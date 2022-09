Kaj se je dogajalo pred tekmo s Poljsko, so naši košarkarji res ponočevali?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski košarkarji so na zadnjem EP tekmovanje končali v četrtfinalu, potem ko jih je presenetljivo premagala Poljska. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Pri bosanskem mediju bhbasket.ba pišejo, da naj bi slovenski košarkarji pred četrtfinalno tekmo proti Poljski ponočevali do 5. ure zjutraj. In to naj bi bil tudi razlog za slabo igro naših fantov. Pri Košarkarski zvezi Slovenije vse trditve odločno zanikajo.