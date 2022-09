Po porazu s Slovenijo: Poslušal sem, da bo pošteno. Ne lažimo si drug drugemu!

"Zelo sem ponosen na fante. Zaslužijo si več. 32 minut smo igrali. Celo povedli smo s 65:64. Dve napaki so hitro kaznovali in šli smo v minus. Poslušal sem veliko tednov, da bo pošteno, enakopravno. Čestitke Sloveniji, da je napredovala. Iz tega EuroBasketa moramo vzeti dobre stvari in iti višje," so bile prve besede hrvaškega selektorja Daria Gjergje, ki poveljuje belgijski izbrani vrsti.

Na vprašanje, kaj je mislil z enakopravnostjo, je dogovoril: "Zadnje mesece poslušam, da bo 50/50. Da bo vse pošteno, enako za vse. Ampak ni. Ne lažimo si drug drugemu."

Belgija se je proti Sloveniji pokazala kot čvrsta reprezentanca, čeprav je na koncu izgubila z 72:88. Aktualni evropski prvaki so imeli veliko težav z obrambo tekmeca. Goran Dragić je denimo izpostavil čvrstost Retina Obasohana: "Morate vedeti, kdo je mene kril. Človek lahko omare premika. Rekel sem mu, kaj jè in mi je odvrnil nigerijsko hrano. Res, najmočnejši igralec je, proti katerim sem igral. Nemogoče ga je premakniti."

O njem se je med tekmo pogovarjal tudi s trenerjem Belgije kakor igralcem samim. "To je tudi meni rekel, da še ni videl fizično tako močnega košarkarja. Bom pustil zase, kaj sva ostalo govorila," je dejal trener, Obasohan pa pristavil: "Podobno mi je rekel. Spoznal sem, da je to lahko prednost, ampak tudi slabost. Ko si tako grajen, je včasih slabo, ker sodniki mislijo, da lahko preneseš vse udarce. Na koncu pridemo do tega, da je košarka igra fines. Ne bom se pritoževal glede mojih ramen, s katerimi sem se rodil."