Najslabši šefi se rodijo v teh znakih horoskopa

Biti dober vodja ne pomeni le ukazovanja, ampak biti sposoben navdihovati, postavljati meje in prevzemati odgovornost v težkih trenutkih. Nekateri znaki horoskopa so za to rojeni, za tri pa velja, da se v vlogi šefa nikakor ne znajdejo.

Ribi

Ribe so pogosto preobčutljive za vodilne vloge, saj nase hitro prevzamejo čustva drugih. Čeprav so sočutne in ustvarjalne, pa težko sprejmejo hitre odločitve, v kriznih situacijah se raje umaknejo in izognejo odgovornosti. Ker pogosto oklevajo, so v očeh svojega tima videti negotove, zaradi česar kljub dobrim namenom težko vzpostavijo avtoriteto.

Tehtnica

Tehtnice si želijo harmonije in pravice, pri vodenju pa se to pogosto izrazi kot neodločnost. Ko morajo povleči jasno potezo ali izbrati stran, se odločajo v neskončnost. Prav zato, ker si želijo, da bi bili vsi okoli njih zadovoljni, so tehtnice slabe vodje. Izogibajo se sporom in želijo biti vsem všečne, zaradi česar nočejo nikoli zavzeti jasnega stališča.

Rak

Raki so skrbni in predani, a na položaju vodje delujejo preveč čustveno. Kritike jih zlahka vznemirijo, odločitve pa sprejemajo na podlagi občutkov namesto razuma. Drugim ne znajo postaviti meja in nočejo sprejemati nepriljubljenih odločitev, kar hitro privede do kaosa v ekipi. V profesionalnem okolju, ki terja trdnost in jasne smernice, se raki izgubijo.