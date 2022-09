"Dončić? Najbolje, da ostane v garderobi."

V belgijskem taboru se dobro zavedajo, da imajo v osmini finala evropskega prvenstva v košarki proti Sloveniji vlogo avtsajderja. Kakovost je vendarle na strani slovenskih košarkarjev. A se Belgijci ne bodo predali, poudarja glavni trener Dario Gjergja, ki je v času v vojne v Hrvaški šest mesecev preživel v Mariboru in se dobro zaveda, da bo težko zaustaviti Luko Dončića in druščino.

Belgijska reprezentanca je že z uvrstitvijo v osmino finala izpolnila cilj, ki so si ga zastavili pred odhodom na EuroBasket. Za požrtvovalno igro so bili nagrajeni tudi s skalpom velesile Španije. A ni edina košarkarska velesila, ki je padla pod belgijsko težo. V kvalifikacijah za svetovno prvenstvo je na primer kar dvakrat premagala Srbijo, ki sicer ni igrala v najboljši sestavi.

Utrinki s treninga belgijske reprezentance (Foto: Vid Ponikvar)

V Mariboru preživel šest prelepih mesecev

Ne glede na vse so se pokazali kot žilav tekmec in zato jih morajo v slovenskem taboru vzeti z vso resnostjo. Jasno je, da se bodo lahko dvoboja osmine finala proti Sloveniji lotili povsem neobremenjeno. In ključno bo, da bo naša izbrana vrsta prišla v zaključek z večjo prednostjo in tako ne bo dovolila, da bi se zgodila morebitna senzacija.

"Sekulić? Odlično se razumeva" Najboljši košarkar v belgijski reprezentanci je Ratin Obasohan, ki v povprečju na tekmo dosega s 14,8 točke. V sezoni 2020/21 je igral za češki Nymburk, kjer je bil trener slovenski selektor Aleksander Sekulić, s katerim sta se zelo dobro razumela: "Rad ga imam. Zanimivo je gledati Slovenijo, kako igra, saj vidim nekaj podobnih akcij, ki smo jih delali takrat. Vesel sem zanj. V zadnjem letu je dosegel izjemne stvari. Nebo je meja zanj. Želim mu vso srečo." Ratin Obasohan je nosilec belgijske igre. Foto: Vid Ponikvar Proti Sloveniji pričakuje težko tekmo, saj se zaveda kakovosti naše izbrane vrste: "Oboji se zavedamo, da 40 minut odloča o našem nadaljevanju turnirja. Moramo verjeti in zaupati v pripravo ter v nas same. Če nam to uspe, poleg tega, da imamo dober dan, imamo možnosti. Tako je bilo proti Španiji. Verjeli smo drug v drugega in da nam lahko uspe. Moraš se zabavati in dati vse od sebe. Karkoli se bo zgodilo, se bo zgodilo." Na vprašanje, ali imajo rešitev, kako zaustaviti Luko Dončića, je odgovoril jasno: "Bomo videli. Mislim, da veliko ekip išče ta odgovor (smeh, op. a.). Na koncu je košarka ekipna igra. Poseben kot je, je vseeno obdan s soigralci. Na koncu moramo najti rešitev, da premagamo Slovenijo kot ekipo."

Reprezentanci Belgije poveljuje hrvaški trener z belgijskim potnim listom Dario Gjergja, ki je v zadnjih 11 letih ravno tolikokrat osvojil belgijsko prvenstvo z Oostendejem. Čeprav ni služboval pri nas, je bil krajši čas povezan celo s Slovenijo: "Ko je bila vojna, sem živel tu. V Mariboru sem preživel šest prekrasnih mesecev," je slovenskim novinarjem v pomožni dvorani v Berlinu, ki ji pravijo pomožni Max Schmeling Halle, povedal prvi mož stroke belgijske reprezentance.

"Slovenija spada med top 3 reprezentance na prvenstvu"

Na čelu te je vse od leta 2018, pred tem pa je reprezentančno okolje raziskoval v hrvaški izbrani vrsti, v kateri je bil leta 2015 pomočnik Velimirja Perasovića, naši južni sosedje pa so takrat na evropskem prvenstvu v Franciji osvojili deveto mesto.

Trener Belgije v pogovoru s slovenskimi novinarji Foto: Vid Ponikvar

In kaj lahko reče o Sloveniji, ki bo v soboto od 14.45 stala nasproti njegovi ekipi? "Pred nami je reprezentanca, ki je bila eno žogo od finala olimpijskih iger. Reprezentanca, ki je zadnjih šestih, sedmih letih v samem vrhu evropske košarke. Ob prihodu mojega prijatelja Igorja Kokoškova se je dvigovala. Zdaj nadaljuje delo Aleksander Sekulić. Gre za fenomenalno reprezentanco. Vsi govorijo Dončić, Dončić, Dončić (Luka Dončić, op. a.), a Slovenija ni le Dončić. Slovenija je Goran Dragić, ki igra fenomenalno. Vodja ekipe v vsakem pogledu je. Malce se je povlekel nazaj, da je pustil Dončiću, kar je. Tu sta odlična strelca Prepelič (Klemen Prepelič, op. a.), Blažič (Jaka Blažič, op. a.). Čančar (Vlatko Čančar, op. a.) je vsako leto boljši. Odlično raven košarke imajo. Dimec (Žiga Dimec, op. a.) je tudi vedno boljši. Da ne pozabim na Zorana Dragića, ki je izjemen v obrambi in odličen v protinapadih. Moja napoved je, da bo Slovenija med prvimi tremi reprezentancami na evropskem prvenstvu," se je razgovoril Gjergja.

Torej bo šla po njegovem mnenju Belgija prek Slovenije? "Izpolnili smo svoj cilj. Najti moramo način, da bodo fantje napravili nekaj več. Poskušali bomo odigrati najboljše. Mislim, da smo si to mesto zaslužili že s kvalifikacijami za svetovno prvenstvo in z igrami v skupinskem delu EuroBasketa. Litvo, Češko, Dansko smo imeli v kvalifikacijski skupini za evropsko prvenstvo. Moramo pa biti tudi realni, da čez noč ne moremo doseči top rezultata," odgovarja prvi mož stroke pri Belgijcih.

Če lahko zadržimo Luko v garderobi in tam ostane več ur ...

Če kdo pozna, kako se košarka razvija v Belgiji, je to prav on. Vendarle je v tej državi že vse od leta 2008. Čeprav so pogoji zelo dobri, pa opaža: "V Belgiji je košarka četrti, peti šport, kar ni dobro. Ne vlaga se veliko. Smo multinacionalna država. Veliko je talenta, ki bi ga lahko našli, če bi se potrudili. Imamo veliko težavo, da gredo nekateri mladi hitro v ZDA na univerzo. Naredi se luknja, ki jo je težko zapolniti."

Foto: Vid Ponikvar

Pred sobotno tekmo mu sive lase zagotovo povzroča osrednji zvezdnik slovenske reprezentance Luka Dončić. O njegovi kakovosti ni treba razpredati. Mojstrovine kaže tudi na EuroBasketu. Na zadnjih dveh tekmah je Nemcem natresel 36, Francozom 47 točk. O tem, ali imajo Belgijci na papirju način, kako ga zaustaviti, se je Gjergja sprva zasmejal: "Na papirju je veliko tega. Papir prenese vse (smeh, op. a.). Mislim, da moramo z vso obrambno vnemo preprečiti slovensko tranzicijo. Vse ekipe, proti katerim je Slovenija igrala, so imele težave s protinapadi. Veliko lahkih košev je bilo. Če lahko zadržimo Luko v garderobi in tam ostane več ur … (smeh, op. a.). Treba je omejiti met za tri točke in nekako nadzorovati skok. Dodatne akcije po uspešnem napadalnem skoku so Sloveniji prinesle veliko."