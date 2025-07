Ti znaki horoskopa nikoli ne vrnejo izposojenega denarja

Dvojčka

Dvojčki so zelo velikodušni, a ko gre za finančno odgovornost, jim stvari pogosto uidejo iz nadzora. Saj ne, da izposojenega denarja nočejo vrniti, temveč na to preprosto pozabijo. Imajo namreč navado, da vse neprijetne obveznosti odrinejo nekam v ozadje in nadaljujejo, kot da jih ni. Predvsem manjši dolgovi se jim ne zdijo nič resnega, zato si jih ne jemljejo k srcu. Če jim vsaj subtilno ne omenite, da vam dolgujejo, je zelo verjetno, da tega denarja ne boste več videli.

Strelec

Strelci si nadvse želijo svobode, tako osebne kot finančne. Denar jim ne pomeni veliko in se z njim ne želijo obremenjevati. Ko si ga izposodijo, to storijo z resno namero, da ga bodo tudi vrnili, nato pa se mimogrede izgubijo v načrtovanju, potovanjih in ambicijah. Strelci še zdaleč niso zlonamerni, a se pogosto izogibajo odgovornosti, še posebej takrat, ko jim kaj zveni preveč resno. Dolgovi so nekaj, kar se jim ne zdi resnično, če jih nekdo neprestano ne opominja nanje.

Ribi

Ribe so globoko čustvene in prepričane, da denar ne bi smel razdvajati ljudi. Ko jim ga posodite, bodo imele občutek krivde, obenem pa bodo zavlačevale z vračilom, ker jim to prinaša občutek nelagodja. Imajo slab pregled nad lastnimi financami in zapravljajo impulzivno, zato takrat, ko napoči čas vračila, pogosto nimajo zadostnih sredstev. Da bi se izognile neprijetnim pogovorom, se raje umaknejo ali pa vse skupaj preprosto ignorirajo. Vračilo dolga ne bo nikoli njihova prioriteta.