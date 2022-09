Slovenci v četrtfinalu, Nemci niso dovolili presenečenja, konec za Turčijo in Litvo

Slovenska košarkarska reprezentanca je v osmini finala EuroBasketa z 88:72 ugnala Belgijo in se zavihtela v četrtfinale. Slovenci sicer s svojo predstavo niso navdušili, so pa z delnim nizom 17:0 v zadnji četrtini stvari postavili na svoje mesto. Znova je blestel Luka Dončić, ki je dosegel 35 točk. Varovance Aleksandra Sekulića četrtfinalni obračun čaka v sredo, ko se bodo pomerili z boljšim iz para Poljska-Ukrajina. Kot prva se je pred tem v četrtfinale uvrstila Francija, ta je po podaljšku izločila Turčijo, Nemci so bili boljši od Črnogorcev, po podaljšku pa je bila odločena tudi večerna tekma osmine finala, ki so jo Španci s 102:94 dobili proti Litvi.

EuroBasket, osmina finala Sobota, 10. september (Nemčija, Berlin):

Slovenija : Belgija 88:72 (24:19, 20:22, 19:19, 25:12)

Strelci za Slovenijo: Dončić 35 (7/15 za 2, 4/10 za 3, 5 sk., 5 as.), Prepelič 13, Tobey 12 (6 sk.), Dragić G. 11, Čančar 8 (7 sk.), Dragić Z. 6, Blažič 3

Slovenski košarkarji so po zmagi nad Belgijo sedmič v zgodovini v četrtfinalu evropskega prvenstva. A pot do zmage ni bila lahka, Slovenci so šele v zadnji četrtini, ki so jo dobili s 25:12, prišli do lagodne prednosti, ki jim je na koncu omogočila skok med najboljših osem reprezentanc v Evropi. Slovenija se bo v sredo, 14. septembra, v četrtfinalu pomerila z zmagovalko dvoboja med Ukrajino in Poljsko, ekipi se bosta udarili v nedeljo.

Selektor Aleksander Sekulić je v prvo peterko za tekmo z Belgijo uvrstil Luko Dončića, Gorana Dragića, Vlatka Čančarja, Jako Blažiča in Mika Tobeyja, zadnji je tako na veselje slovenskih navijačev po tekmi premora že nared za igranje. Tobey si je na tekmi z Nemčijo že v prvih sekundah tekme zvil gleženj, zato proti Franciji ni igral, zdaj pa ga je zdravstvena služba reprezentance pripravila na nove napore. Tekmo je na isti način, kot je končal srečanje s Francijo, odlično odprl Dončić, ki je po dobri minuti tekme s trojko Slovenijo popeljal v vodstvo s 3:0, nato pa je bil v prvih treh minutah s črte za tri točke uspešen še dvakrat in je poviševal vodstvo Slovencev (12:5).

On his way to another record? Luka's on pace to score 73 if he plays 40 minutes.#EuroBasket x #BringTheNoise pic.twitter.com/G0gohFMNng — #EuroBasket 2022 (@EuroBasket) September 10, 2022

Sekulićeva četa je po dobrih štirih minutah igre po dobri akciji naveze Goran Dragić-Mike Tobey, ki se je končala z zabijanjem, prvič na obračunu povedla z dvomestno razliko (16:5). A Belgijci se niso dali, izkoristili so krizne trenutke v slovenski izbrani vrsti, ta se po menjavi Tobey-Dimec ni najbolje znašla, in ob koncu četrtine ujeli priključek (20:19). Slovenci so ob koncu prve četrtine vodili s 24:19.

Just look at his hand in the replay 😳#EuroBasket pic.twitter.com/MFbiYcSlaJ — FIBA (@FIBA) September 10, 2022

Slovenci Belgijce ohranjali pri življenju, težave Zorana Dragića

A Slovenci tudi v drugi četrtini niso našli tiste prave, poletne igre, s katero so navijače razvajali na zadnjih dveh srečanjih. Pri vodstvu z 29:27 so sicer igrali prestavo višje in z delnim izidom 8:0 spet prišli do dvomestne prednosti, a so Belgijci brez večjih naporov znova ujeli priključek in se osem sekund pred koncem prvega polčasa po polaganju Maxima de Zeeuwa približali le na točko zaostanka (42:41), v zadnjem napadu pa je izid prvega polčasa (44:41) postavil vidno jezni kapetan Dragić.

Zoran Dragić v drugem polčasu ni igral. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Belgijci so v prvem polčasu zbrali več skokov (23:20), Slovenci pa so zadeli le 37 odstotkov metov iz igre. Ob tem je močno pešala tudi igra v obrambi, kar so Belgijci s pridom izkoriščali. Dončić, ki je bil polovico druge četrtine na klopi, je prvi polčas končal pri 16 točkah (4/7 za 3), Tobey jih je dodal osem.

