Težko prigarano napredovanje, Dončić se počuti kot bi zadel na loteriji

Slovenski košarkarji so se dobre tri četrtine mučili z Belgijci, nato le prišli do pričakovanega napredovanja. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Slovenska košarkarska reprezentanca se je ob novem strelskem podvigu Luke Dončića, ki je dosegel 35 točk, pričakovano uvrstila v četrtfinale evropskega prvenstva proti Belgiji, a igra ni bila prepričljiva, čeprav je bila na koncu visoka razlika (88:72). "Belgija je igrala odlično košarko. Vedeli smo, da bo težko. Borili so se do konca. V zaključku smo bolje odigrali. Čestitke Belgiji. Borili so se. Težka tekma je bila," so bile besede prvega strelca tekme. Pred nadaljevanjem skrbi poškodba mečne mišice Zorana Dragića.

Spodbudna novica za slovenske privržence košarke je prišla slabo uro pred tekmo, ko se je ogreval Mike Tobey, ki si je proti Nemčiji zvil gleženj. Zdravniška služba ga je hitro usposobila, kar je dober obet pred nadaljevanjem turnirja.

A to ni bila edina vesela. Ko se je tekma začela, je po prvem zgrešenem metu Vlatka Čančarja sledil šov Luke Dončića. Tri njegove trojke, ena še Blažiča in Slovenija se je hitro odlepila. Po slabih petih minutah igre je bilo že 16:5.

Večkrat zapravili višjo prednost

Napad Slovenije je v nadaljevanju postal preveč statičen, saj je bilo videti, da preostali reprezentanti le spremljajo, kaj bo začaral Luka. Medtem je pri Belgijcih žoga krožila hitro in posledično so se približali na vsega točko zaostanka (19:20).

Slovenski navijači so pripotovali v Berlin. Ob zmagovalnem nadaljevanju jih bo prihodnji konec tedna občutno več. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

V zaključku četrtine so se vendarle uspeli nekoliko odlepiti, ko so sodniki dosodili nešportno osebno napako nad Zoranom Dragićem, ki je z obema zadetima prostima metoma nekoliko zaustavil nalet Belgije (24:19).

Videti je bilo, da obrazi in energija niso bili na tisti pravi ravni, kot so jih izžarevali proti Nemčiji in Franciji v skupinskem delu. V slovenski ekipi so pred tekmo opozarjali na tekmo Belgije s Španijo. Slednja je uvodoma pobegnila na višjo razliko, nato pa se je zgodba povsem obrnila, ko so Belgijci ujeli stik. Ko je šel Dončić po dobrih trinajstih minutah prvič na počitek, je slovenska peterka zaigrala hitreje in prišla do prednosti desetih točk (37:27).

Poškodba Zorana Dragića, v ponedeljek pregled

Slaba novica za slovensko vrsto je bila poškodba edinega pravega energetsko razpoloženega košarkarja Zorana Dragića, ki se je ob prodoru in padcu prejel za mečno mišico. Za kako hudo gre, bo znano v ponedeljek po pregledu z magnetno resonanco. Zoran Dragić se je poškodoval. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Da bi lahko pričakovali mirnejše nadaljevanje v prvem polčasu, bi morala biti obramba na mestu, vendar je bila preveč luknjičasta. Trdoživi Belgijci so se pod vodstvom hrvaškega strokovnjaka Daria Gjergje spet približali na vsega točko zaostanka, zaključno besedo v prvih dvajsetih minutah pa je imel kapetan Goran Dragić, ki je postavil rezultat 44:41.

Zagotovo so bili med polčasoma v garderobi povišani toni, saj je bila igra vse prej takšna, kot jih je krasila na zadnjih dveh tekmah skupinskega dela v Kölnu. Pričakovalo se je, da bo angažiranost v drugem delu, zlasti v obrambi, povsem drugačna. Hendikep je bil le-ta, da se mlajši Dragić ni ogreval.

Dončić se ni strinjal, da bi bili energetsko na nižji ravni

Širine v igre Slovenije v tretji četrtini še ni bilo videti. Sicer so dvakrat uspeli pobegniti na sedem točk, vendar so z neprepričljivo obrambo dopustili, da so se ob koncu tretje četrtine Belgijci spet približali na vsega točko zaostanka (60:61), ob začetku zadnje pa celo pri 64:63 prvič povedli.

Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Na tezo Sportalovega novinarja, da energija ni bila prava v določenih delih tekme, se Dončić ni strinjal, selektor Aleksander Sekulić je ob tem dejal: "Javnost je mislila, da bo lahka tekma, čeprav sem skušal opozoriti fante. To je osmina finala. Vsak si želi napredovati. Vsak si želi premagati aktualnega evropskega prvaka. Če greš v tekmo kot favorit, je kot avstajder lažje igrati. Nosili smo breme na ramenih. Moramo reči, da so Belgijci dobro igrali. Dobro so zadevali z razdalje. Ne moremo reči, da so bili energetsko slabi. Bile so napake, kar je posledica, da so dobro igrali. Ni potrebe, da podcenjujemo Belgije, saj so dobra ekipa."

"To je bila ena izmed slabših predstav. Ne vem, kaj je bil razlog. Energija ni bila prava. Težka tekma je bila," je po tekmi povedal Edo Murić, ki je bil vesel, da se je na koncu le izteklo po slovenskih željah.

Prebujenje v zadnji četrtini za četrtfinale

Ob zaostanku je v slovenski ekipi zazvonil alarm. Pomembno je bilo, da se ji je po košu kapetana Dragića in trojki Klemna Prepelića hitro uspelo odlepiti na +8 pri (73:65). In ko je Čančar v obrambi lepo blokiral met Lecomta in v nasprotnem napadu položil žogo še v koš, je slabih pet minut pred koncem sledilo olajšanje. Aktualni evropski prvaki so po delnem izidu 15:1 vodili z visoko prednostjo.

Klemen Prepelič je prispeval pomembno trojko. Foto: FIBA

Takrat se je odprla avtocesta do četrtfinala, saj Belgijci niso več našli načina, kako se zoperstaviti slovenskemu moštvu. Prvi strelec je bil spet Dončić s 35 točkami, kar je njegova tretja zaporedna tekma z več kot 30 točkami. Postal je prvi po 30 letih, ki mu je na evropskih prvenstvih uspel tovrstni podvig.

Dončić: Kot bi zadel na loteriji

"Belgija je igrala odlično košarko. Vedeli smo, da bo težko. Borili so se do konca. Čestitke Belgiji. Borili so se. Tekma ni bila lahka. Za nas ne, čeprav so ljudje mislili, da bo. Belgijci so igrali lepo košarko v napadu. V četrti četrini smo dodali eno prestavo višje in zmagali," je po tekmi povedal Dončić, ki je o svoji strelski formi dejal: "Gre na boljše. Zadnje tri tekme so bile res pomembne. Tudi v skupini, da smo ostali prvi. Zelo pomembni sta bili. Zdaj gre za to ali izpadeš ali ne." Foto: FIBA

Ker je tudi na tej tekmi presegel mejo 35 minut in imel ogromno žoge v svoji posesti ter prejel številne udarce, bo zanj počitek zelo pomemben: "Udarce nisem prejemal le danes. Na turnirju jih je bilo že vleiko. Čez to je treba iti. Počutim se, kot da sem zadel na loteriji, ker imamo zdaj tri dni prosto."

Na nasprotnika v naslednjem krogu tekmovanja bo treba počakati na nedeljo, ko se bosta ob 12. uri pomerila Poljska in Ukrajina.