glede na peto generacijo: 187 gramov.

Čitalnik prstnih odtisov bomo zaman iskali pod zaslonom, saj so ga umestili na spodnjo od dveh tipk na desni strani telefona. Čeprav se zdi, da takšen čitalnik ni povsem enako odziven kot tisti pod zaslonom, je na pregibnem telefonu to edina smiselna umestitev, saj je le na tak način na voljo tako v odprtem kot tudi v zaprtem položaju in seveda v vseh vmesnih položajih.

Čitalnik prstnih odtisov je dostopen v vseh načinih pregibnosti, saj je umeščen na spodnjo izmed dveh tipk na desni strani telefona. Foto: Ana Kovač

Najzmogljivejši mobilni procesor in pol več pomnilnika

Samsung Galaxy Z Flip6 ima trenutno najzmogljivejši Qualcommov procesor, ki je po zagotovilih obeh družb posebej prilagojen za Samsungove naprave.

Hitrosti in odzivnosti bo prispevala tudi nadgradnja pomnilnika: lanski flip je imel osem gigabajtov pomnilnika, letošnji pa za polovico več, torej 12 gigabajtov.

Zgornja stran pregibnega pametnega telefona Samsung Galaxy Z Flip6 Foto: Ana Kovač

Mali le ne zna vsega, kar zna veliki

V novem flipu ostaja mali zaslon oziroma zaslon ob prepognjenem telefonu, ki mu Samsung reče FlexWindow, še vedno na voljo samo za programčke (widgets), ki jih moramo predhodno postaviti. Večino nalog tako lahko opravimo samo na velikem zaslonu, saj mali zaslon ni preslikava velikega in nima enake funkcionalnosti (to omejitev lahko večinoma odpravimo z namestitvijo stranske aplikacije).

Na malem zaslonu bomo lahko še vedno pogledali temeljne reči, kot so ura, koledar in vreme, glede na predhodnika pa so dodana še interaktivna ozadja, a vse to le ni zrcalo velikega zaslona. Dodajmo še, da se slika na malem zaslonu osveži 60-krat v sekundi, na velikem pa glede na vsebino dinamično med enkrat in 120-krat v sekundi.

Pregibni pametni telefon Samsung Galaxy Z Flip6

Dimenzije: 71,9 x 85,1 x 14,9 milimetra (debelina od vrha do dna stekla), ko je prepognjen, ali 71,9 x 165,1 x 6,9 milimetra, ko je odprt (v debelino ni vključen okvir glavnega zaslona)

Masa: 187 gramov

Procesor: mobilna platforma Snapdragon® 8 Gen 3 za Galaxy

Pomnilnik: 12 gigabajtov LPDDR5X RAM

Shrambni prostor: 256 gigabajtov (osnovna izvedba) ali 512 gigabajtov

Glavni zaslon: 6,7-palčni (17-centimetrski) FHD+ (merjeno po diagonali v polnem pravokotniku, zaradi zaobljenih zaslonov 0,25 centimetra manj, dejanska površina je manjša tudi zaradi odprtine za sprednjo kamero), dinamični AMOLED 2X, prilagodljiva frekvenca osveževanja (od 1 do 120 hercev), neskončni Flex zaslon (2640 x 1080, 22 : 9)

Zunanji zaslon: 3,4-palčni (8,6-centimetrski) zaslon po diagonali v polnem pravokotniku Super AMOLED, osvežitev 60 hercev, 720 x 748 pik, 306 pik na palec (zaradi zaobljenih vogalov in spodnjega izreza je dejanska vidna površina približno 95 odstotkov polne pravokotne površine)

Operacijski sistem: Android 14 z uporabniškim vmesnikom One UI 6.1.1, sedem let programskih nadgradenj in varnostnih popravkov

Kamera zadaj: dvojna; širokokotna kamera z ločljivostjo 50 milijonov pik (f/1.8), dvojni slikovni AF (samodejno ostrenje), OIS (optična stabilizacija slike), velikost slikovnih pik 1,0 mikrometer, vidno polje 85 stopinj; ultra širokokotna kamera z ločljivostjo 12 milijonov pik (f/2.2), velikost slikovnih pik 1,12 mikrometra, vidno polje 123 stopinj

