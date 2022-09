Litovski košarkar po izpadu s pikrim komentarjem zbodel Špance

Španski košarkarji so v soboto zvečer po veliki drami in podaljšku s 102:94 v osmini finala EuroBasketa domov poslali košarkarje Litve. Ti si bili pred začetkom evropskega prvenstva v ožjem krogu favoritov, na koncu pa so na prvenstvu zabeležili le dve zmagi in štiri poraze. "Na vsaki tekmi nam je nekaj zmanjkalo in žal mi je, da se nam je ista zgodba pripetila tudi v osmini finala," je po koncu tekme s Španijo dejal selektor Kazys Maksvytis.

Na EuroBasketu so v soboto postali znani štirje četrtfinalisti, med katerimi pa ne bo Litve. Ta je v večerni poslastici po hudem boju morala priznati premoč Španiji, ki sicer na papirju nima najmočnejše zasedbe, tako kot je bilo v zadnjih letih. Kljub temu so Španci prišli do zmage in napredovanja v četrtfinale, kamor so se od leta 2000 zavihteli na prav vsakem velikem turnirju.

V Berlinu sta se v soboto kar dve tekmi odločili po podaljšku, ena izmed teh je bilo srečanje med Litovci in Španci. Dobri dve minuti pred koncem so varovanci Sergia Scariola izenačili in nato tudi povedli z 80:78, dobre pol minute pred sireno so Litovci po trojki Ignasa Brazdeikisa povedli za točko, na drugi strani pa je za vodstvo z 82:81 zadel Usman Garuba.

Koš za podaljšek:

🇱🇹 IGNAS BRAZDEIKIS SENDS IT TO THE OT AT THE BUZZER 🤯 ⏰ #EuroBasket pic.twitter.com/z7RooNUMeQ — FIBA (@FIBA) September 10, 2022

Španci so se uvrstili v četrtfinale. Foto: Guliverimage

Domantas Sabonis je v naslednjem napadu 16 sekund do konca rednega dela naredil osebno napako v napadu, tako da so imeli Španci po novi osebni napaki dva prosta meta, Willy Hernangomez je izkoristil le enega, na drugi strani pa je v zadnji sekundi po skoku v napadu izenačil Brazdeikis (83:83).

Litovski selektor ne ve, kako naprej

V podaljšku so Španci dve minuti pred koncem povedli za sedem točk, vendar so se Litovci dobro minuto pred koncem znova približali zgolj na točko, imeli tudi nov napad za vodstvo, a je Brazdeikis pol minute pred koncem storil nešportno osebno napako v napadu. Posledica je bilo vodstvo Špancev za šest točk 19 sekund pred koncem in konec upanja za Litvo, ki tako potuje domov.

Kazys Maksvytis še ne ve, ali bo ostal na klopi Litve. Maksvytis ob tem vodi še Žalgiris, kjer je na klopi zamenjal slovenskega trenerja Jureta Zdovca. Foto: Guliverimage

"Slabo je. Izpadli smo v osmini finala. Med celotnim prvenstvom ni bilo ene tekme, na kateri bi močno izgubili ali igrali zares slabo. A vedno nam je nekaj zmanjkalo in žal mi je, da se nam je ista zgodba pripetila tudi v osmini finala," je po koncu tekme s Španijo dejal selektor Kazys Maksvytis, ki je bil po koncu obračuna deležen tudi vprašanj o nadaljevanju svoje poti na litovski klopi. "Na to vprašanje ne morem odgovoriti. Nisem zadovoljen z rezultati, ki smo jih dosegli. Naš cilj je bila uvrstitev v polfinale, na koncu pa smo izpadli že v osmini finala. Res smo razočarani. Ob tem ne bom komentiral odločitev Fibe in sodnikov, tu nimam kaj komentirati, saj ste sami videli vse," je še dejal litovski selektor.

Kuzminskas: Ne vem, kako bi bila ta ekipa videti brez njega

Da je poraz za njih res boleč, se je po tekmi videlo tudi pri prvem strelcu proti Španiji Mindaugasu Kuzminskasu, ki je dosegel 18 točk. Ta se je ob koncu obregnil celo ob naturalizacijo Lorenza Browna, za katero se je španska izbrana vrsta odločila tik pred EuroBasketom in se je izkazala za zadetek v polno. Brown je v začetku julija prejel španski potni list, na tem prvenstvu pa je eno izmed glavnih orožij Španije. Proti Litvi je dosegel kar 28 točk in osem asistenc.

Lorenzo Brown je bil z 28 točkami prvi strelec tekme. Foto: FIBA

"Ne vem, kako bi bila ta ekipa videti brez Lorenza Browna. V ekipo so ga dali šele to poletje. A je, kar je," je bil vidno nerazpoložen Kuzminskas. Na piker komentar Litovca pa se je odzval tudi Brown. "Kot novi član v ekipi imam že občutek, da so ti fantje moji bratje. Vesel sem, da si krijemo hrbet. Lani sem igral v Kazanu in tam smo bili s celotno ekipo kot družina. In tu se počutim povsem enako, čeprav tu nisem dolgo. Igralci so me sprejeli kot enega izmed njih. Vsak dan se učim in takšni komentarji ter hrup od zunaj me sploh ne motijo. Edino, kar mi je pomembno, je to, kaj si o meni misli moja ekipa. Vse poteka odlično, res smo prava ekipa," je jasno dejal Brown.

196 centimetrov visoki eksplozivni 31-letni košarkar, ki se je izkazal za veliko dodano vrednost španske reprezentance, je letos poleti podpisal pogodbo z Maccabijem iz Tel Aviva, pred tem pa je igral za Unics iz Kazana, Fenerbahče in Crveno zvezdo. Med letoma 2017 in 2019 je nosil dres Toronto Raptors, kjer je sodeloval tudi s španskim selektorjem Scariolom, ki je tam opravljal vlogo pomočnika trenerja.

Španija se bo v četrtfinalu pomerila z boljšim iz para Hrvaška/Finska.

Preberite še: