Fanatičen boj in šov okrvavljenega Dončića

Dramatičen spopad za prvo mesto med Slovenijo in Francijo se je pričakoval na zadnji tekmi skupinskega dela EuroBasketa in dramatičen spopad smo dobili. Hkrati pa tudi šov Luke Dončića, ki se je zaustavil pri 47 točkah ter postavil drugi najboljši dosežek v vsej zgodovini evropskih prvenstev.

Črne napovedi glede naturaliziranega Američana Mika Tobeyja so se žal uresničile in zaradi težav z gležnjem ni mogel nastopiti na zadnji tekmi skupinskega dela proti Franciji. Stisnil je zobe proti Nemčiji, zagotovo dobil v telo nekaj protibolečinskega, da je pomagal Sloveniji do nemškega skalpa.

Brez njega so delnice Slovenije pred dvobojem s Francozi nekoliko padle, vendar so v našem taboru vseeno verjeli, da lahko pridejo do pomembne zmage v boju za prvo mesto v skupini B v Kölnu in se na nek način maščujejo galskim petelinom za psihološko težak lanski poraz v polfinalu olimpijskih iger v Tokiu.

Murićev šov v obrambi, Dončićev v napadu

Odsotnost Tobeyja se je sprva zelo poznala, prav tako pa je bilo videti, da se slovenski motorji še niso ogreli na pravo temperaturo. Hitro je bilo namreč 14:3 za Francoze. Po skoraj šestih minutah igre je Zoran Dragić kot prvi zadel iz igre, nakar je svoje mojstrstvo začel kazati Luka Dončić. Do konca četrtine je dosegel 13 točk in tako nadaljeval v slogu prejšnjega večera proti Nemcem, katerim je natresel 36 točk.

"Jedli smo ljudi" "Ker nismo imeli Tobeyja, smo bili hendikepirani, vendar smo z veliko željo in borbenostjo ta izostanek izničili. Edo Murić se je boril z velikani. Na koncu je na sredini igrišča dejal, da mi "jemo ljudi". Pokazali smo pravi obraz in zasluženo osvojili prvo mesto v skupini," je po zmagi povedal Prepelič. Foto: Vid Ponikvar "Težka tekma je bila. Naša druga zelo pomembna tekma v manj kot 24 urah. Proti Franciji, ki spada med štiri najboljše na prvenstvu. Vedeli smo, kaj nam ta zmaga pomeni. Začeli smo slabo, vendar smo z veliko energije in Luko, ki je zrežiral perfekten večer, prišli do zmage," so bile besede borbenega Murića. "Izjemna atmosfera je bila. Užival sem v vodenju takšne ekipe v takšni atmosferi. Bal sem se te tekme, ker smo imeli malo časa za regeneracijo in še pripraviti smo se morali na tekmo. Začeli smo počasi, vendar je bila reakcija tista, ki je bila ključna. Zaradi nje smo zmagali. Kot ekipa smo igrali izjemno. Luka je imel izjemen večer. To ni normalno, posebna raven je to, kar počne na igrišču. Ne vidi se v statistiki, da so Edo, Zoran, Blažič, Dimec naredili izjemno delo pri pomoči Luki. To je moč te ekipe. Vesel sem, da so našli pot, kako mu pomagati in biti produktivni. Pomagati ekipi, da premaga kakovostno ekipo. V manj kot 24 urah smo premagali dve veliki ekipi."

Odlično se je v tem delu z visokimi francoskimi košarkarji boril Edo Murić, ki je kljub nižji rasti z borbenostjo kompenziral manko. Vseeno so mu ob koncu prve četrtine, v kateri je naša izbrana vrsta zrežirala preobrat, sodniki dosodili že tretjo osebno napako in Aleksander Sekulić ga je moral razumljivo poslati na klop.

Videti je bilo, da je Dončić s svojo napadalno bravuro prebudil soigralce, ki so vse bolj grizli v obrambi. Spremljali smo njegov šov. Zadeval je praktično vse, tudi met s strani, ko je bil že videti v izgubljenem položaju. Francozom je paral živce, sam pa se je ob tem le smejal in užival.

Dončić po udarcu krvavel

Nadaljeval pa je tudi z redno rubriko, pogovarjanjem s sodniki. Slej ko prej je bilo pričakovati, da bo enkrat na prvenstvu prejel tehnično napako. Kaj kmalu zatem so bile spet vse oči uprte vanj, ampak tokrat zaradi grdega prekrška Vincenta Poiriera. V boju za žogo pod svojim košem je prejel močan udarec v glavo, kar so sodniki kaznovali z nešportno osebno napako. Francozi so ga tako po 19 minutah in 22 sekundah neprestanega igranja – kapetan Goran Dragić je odigral celoten polčas - prisilno odstranili iz igre. Ker mu je tekla celo kri, je moral predčasno odšel v garderobo, kjer mu je zdravniška služba oskrbela rano.

Foto: Vid Ponikvar

Prav po njegovi zaslugi je Slovenija ob polčasu vodila s 44:40, sam je imel na svojem kontu že 27 točk, ob tem pa še štiri skoke in asistence. Strelski rekord evropskih prvenstev je daljnega leta 1957 postavil Belgijec Eddy Terrace, ki je leta 1957 Albaniji natresel kar 63 točk. V novejši dobi je bil pred tem obračunom sicer s 46 točkami najvišje legendarni Grk Nikos Galis, ki je leta 1983 dosegel 43 točk. Najboljši dosežek v tem stoletju je držal Dirk Nowitzki (43 leta 2011 proti Španiji), letos pa je denimo Ginannis Antetokounmpo dve točki manj dosegel proti Ukrajini.

Ravno po dvoboju z Nemčijo je Dončić na novinarski konferenci prejel vprašanje, kdo bo na eni tekmi letošnjega prvenstva dosegel največ točk in omenil Antetokounmpa. Zakaj on? "Ker je Giannis Antetokounmpo," je odgovoril.

Fanatičen boj v obrambi, Dončić v zgodovino, Slovenija v Berlin kot prva

Slovenski navijači so bili kmalu pomirjeni, ko je Luka pred začetkom drugega polčasa pritekel na parket Lanxess Arene v Kölnu. Nadaljeval je v svojem slogu in se približeval najboljšemu letošnjemu dosežku na EuroBasketu. V tretji četrtini je dodal novih deset, Slovenija in Francija pa sta v zadnji del vstopili povsem izenačeni, ko je trojko z zvokom sirene za 64:64 zadel Timothe Luwawu-Cabarrot. Ravno v tretji četrtini je imela naša izbrana vrsta najvišjo prednost šestih točk, ko je Murić zadel trojko za 56:50.

Slednji je skupaj z Zoranom Dragićem v obrambnih nalogah dobesedno metal parket ven, saj sta se kot leva borila za sleherno žogo, sleherni centimeter prostora. V napadu je Slovenija še naprej stavila na vročega Dončića, ki je večkrat med tekmo slišal skandiranje navijačev MVP, MVP, MVP. In ko je za vodstvo z 71:67 zadel 42. točko, je bilo jasno, da je letošnji strelski rekord padel.

Foto: Vid Ponikvar

Slovenski privrženci, ki so pripotovali v Köln, so bili v ekstazi, na nov val adrenalina pa ni bilo treba dolgo čakati, saj je trojko zadel še Murić in Slovenija je dobrih šest minut in pol pred koncem vodila s 74:67. A se slovenski naval ni ustavil. Goran Dragić, ki praktično ni imel počitka na tekmi, je kmalu povišal prednost, na +10 (77:67) pa je z novo trojko in že 45. točko Slovenijo popeljal osrednji zveznik ekipe.

Vse je bilo videti kot v sanjah, a je tekmec še enkrat zapretil in celo izenačil pri 82:82, ko je bilo na semaforju še dve minuti do konca. Kapetan, ki je igral kar 39 minut in 39 sekund, je ukradel žogo, zadel za 84:82, zmago pa potrdil pri 88:82. Tisti, ki je najbolj spravljal ob živce Francoze, je bil jasno Dončić, ki se je zaustavil pri 47 točkah, kar je torej drugi najboljši dosežek na evropskih prvenstvih.

Slovenija se tako v Berlin odpravlja kot zmagovalka skupine B, kar je dober obet pred izločilnimi boji.