Kamera spredaj: pod zaslonom, ločljivost 10 milijonov pik (f/2.2), velikost slikovnih pik 1,22 mikrometra, vidno polje 85 stopinj

Akumulator: dvojni z nazivno zmogljivostjo 3.887 miliamperskih ur in tipično zmogljivostjo 4.000 miliamperskih ur, žično polnjenje s 25-wattnim adapterjem (s triamperskim kablom USB-C do 50 odstotkov napolnite v približno 30 minutah), hitro brezžično polnjenje 2.0, 4,5-wattni brezžični prenos energije PowerShare (Wireless PowerShare), adapter in/ali polnilniki na prodaj posebej

Odpornost na prah in vodo: IP48 (potopitev v sladko vodo do globine 1,5 metra za največ 30 minut), aluminijski okvir, zaslonsko steklo Gorilla Glass Victus 2

Varnost: Samsung Knox s Samsung Knox Vault

Povezljivost: 5G, LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth v 5.3, ena kartica nano-SIM, več eSIM

Senzorji: kapacitivni senzor prstnih odtisov (stranski), senzor pospeška, barometer, žiroskop, geomagnetni senzor, Hallov senzor, senzor bližine, senzor svetlobe

Barve: srebrna senca, rumena, modra, mentol zelena

Cena: 1.199 evrov (priporočena redna maloprodajna cena za osnovno konfiguracijo)Vir podatkov: Samsung

Vedno v najboljšem okvirju

Samsung je zagotovil tudi priboljške za fotografiranje, med katerimi se zdi najzanimivejša funkcija povečave z umetno inteligenco (Auto Zoom), ki deluje v načinu FlexCam, to je, ko s telefonom lahko snemamo brez stativa.

Ob vklopljeni funkciji bo flip samodejno prepoznal osebe, živali ali druge motive ter bo po potrebi prikaz povečal ali pomanjšal tako, da bo glavni motiv optimalno uokvirjen v posnetku. Nobene potrebe po dodatnem dotiku ali nastavljanju.

V načinu FlexCam funkcija Auto Zoom poskrbi, da bo motiv optimalno umeščen na fotografijo. Foto: Ana Kovač

Sklepna beseda

Manjši od dveh letošnjih Samsungovih pregibnežev prinaša veliko novih funkcij in zmogljivosti glede na svojega lanskega predhodnika, a s tem tudi nekoliko višjo ceno ob zagonu, kar bo marsikoga, ki je morda pomislil na nadgradnjo svojega lanskega flipa, zagotovo odvrnilo. Po drugi strani pa je Samsung Galaxy Z Flip6 toliko napredoval glede na predlanskega in starejše flipe, da je v teh primerih zamenjava zagotovo lahko na dnevnem redu.

Zelo pohvalno je, da so glavna kamera na letošnjem flipu in algoritmi za procesiranje posnetkov enaki kot na premijskem telefonu Samsung Galaxy S24 in da so tudi nekateri ultrini bombončki umetne inteligence našli svoje mesto na novem flipu. Je pa tudi veliko drugih razlogov, ki potrjujejo, da je Samsung Galaxy Z Flip6 zrel pregibni pametni telefon, ki bo pripravljen morda tudi za sedem let, kolikor bo Samsung zanj zagotavljal programske nadgradnje in varnostne popravke. Vzljubili ga bodo predvsem ljubitelji pregibnih telefonov (in tudi tisti, ki so čakali zadostno raven dovršenosti, preden bi se odločili za pregibni pametni telefon), za katere je flipov najbližji sorodnik fold vendarle prevelika naprava za njihove žepe in torbice.

Kaj nam je bilo všeč:

- okrepljena glavna kamera,

- zmogljivejši akumulator,

- odpornost proti vodi in prahu dvignjena na IP48,

- izboljšano prileganje ob odprtem telefonu,

- funkcije umetne inteligence kot v seriji Samsung Galaxy S24 (in celo nekaj več).

Kaj nam ni bilo všeč:

- višja cena ob zagonu kot pri lanskem predhodniku,

- funkcionalnost malega zaslona ni enaka funkcionalnosti velikega zaslona,

- polnjenje je razmeroma počasno.