V drugi četrtini je ob enem izmed prodorov bolečino v levi nogi začutil Zoran Dragić, ki je zato moral z igrišča, ob tem se ni ogreval za igro v tretji četrtini, do konca obračuna pa ni več stopil na parket. Za kakšne težave gre, bo verjetno znano po koncu tekme.

Belgijci na začetku zadnje četrtine povedli, a je Slovenija odgovorila s 17:0

Tudi odmor med polčasom Slovencev ni prebudil, medla in zaspana predstava se je nadaljevala tudi v tretji četrtini, v kateri se slovenski košarkarji niso mogli odlepiti od vztrajnih Belgijcev. Poleg Luke Dončića pa v slovenski izbrani vrsti ni bilo razpoloženega košarkarja. Da se lahko ponovi scenarij s tekme z Bosno in Hercegovino, je bilo jasno ob začetku zadnje četrtine, ki so jo belgijski košarkarji odprli z delnim izidom 4:0 in s tem prvič na tekmi prišli tudi do vodstva (64:63).

Klemen Prepelič je dosegel 13 točk. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

A preplah je bil na koncu odveč, ob izenačenju na 65:65 so Slovenci vendarle stopili skupaj, s hitro in preudarno igro pa so z delnim izidom 17:0 tehtnico dokončno prevesili na svojo stran. Na koncu je slovenska četa prišla do pete zmage na letošnjem EuroBasketu z 88:72.

Prvi zvezdnik slovenske izbrane vrste Dončić je tokrat dosegel 35 točk v dobrih 35 minutah, s tem pa je postal tudi prvi košarkar v zadnjih 30 letih, ki je na evropskih prvenstvih na treh zaporednih tekmah presegel mejo 30 točk. Klemen Prepelič jih je dodal 13, povratnik po poškodbi Tobey pa je 12 točkam dodal še šest skokov. Slovenci bodo tako imeli zdaj dovolj časa, da se pripravijo na sredino tekmo četrtfinala, kjer se bodo pomerili z boljšo reprezentanco iz para Poljska-Ukrajina. Slovenija je do zdaj četrtfinalno stopničko preskočila le dvakrat, 2009 na Poljskem in pred petimi leti v Istanbulu.

Slovenija : Belgija, foto: Vid Ponikvar/Sportida:

1 / 76 2 / 76 3 / 76 4 / 76 5 / 76 6 / 76 7 / 76 8 / 76 9 / 76 10 / 76 11 / 76 12 / 76 13 / 76 14 / 76 15 / 76 16 / 76 17 / 76 18 / 76 19 / 76 20 / 76 21 / 76 22 / 76 23 / 76 24 / 76 25 / 76 26 / 76 27 / 76 28 / 76 29 / 76 30 / 76 31 / 76 32 / 76 33 / 76 34 / 76 35 / 76 36 / 76 37 / 76 38 / 76 39 / 76 40 / 76 41 / 76 42 / 76 43 / 76 44 / 76 45 / 76 46 / 76 47 / 76 48 / 76 49 / 76 50 / 76 51 / 76 52 / 76 53 / 76 54 / 76 55 / 76 56 / 76 57 / 76 58 / 76 59 / 76 60 / 76 61 / 76 62 / 76 63 / 76 64 / 76 65 / 76 66 / 76 67 / 76 68 / 76 69 / 76 70 / 76 71 / 76 72 / 76 73 / 76 74 / 76 75 / 76 76 / 76

Turki zapravili dve priložnosti za zmago Rudy Gobert je izsilil podaljšek. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Prvo tekmo osmine finala je bolje odprla Francija, ki je proti Turčiji povedla s 7:0. Ko so Francozi sredi druge četrtine vodili tudi že za 14 točk, se je na obrazih Turkov videlo, da v zmago ne verjamejo več. A so se s tremi zaporednimi trojkami v zadnjih dveh minutah prvega polčasa vrnili v igro za četrtfinale. Po 20 minutah je bilo 35:43.

Preobrat je Turčija dokončala v tretji četrtini, ki jo je dobila s kar 22:6. Končnica tekme je bila izenačena, Turki pa bolj osredotočeni. Zadeli so 13 trojk (iz 33 poskusov). Francozi pa so izgubili kar 20 žog. Z 20 točkami je bil prvi strelec Bugrahan Tuncer, zadel je šest trojk in devetih poizkusov. Turki so 12 sekund pred koncem rednega dela vodili s 77:75, ob tem pa so imeli na voljo ob nešportni napaki Timotheja Luwawu-Cabarrota na voljo dva prosta meta in še žogo s strani. A je bil s črte prostih metov nenatančen Cedi Osman, nato so Turki še izgubili žogo, dve sekundi pred koncem rednega dela pa je za izenačenje in podaljšek zabil Rudy Gobert.

