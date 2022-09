Nekdanji slovenski selektor brez dlake na jeziku: To je tragedija

"Imeli smo dobro ekipo in dobro smo igrali, a tole igračkanje, ki nas ni drago stalo proti Belgiji in ki nas je rahlo opeklo proti Bosni in Hercegovini, nas je zdaj stalo glavo," je dan po izpadu slovenske košarkarske izbrane vrste proti Poljski v četrtfinalu EuroBasketa dejal nekdanji slovenski selektor Zmago Sagadin, ki je slovo Slovencev od Berlina označil za tragedijo.

V sredo zvečer v Sloveniji verjetno ni bilo košarkarskega navdušenca, ki ni z velikim razočaranjem in nejevero pospremil dogajanja na parketu Mercedes-Benz Arene v Berlinu. Slovenski košarkarji so po enem najslabših polčasov v zadnjih letih, vrnitvi v drugem delu in novem padcu v igri na koncu s 87:90 klonili proti Poljski, ki slavi zgodovinski košarkarski uspeh.

Razočaranja po slovesu Slovencev dan po četrtfinalu ni skrival niti nekdanji slovenski selektor in trener Zmago Sagadin. "Jaz bi bil o tej temi res čisto kratek. Slovenija se je spet igrala z ognjem in tokrat smo se močno opekli. To je dejstvo. Imeli smo dobro ekipo in dobro smo igrali, a tole igračkanje, ki nas ni drago stalo proti Belgiji in ki nas je rahlo opeklo proti Bosni in Hercegovini, nas je zdaj stalo glavo. Tragedija je, da po nekaterih res dobrih predstavah potem na takšen način naši odhajajo s prvenstva. Škoda je za nas, za njih, pa tudi za evropsko košarko, ker bodo ti polfinalni dvoboji po moje zelo osiromašeni. Videli smo tudi, kaj se je zgodilo Srbiji in Grčiji. Ti ekipi sta bili poleg Slovenije po mojem mnenju najmočnejši in za vse se je končalo tragično," je bil jasen Sagadin.

Zmago Sagadin je bil razočaran nad predstavo Slovenije. Foto: Sportida

Slovenski košarkarji so v prvem polčasu Poljakom dovolili, da so dosegli kar 58 točk, praktično ni bilo elementa igre, v katerem se bi Slovenija lahko kosala z nasprotnikom, še posebej nedopustljiva pa je bila predstava v obrambi, o kateri pa se Sagadin sploh ni želel pogovarjati. "Mislim, da sem povedal vse, kar sem želel," je odvrnil na vprašanje, kaj meni o slovenski obrambni predstavi v prvem polčasu.

Delo sodnikov je ena glavnih tem letošnjega EuroBasketa. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Čeprav so Poljaki v sredo zasluženo slavili uvrstitev v polfinale, pa je bilo tudi tokrat nekaj govora o sodnikih, ki so na tem prvenstvu večkrat dokazali, da težko parirajo sojenju na tekmah takšnega ranga. Praktično ni minila tekma, v kateri se akterji po zadnjem pisku sirene v dvorani ne bi obregnili ob nekatere sodniške poteze.

"Znova se je zgodilo to, kar se dogaja že na ne vem koliko zadnjih prvenstvih. Vprašljiva je regularnost prvenstva. Ta 'organizacija' Fiba, če ji sploh lahko tako rečem, bi morala – če organizira prvenstvo najboljših evropskih reprezentanc z najboljšimi košarkarji – zagotoviti najboljše evropske sodnike, ne pa nekih tretjerazrednih sodnikov. Na takšnih turnirjih bi moralo soditi 200 najboljših sodnikov iz evrolige in EuroCupa. Še enkrat ponavljam, zame je vprašljiva regularnost tekmovanja, če na prvenstvu sodijo takšni sodniki, kot so bili na delu tokrat. Vsi smo videli, koliko pritožb je bilo in na kakšen način so se odvijale tekme," je dejal Sagadin.

Bližajo se kvalifikacije za SP

Slovenci tako sklonjenih glav odhajajo iz Berlina, kjer niso dosegli želenih ciljev. Je morda to znak tudi za nekatere spremembe v reprezentanci in strokovnem štabu, kjer sicer, kot vse kaže, teh ne bo? "V takšnem primeru res ne vem, kaj bi bilo prav. Bližajo se kvalifikacije za svetovno prvenstvo in upam, da bodo fantje zdržali, da to ni bil prehud šok in da se bodo kvalificirali za svetovno prvenstvo," je o tej temi dejal nekdanji trener Olimpije.

Aleksander Sekulić ostaja slovenski selektor. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Za končni uspeh se bodo tako v Berlinu pomerile reprezentance Nemčije, Poljske, Italije in Francije. Ekipe, ki jih, razen Nemčije, večina pred začetkom prvenstva ni uvrščala v ožji krog favoritov za najvišja mesta. Kdo bo tisti, ki bo na prestolu Evrope zamenjal Slovenijo? "Ekipa, ki raste, ki sem jo pred prvenstvom označil za tihega favorita, je Nemčija. Dejal sem, da so v prvem planu Slovenija, Srbija in Grčija, v drugem planu pa sem omenjal tudi Nemce z odličnim trenerjem Gordonom Herbertom. Nemčija igra vse bolje in bolje, igrajo doma in res ne bi bil presenečen, če bi na koncu osvojili naslov prvaka," je o favoritih boja zadnjih štirih reprezentanc dejal Sagadin.

Preberite še: