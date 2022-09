Fiba odgovorila na kritike sodnikov na EuroBasketu

Na prvem delu letošnjega EuroBasketa so veliko pozornosti poleg predstav zvezdnikov požele tudi sodniške odločitve, ki so dvignile veliko prahu. Skoraj po vsaki tekmi so imeli akterji tekem pripombe na delo sodnikov, da to ni na ravni, kot bi si jo želele reprezentance na turnirju stare celine. Zdaj se je na dogajanje prvič javno odzvala tudi Fiba.

Fiba je v sporočilu za javnost priznala dve resni sodniški napaki, ki sta se zgodili med skupinsko fazo tekmovanja.

"Prva se je zgodila na tekmi skupine B med Litvo in Nemčijo, ko sodniki in zapisnikarska miza Litovcem niso dosodili prostega meta po tehnični napaki. Fiba se je zato odločila, da vsi trije sodniki, ki so bili na tej tekmi, in komisar tekme ne bodo smeli več soditi na tem EuroBasketu." Tisto tekmo so sicer po dveh podaljških s 109:107 dobili Nemci, Litovci so po tekmi podali tudi pritožbo, a je Fiba to zavrnila z razlogom, da pritožba ni bila podana v uri po tekmi, ko je uradni čas, ko se ekipa še lahko pritoži.

Kot so še zapisali pri Fibi, pa se je druga napaka napaka pripetila pri merjenju časa na tekmi med Turčijo in Gruzijo. Tudi ta tekma se je končala po podaljšku, z 88:83 jo je dobila gruzijska košarkarska reprezentanca, po obračunu pa se je med obema stranema zgodil tudi hud incident. Začelo se je sicer že na igrišču, na katerem sta si v lase skočila turški igralec Furkan Korkmaz in Gruzijec Duda Sanadzea. Korkmaz je po prekršku šel ostro nad nasprotnika, a so ju sodniki in igralci ločili še pravi čas. Prav tako so morali po tekmi miriti Ergina Atamana, trenerja turške reprezentance. Ta se je spravil nad sodnike. Po navedbah turškega tabora pa naj bi na poti v slačilnico trije gruzijski igralci napadli Furkana Korkomaza.

Sodniki na EuroBasketu niso na ravni, kot bi si jo želeli igralci in vodstvo reprezentanc. Foto: Guliverimage

Turki so po koncu tekme komentirali tudi delo sodnikov, ki naj bi jim ukradli nekaj dragocenih sekund ob koncu tekme. To napako je Fiba zdaj priznala. "Po analizi zapisov sistema natančnega merjenja časa smo prišli do sklepa, da je posebno napravo na hrbtni strani sodniške uniforme nenamerno aktiviral eden od igralcev, ko je sodnik poskušal ločiti igralce med incidentom, ki se je dogajal na tekmi," so dve ogromni napaki poskušali opravičiti pri Fibi.

Mednarodna košarkarska zveza, ki je zaradi svojega dela deležna številnih kritik, je ob tem odgovorila tudi na vse preostale prejete kritike sodnikov, kar je ena izmed glavnih tem EuroBasketa. "Fiba bo še naprej ocenjevala uspešnost sodnikov in sprejemala vse potrebne ukrepe med turnirjem, a hkrati ne bo dovolila kritik in 'nasilja' nad sodniki pred tekmami, med njimi in po njihovem koncu. Fiba poziva vse organizatorje, da pripravijo primerno okolje za tekme, kjer bodo lahko sodniki tako kot igralci varno opravljali svoje delo na igrišču," so še zapisali pri krovni zvezi.