Podaljšek je vendarle pripadel favorizirani Franciji, ki ga je dobila z 10:9. Turčija je sicer imela napad za zmago, a je Furkan Korkmaz (18 točk) nekaj sekund pred koncem izgubil žogo. Tunder je bil z 22 točkami prvi strelec Turčije, Gobert pa z 20 Francije.

"Nočem sploh komentirati te tekme, vem, da ste tu predstavniki sedme sile, a res nočem ničesar povedati. Mogoče je to celo najbolj težek in čustven poraz v moji karieri. Čestitke Franciji," je bil po tekmi kratek selektor Turčije Ergin Ataman.

Dennis Schröder je dosegel 22 točk. Foto: FIBA

V tretjem obračunu osmine finala so Nemci s 85:79 ugnali Črno goro. Gostitelji prvenstva so sicer v uvodu v tretjo četrtino vodili že s 27 točkami razlike (51:24), a so se Črnogorci z borbeno igro vrnili v igro za zmago. Po košu Vladimirja Mihailovića je Črna gora 26 sekund pred koncem zaostanek znižala na 77:80, a je nato nešportno napako storil s 25 točkami (5/10 za 3) prvi strelec Črne gore Kendrick Perry, Nemci pa so z natančnim izvajanjem prostih metov potrdili napredovanje med najboljših osem. Prvi strelec Nemcev je bil Dennis Schröder z 22 točkami.

Španci po podaljšku izločili Litovce

Današnji spored se je končal z derbijem med Litvo in Španijo, ki so ga po podaljšku s 102:94 dobili slednji. Tudi ta tekma je bila izenačena, obe ekipi sta imeli svoja obdobja, Španci predvsem v prvem polčasu, Litva pa v drugem, ko je vodila tudi za 11 točk, a je bilo ob začetku zadnje četrtine zgolj še pet točk razlike. Dobri dve minuti pred koncem so Španci izenačili in nato tudi povedli z 80:78, dobre pol minute pred sireno so Litovci po trojki Ignasa Brazdeikisa povedli za točko, na drugi strani pa je za vodstvo z 82:81 zadel Usman Garuba.

Domantas Sabonis je v naslednjem napadu 16 sekund do konca rednega dela naredil osebno napako v napadu, tako da so imeli Španci po novi osebni napaki dva prosta meta, Willy Hernangomez je izkoristil le enega, na drugi strani pa je v zadnji sekundi po skoku v napadu izenačil Brazdeikis (83:83).

Koš Brazdeikisa za podaljšek:

🇱🇹 IGNAS BRAZDEIKIS SENDS IT TO THE OT AT THE BUZZER 🤯 ⏰ #EuroBasket pic.twitter.com/z7RooNUMeQ — FIBA (@FIBA) September 10, 2022

V podaljšku so Španci dve minuti pred koncem povedli za sedem točk, vendar so se Litovci dobro minuto pred koncem znova približali zgolj na točko, imeli tudi nov napad za vodstvo, a je Brazdeikis pol minute pred koncem storil nešportno osebno napako v napadu. Posledica je bilo vodstvo Špancev za šest točk 19 sekund pred koncem in konec upanja za Litvo.

Pri Španiji, ki bo v četrtfinalu igrala proti Hrvaški ali Finski, je bil najbolj razpoložen Lorenzo Brown z 28 točkami in osmimi asistencami, Willy Hernangomez je dodal 21 točk in osem skokov. Pri Litvi je Mindaugas Kuzminskas dosegel 18 točk, Brazdeikis pa eno manj. Razočaral je Jonas Valančiunas, ki je v dobrih 20 minutah dosegel le pet točk.

EuroBasket, osmina finala Sobota, 10. september (Nemčija, Berlin):

Turčija : Francija 86:87 - po podaljšku

Tuncer 22, Korkmaz 18, Sanli 12; Gobert 20, 17 sk., Heurtel 13



Slovenija : Belgija 88:72

Dončić 35, Prepelič 13, Tobey 12; Lecomte 16, Gillet 15 (10 sk.) Nemčija : Črna gora 85:79

Schröder 22 (8 as.), Lo in Wagner 14; Perry 25, Dubljević 22 (7 sk.) Španija : Litva 102:94 - po podaljšku

Brown 28 (8 as.), Hernangomez W. 21 (8 sk.); Kuzminskas 18, Brazdeikis 17 (7 sk.)



Nedelja, 11. september (Nemčija, Berlin):

12.00 Ukrajina - Poljska

14.45 Finska - Hrvaška

18.00 Srbija - Italija

20.45 Grčija - Češka Četrtfinale (13. in 14. september) Nemčija – Grčija/Češka

Španija – Finska/Hrvaška

Slovenija – Ukrajina/Poljska

Francija – Srbija/Italija Nemčija – Grčija/ČeškaŠpanija – Finska/HrvaškaSlovenija – Ukrajina/PoljskaFrancija – Srbija/Italija

Preberite še: