Francoski selektor po rapsodiji Dončića udaril po sodnikih: Nismo imeli niti možnosti

Štiri zmage in en poraz je izkupiček, s katerim se slovenska reprezentanca podaja v drugi del EuroBasketa. Slovenci so v najpomembnejših trenutkih znova pokazali pravi obraz ter z jekleno obrambo in živci v izjemno trdi tekmi na kolena spravili še Francijo. Tekma je bila napeta od prve do zadnje minute, za nekaj razburjenja je, tako kot smo na tem prvenstvu že vajeni, poskrbela tudi sodniška trojica.

Ravno sodniške odločitve pa so močno razburile francoskega selektorja Vincenta Colleta, ki je že takoj po tekmi z grdimi pogledi in nekaj besedami "pozdravil" sodnike, nato pa imel več povedati na novinarski konferenci po tekmi. "Košarka je čudovita igra. No, je čudovita, ko o tekmi odločajo igralci. Ko je bila tekma izenačena, je bila nad Eliejem Okobom na sredini igrišča narejena nešportna osebna napaka, a sodnik ni piskal ničesar, Goran Dragić pa je nato dosegel koš. Kaj naj rečem? Govorim o tekmi, na kateri smo bili priča takšnim stvarem. To je nemogoče," je vrelo iz Colleta.

Slovenci so dosegli veliko zmago. Foto: Vid Ponikvar

"Nemogoče je, da imamo tako odlične košarkarje, naša igra je na visoki ravni in potem vidimo nekaj takšnega. Morala bi biti pravična tekma do konca. Nikoli se ne pritožujem, dolgo let sem bil tiho, a danes ne morem biti. Kaj naj rečem svojim igralcem? Na koncu sta bila dva nedosojena prekrška nad Okobom in Fournierjem. Nismo imeli niti možnosti. Trinajst let sem že del reprezentančnih tekmovanj in česa takšnega še nisem videl."

V bran Colletu stopil tudi prvi mož francoske zveze

Ob tem se francoski strateg ni ustavil. "Imeli smo 26 asistenc, oni 11. Naredili smo 24 osebnih napak, Slovenci le 14. In v prvih 32 minutah je bila ta razlika 22:8. O tem sploh ne bom govoril. Govorim le o zadnjih dveh prekrških. Na tej tekmi nismo bili deležni niti trohice spoštovanja. Slovenija ima Luko Dončića, v redu. A tudi francoska izbrana vrsta je v zadnjih letih dosegla veliko. Ne zahtevamo, da nas obravnavajo drugače, želimo si le pravičnega sojenja. Vem, da je vse to del košarke, a nekje mora obstajati meja. To je bilo res slabo," je sklenil Collet, ki je Dončiću po tekmi, ko se je sprehodil mimo njega, namenil le grd pogled na novinarski konferenci po tekmi pa se niti z besedo ni ustavil pri njegovi predstavi.

Dončić in Evan Fournier Foto: Vid Ponikvar

Besede francoskega selektorja je na Twitterju podprl tudi predsednik francoske košarkarske zveze Jean-Pierre Siutat. "Vsi se strinjamo z Vincentom. Solidarnost z našimi košarkarji, ki si želijo pravičnega sojenja," je napisal na Twitterju.

Rudy Gobert je dosegel 19 točk. Foto: Vid Ponikvar

Toliko kot o sojenju pa so imeli košarkarji Francije povedati tudi o razsežnostih igre Luke Dončića, ki je dosegel neverjetnih 47 točk. "Luka je zunajserijski talent. Dovolili smo mu, da se je razigral. Ko mu 'dovoliš' eno, dve, tri zaporedne poteze, postane samozavesten. Za tem je začel zadevati še zelo težke mete. To je bila velika napaka na naši strani. Res je dober, ne smeš mu dovoliti lahkih košev. Omejiti ga je treba takoj na začetku tekme," je o slovenskem velemojstru dejal Evan Fournier, ki je dosegel 15 točk.

Svoje je pristavil tudi zvezdnik in z 19 točkami prvi strelec Francije Rudy Gobert. "To je ekipna igra. Luka je seveda fantastičen igralec. Luka je zmožen igrati tako kot le peščica košarkarjev v zgodovini. Izboljšuje igralce okoli sebe, hkrati pa zadeva. Težko ga je omejiti in imel je res izjemen večer. Veliko je govora o tem, kaj bi lahko naredili, a nekateri koši, ki jih je dosegel, so bili res zahtevni. In v takšnih primerih ne moreš nič drugega, kot da mu daš kapo dol."

Francozi so po porazu proti Sloveniji v skupini B zasedli tretje mesto, v osmini finala pa jih v soboto čaka obračun s Turčijo.

