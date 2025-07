Sedma generacija Samsungove pregibnosti in osma generacija Samsungovih pametnih ur

Na današnji Samsungovi svetovni predstavitvi so predstavili novo generacijo Samsungovih pregibnih telefonov Fold in Flip ter nove pametne ure.

Samsung Galaxy Z Fold7: še tanjši in še zmogljivejši

Samsung Galaxy Z Fold7 opisujejo kot svoj najnaprednejši pregibni telefon do zdaj, a je obenem tudi tanjši od svojih predhodnikov. Ponaša se z osempalčnim (20,3-centimetrskim) zaslonom AMOLED, kamero, katere tipalo ima ločljivost 200 milijonov pik (prvič v seriji Samsung Galaxy Z), procesorjem Snapdragon 8 Elite in funkcijami inteligence, ki smo jih že spoznali pri seriji Galaxy S25, predstavljeni v januarju.

Najzmogljivejši Samsungov pregibni pametni telefon Samsung Galaxy Z Fold7 v modri barvi Foto: Samsung

Prednaročila so že na voljo, na police centrov mobilnih operaterjev in trgovin pa ga pričakujejo 25. julija.

Samsung Galaxy Z Flip7: pamet v žepu

Za tiste, ki jim je foldov zaslon morda le prevelik, a si želijo Samsungovo pregibnost, je primerna serija Samsung Galaxy Z Flip, letos ravno tako z oznako 7. Nima enake zmogljivosti kot Fold7, a je najtanjši Samsungov pregibni telefon do zdaj, njegov prenovljeni zunanji zaslon FlexWindow pa zdaj sega od roba do roba in med drugim omogoča glasovno iskanje. Tudi pri njem so vgrajene funkcije umetne inteligence.

Najtanjši Samsungov pregibnež do zdaj: Samsung Galaxy Z Flip7 Foto: Samsung Enako kot novi Fold7 ga poganja najnovejši operacijski sistem Android 8, na katerega je premierno nameščen Samsungov uporabniški vmesnik OneUI 8. Na voljo bo tudi različica Samsung Galaxy Z Flip7 FE, ki je zasnovana nekoliko kompaktnejše in z malo večjim zaslonom ob ugodnejši ceni. Časovnica predprodaje in prodaje novih flipov je enaka kot pri paradnemu konju Flip7.

Osma generacija Samsungovih pametnih ur

Kot smo že vajeni, je poletje čas, ko Samsung predstavlja tudi svoje nove pametne ure – in tradicija se ohranja, le da bi namesto množine morali uporabiti dvojino. Novinki, Galaxy Watch8 in Galaxy Watch8 Classic, dajeta poudarek na naprednih funkcijah za spremljanje zdravja z novim senzorjem BioActive in, kot pravijo, najudobnejšo zasnovo do zdaj za različne življenjske sloge.

Novi Samsungovi pametni uri Samsung Galaxy Watch8 in Samsung Galaxy Watch8 Classic Foto: Samsung

Med novostmi so navedli kazalnik Indeks antioksidantov za spremljanje staranja, bistveno svetlejši zaslon, izboljšan akumulator in še natančnejše določanje položaja, sta pa obe uri prvi z operacijskim sistemom Wear OS 6 in integrirano umetno inteligenco Google Gemini. Tudi njuna predprodaja in prodaja se začneta na ista dneva, torej danes oziroma 25. julija, so sporočili iz Samsunga.